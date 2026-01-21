ATENジャパン、電源リブーターの製品LP（特設ページ）を公開― 死活監視×リモート電源制御で、システム運用保守を省力化

ATENジャパン株式会社

KVMおよびAV/IT接続・管理ソリューションのリーディングプロバイダーであるATENジャパン株式会社（取締役社長：訒 鴻群 (Hans Teng)）は、同一ネットワーク上にあるルーターやサーバーなどのネットワーク機器の電源制御・運用保守の省力化を実現する電源管理ソリューション「電源リブーター」について、その特長や活用シーンをまとめた製品LP（特設ページ）(https://www.aten.com/jp/ja/product-landing-page/rebooter/?utm_source=Pr-times)を新たに公開しました。

本ページは、従来の個別製品ページとは異なり、「電源リブーター」というソリューションカテゴリ全体の価値をわかりやすく伝えることを目的としたランディングページです。製品の特長、導入メリット、活用シーン、ラインアップ構成などを1ページに集約し、導入検討中のお客様が全体像を短時間で把握できる構成となっています。

電源リブーター 製品LPはこちら :https://www.aten.com/jp/ja/product-landing-page/rebooter/?utm_source=Pr-times

■ 電源リブーターとは？

「電源リブーター」は、ネットワーク経由で機器の電源ON/OFF制御を行えるだけでなく、Auto Ping機能による死活監視と条件に応じた自動再起動に対応した電源管理ソリューションです。これにより、フリーズしている機器に対して、管理者が現地に赴くことなく自動復旧支援を行うことが可能となり、システム運用負荷の大幅な軽減に貢献します。

また、WebベースのGUIによる直感的な操作に加え、スケジュール運転による電源制御、RESTful APIによる外部システム連携、ATENのPDU管理ソフトウェア「eco DC」(https://www.aten.com/jp/ja/products/modelno/eco%20dc/?utm_source=Pr-times)との統合管理にも対応しており、データセンターや企業のITインフラ運用の自動化支援・省人化を多角的に支援します。

PE4104AJ フロントPE4104AJ リア

今回公開した製品LPでは、こうした機能面の特長に加え、

・どのような課題を持つ現場に適しているのか

・どのような運用シーンで効果を発揮するのか

・どのモデルを選定すべきか

といった点を、導入検討の初期段階からイメージしやすい形で整理しています。

ATENジャパンは、IP-KVMや電源管理、制御・自動化ソリューションを通じて、これまで多くの企業、データセンター、製造業、放送・公共インフラ分野など、さまざまな現場における運用課題の解決を支援してきました。今後も、単なる製品提供にとどまらず、運用の在り方そのものを最適化するソリューション提案を強化してまいります。

電源リブーター 製品LPはこちら :https://www.aten.com/jp/ja/product-landing-page/rebooter/?utm_source=Pr-times

■ 電源リブーター 製品LP（特設ページ）概要

本ページでは、以下の内容を掲載しています。

・電源リブーターのコンセプトと導入メリット

・Auto Pingによる死活監視・自動再起動の仕組み

・Web GUIによるリモート電源制御とスケジューリング

・RESTful APIによるシステム連携

・eco DCとの統合管理イメージ

・想定される活用シーン

・対応モデル一覧と選定の考え方

■ 関連ページ

▶ 病院のスマートベッドシステム(TM) での ベッドサイド端末と電源をリモート化(https://www.aten.com/jp/ja/solutions/success-stories/case-study/paramount-bed/?utm_source=Pr-times)

パラマウントベッド様が提供するスマートベッドシステム(TM) は、患者様や医療スタッフのためにベッドサイド情報を統合し、共有可能にしたものです。このスマートベッドシステムを運用するパラマウントベットとパラテクノのご担当者様に、ATEN製品の使用状況をお聞きしました。

▶ スマートベッドシステム(TM) をサポート - PE4104AJで中央電源の制御(https://www.aten.com/jp/ja/solutions/success-stories/case-study/kyoto-university-hospital/?utm_source=Pr-times)

京都大学医学部附属病院は医療情報企画部を設立し、先進的な医療DXの牽引役となっています。最近ATENジャパンのPE4104AJ電源リブーターが導入され、具体的なシステム導入の手順や、導入における戦略について、医療情報企画部のご担当者に詳しく伺いました。

当社は、以下の公式SNSアカウントにて最新情報や製品情報を随時発信しております。

下記リンクよりご確認ください。

▼ATENジャパン 公式SNS

・ YouTube：https://www.youtube.com/@aten6629(https://www.youtube.com/@aten6629?utm_source=Pr-times)

・ Facebook：https://www.facebook.com/aten6629/(https://www.facebook.com/aten6629/?utm_source=Pr-times)

・ X：https://x.com/officialATENjp(https://x.com/officialATENjp?utm_source=Pr-times)

・ Instagram：https://www.instagram.com/atenjp_kvm/(https://www.instagram.com/atenjp_kvm/?utm_source=Pr-times)

・ LinkedIn：https://www.linkedin.com/in/aten6629/(https://www.linkedin.com/in/aten6629/?utm_source=Pr-times)

ATENについて

1979年に設立されたATEN International Co., Ltd. (TWSE:6277)は、KVMとAV/ITのコネクティビティーおよびマネージメントソリューションのリーディングカンパニーです。1,000を超えるKVM、Pro AV、USB、ラック、インテリジェント電源製品を提供するATENは、企業・政府・教育・医療・製造・放送・メディア・交通環境におけるAV/IT機器の接続・管理・最適化を行います。ATENは650以上の国際特許を発行し、革新的なソリューションの絶え間ない流れを生み出し、世界中で利用可能な製品の包括的なポートフォリオを可能にするグローバルR&Dチームとなりました。

ATEN International Co., Ltd. は台湾に本社を構え、中国、日本、韓国、ベルギー、オーストラリア、米国、英国、トルコ、ポーランド、インド、ルーマニア、南アフリカ、インドネシア、メキシコに子会社および地域オフィスを展開しています。また、台湾、中国、カナダにR&Dセンターを設置し、技術開発を推進しています。

ATENについての詳細は、こちらをご参照ください。

https://www.aten.com/jp/ja/aten-info/about-aten/brand/(https://www.aten.com/jp/ja/aten-info/about-aten/brand/?utm_source=Pr-times)