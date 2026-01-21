新バーチャルプロダクション『IKOR』の開設、初期キャストのお知らせ
プロダクト開発、映像制作を手掛ける株式会社ＲＩＭＳＥ（本社：東京都千代田区外神田５-１-１０）は、同社がプロデュースするデジタルプロダクション『ＩＫＯＲ』の開設、初期キャストをお知らせします。
爆散等の様々な過去を持ちながら、いま尚、歩みを止めず力強く進む彼等を、シーズナリーでいつもと少し違った視点から描いていきます。
■ CAST OVERVIEW ■
「 赤子ちゃん 」
YouTube釗https://www.youtube.com/@superspacebaby6305
X釗https://x.com/Super_Baby_V
Profiles釗https://www.ik-or.com/cast/akago-chan
「 叶恋 」
YouTube釗https://www.youtube.com/@karen_VTuber
X釗https://x.com/karen3_vtuber
Profiles釗https://www.ik-or.com/cast/karen
「 花音めい 」
YouTube釗https://www.youtube.com/@Kanonmei
X釗https://x.com/Kanonmei_
Profiles釗https://www.ik-or.com/cast/mei-kanon
「 寝久瀬ねろ 」
YouTube釗https://www.youtube.com/@kuchisaki_nero
X釗https://x.com/kuchisaki_nero
Profiles釗https://www.ik-or.com/cast/nero-neguse
「 うつつゆめり 」
YouTube釗https://www.youtube.com/@utsutsu_yumeri
X釗https://x.com/utsutsuyumeri
Prifiles釗https://www.ik-or.com/cast/yumeri-utsutsu
■ PRODUCTION OVERVIEW ■
読み釗イコール
みんな意外な姿、日常を、ボイス、ムービー、ライブ、ミュージック等を通じて描きます。
YouTube釗https://www.youtube.com/@ikorstudio
TikTok釗https://www.tiktok.com/@ikorstudio
Website釗https://www.ik-or.com/
■ CONTACT US ■
本件のお問合せは、メールでご連絡ください。
E-mail釗howdy@ik-or.com