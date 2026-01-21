『クラッシュフィーバー』×『初音ミク』コラボ 開催決定！

ワンダープラネット株式会社

　モバイルゲーム事業を行うワンダープラネット株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長CEO：常川友樹、東証グロース：証券コード4199、以下当社）は、iOS/Android端末向けに配信中の『クラッシュフィーバー』において、2026年1月29日(木)より、『クラッシュフィーバー』×『初音ミク』コラボの開催が決定したことをお知らせいたします。




コラボ開催を記念して、1月22日(木)より過去のコラボガチャやクエストを復刻開催！さらに、コラボの最新情報を伝える生放送『クラフィTV』を1月23日(金)19:00から配信！




■ダウンロードはこちら


App Store: https://apple.co/2TVUJ23


Google Play: https://bit.ly/2TzvWR9




1.復刻初音ミクコラボガチャsideA




【開催期間】


2026年1月22日(木)15:00～2026年2月12日(木)14:59


２.復刻初音ミクコラボガチャsideB




【開催期間】


2026年1月22日(木)15:00～2026年2月12日(木)14:59




３.コラボクエスト復刻開催！



クエストをプレイして過去コラボのユニットをゲットしよう！












【開催期間】


2026年1月22日(木)15:00～2026年2月12日(木)14:59


４.コラボカウントダウンログインボーナス開催！



ログインでポリゴン最大24個やコラボ本番のガチャで使用できる『初音ミクコラボガチャチケット』最大10連分がもらえる！



【開催期間】


2026年1月22日(木)15:00～2026年1月29日(木)14:59




５.『クラフィTVコラボ生放送!』配信！



1月29日(木)から始まるコラボの最新情報をお届けする生放送を実施！


生放送視聴でポリゴンももらえる！ぜひご視聴ください！




【配信日時】


2026年1月23日(金)19:00～



【配信URL】


https://youtube.com/live/hm8oEYt7hXA




※開発中のため、内容が変更になる場合があります。




■「初音ミク」とは


https://piapro.net



クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発した、歌詞とメロディーを入力して誰でも歌を歌わせることができる「ソフトウェア」です。大勢のクリエイターが「初音ミク」で音楽を作り、インターネット上に投稿したことで一躍ムーブメントとなりました。「キャラクター」としても注目を集め、今ではバーチャルシンガーとしてグッズ展開やライブを行うなど多方面で活躍するようになり、人気は世界に拡がっています。



※ 「鏡音リン」「鏡音レン」「巡音ルカ」「MEIKO」「KAITO」もクリプトン・フューチャー・メディア株式会社が展開するバーチャルシンガーです




■『クラッシュフィーバー』概要


アプリ名：クラッシュフィーバー


カテゴリー： ブッ壊し！ポップ☆RPG


価格： 無料 (アプリ内課金あり)


対応OS：iOSバージョン13.0以降、Androidバージョン7.0以降







プロモーション動画：https://youtu.be/4mQNQDWqKJI


公式サイト：https://crashfever.com/


公式X(旧Twitter): https://x.com/CrashFever_PR




■当社概要


社名：ワンダープラネット株式会社（WonderPlanet Inc.）


本社：愛知県名古屋市中区錦3-23-18 ニューサカエビル5F


設立日：2012年9月3日


代表者：代表取締役社長CEO　常川 友樹


事業内容：モバイルゲーム事業


公式Webサイト：https://wonderpla.net