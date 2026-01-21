新バーチャルプロダクション『IKOR』の開設、初期キャストのお知らせ

株式会社ＲＩＭＳＥ

プロダクト開発、映像制作を手掛ける株式会社ＲＩＭＳＥ（本社：東京都千代田区外神田５-１-１０）は、同社がプロデュースするデジタルプロダクション『ＩＫＯＲ』の開設、初期キャストをお知らせします。




爆散等の様々な過去を持ちながら、いま尚、歩みを止めず力強く進む彼等を、シーズナリーでいつもと少し違った視点から描いていきます。




■　CAST OVERVIEW　■



「　赤子ちゃん　」








YouTube釗https://www.youtube.com/@superspacebaby6305



X釗https://x.com/Super_Baby_V



Profiles釗https://www.ik-or.com/cast/akago-chan




「　叶恋　」








YouTube釗https://www.youtube.com/@karen_VTuber



X釗https://x.com/karen3_vtuber



Profiles釗https://www.ik-or.com/cast/karen




「　花音めい　」








YouTube釗https://www.youtube.com/@Kanonmei



X釗https://x.com/Kanonmei_



Profiles釗https://www.ik-or.com/cast/mei-kanon




「　寝久瀬ねろ　」








YouTube釗https://www.youtube.com/@kuchisaki_nero



X釗https://x.com/kuchisaki_nero



Profiles釗https://www.ik-or.com/cast/nero-neguse




「　うつつゆめり　」








YouTube釗https://www.youtube.com/@utsutsu_yumeri



X釗https://x.com/utsutsuyumeri



Prifiles釗https://www.ik-or.com/cast/yumeri-utsutsu




■　PRODUCTION OVERVIEW　■






読み釗イコール



みんな意外な姿、日常を、ボイス、ムービー、ライブ、ミュージック等を通じて描きます。



YouTube釗https://www.youtube.com/@ikorstudio



TikTok釗https://www.tiktok.com/@ikorstudio



Website釗https://www.ik-or.com/



■　CONTACT US　■

本件のお問合せは、メールでご連絡ください。

E-mail釗howdy@ik-or.com