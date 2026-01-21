ネクストトレンド予測2026選出のアフューム（arFUM）＆部屋干しシーンにも配慮したカーポッド（Kapod）が全国の Costco 37店舗にて順次販売開始

王子製薬株式会社

王子製薬株式会社（東京都渋谷区神宮前）は、香り特化型ランドリーブランド「arFUM（アフューム）」および大人気ボール型ランドリーブランド「Kapod（カーポッド）」の人気商品が、全国のCostco全37店舗にて順次販売開始いたしました。

今回導入されるのは、arFUMの定番商品「アフューム アモーレ」、カーポッドの部屋干しニーズに対応した「カーポッド 部屋干しEX」、そして香りを楽しむ柔軟剤「アフューム プレミアム柔軟剤 ジンジャーフラワー」。

“香り”と“機能”の両立を軸に、日常の洗濯体験をアップデートするラインアップです。

■ ネクストトレンド予測2026にも選出された「arFUM」

「arFUM（アフューム）」は、香水発想の調香とランドリーケアを掛け合わせた、新しい洗濯体験を提案するブランドです。その独自性と世界観が評価され、「ネクストトレンド予測2026」に選出されるなど、次世代のライフスタイルを象徴するブランドとして注目を集めています。

中でも「アフューム アモーレ」は、香りの広がりと使いやすさを兼ね備えたジェルタイプの洗濯用洗剤として、日々の洗濯に“香りで選ぶ”という新しい価値を提供します。

■ 部屋干しニーズに応える「カーポッド 部屋干しEX」

「カーポッド 部屋干しEX」は、部屋干しでもニオイが気になりにくい処方を採用した、ジェルマジックボールタイプの洗濯用洗剤です。1個で「洗浄・抗菌※1・柔軟・消臭」の4役を担い、計量不要でポンと入れるだけの簡単ステップを実現しました。

爽やかなシトラスティー×ホワイトムスクの香りが、洗い上がりの清潔感を演出。

無添加処方※2で、家族みんなが使いやすい設計です。

※1 特定の試験環境下での効果

※2 香料を除く、当社基準による無添加設計

■ 香りを楽しむ柔軟剤「アフューム プレミアム柔軟剤 ジンジャーフラワー」

「アフューム プレミアム柔軟剤 ジンジャーフラワー」は、まるでハワイのリゾート地にいるような、華やかで開放感のあるジンジャーフラワーの香りが特長の柔軟剤です。

今回、Costco限定の大容量パッケージで展開されており、日常使いしやすいサイズ感も魅力です。

■商品概要

商品名：アフューム アモーレ

内容量：120個

販売場所：全国のCostco全37店舗(2026年1月16日時点）

製造国：日本（三重県）

商品名：カーポッド 部屋干しEX

内容量：120個

販売場所：全国のCostco全37店舗 (2026年1月16日時点）

製造国：日本（三重県）

商品名：アフューム プレミアム柔軟剤 ジンジャーフラワー

内容量：本体 1L ／ 詰め替え 1.7L

販売場所：全国のCostco全37店舗 (2026年1月16日時点）

製造国：日本（三重県）

※取り扱い商品および在庫状況は店舗により異なる場合がございます。

※販売開始時期は店舗により異なる場合がございます。

■ コストコ導入記念 1 Buy One Get OneキャンペーンをXにて開催

アフュームおよびカーポッドのコストコ導入を記念し、X（旧Twitter）にて 1 Buy One Get One キャンペーンを実施いたします。

期間中、対象商品をご購入のうえ、購入レシートを各ブランドの公式XアカウントへDMにてお送りいただいた方を対象に、先着で同商品をもう1点プレゼントいたします。

キャンペーン概要

【第1弾｜カーポッド】

対象商品：カーポッド 部屋干しEX（120個入り）

内容：コストコにて対象商品をご購入いただいた方を対象に、購入レシートをカーポッド公式XアカウントへDMでお送りいただくと、先着100名様に「カーポッド 部屋干しEX（120個入り）」をもう1点プレゼントいたします。

応募期間：2026年1月19日（月）～2月7日（土）



公式Xアカウント

カーポッド公式X：@ka_pod_japan(https://x.com/ka_pod_japan)



【第2弾｜アフューム】

対象商品：アフューム プレミアム柔軟剤 ジンジャーフラワー

内容：コストコにて対象商品をご購入いただいた方を対象に、購入レシートをアフューム公式XアカウントへDMでお送りいただくと、先着100名様に同商品をもう1点プレゼントいたします。

応募期間：実施期間はアフューム公式Xで確認ください



アフューム公式X：@ar_fum(https://x.com/ar_fum)

注意事項

・各キャンペーンは先着順となり、予定数に達し次第終了となります。

・応募はお一人様1回限りとさせていただきます。

・応募期間・内容は、予告なく変更または終了となる場合がございます。

・購入レシートは、応募期間内に発行されたものに限ります。

・当選者の方にのみ、公式XアカウントよりDMにてご連絡いたします。

◼︎王子製薬株式会社について

「美しく在る。目に見えない香りで、心に触れる。」

香りは、かたちを持たない、唯一の贈り物。それは人の記憶に残り、感情をそっと揺らします。私たちは、"美しさとは、気づく前に感じるもの"という信念のもと、パッケージデザイン、商品のフォルム、そして香りの立ち方にまで、丁寧に美を込めています。

流行よりも、心に残るものを。

強さよりも、優しく続くものを。

香りで、美しく。

その人らしい時間ごと、美しく。

王子製薬は、香りを通して、人の暮らしと心に、

確かな「美しさの余韻」を届けていきます。

公式サイト：https://oujisekken.co.jp/

◼本件に関するお問い合わせ

王子製薬株式会社 PR部

東京都渋谷区神宮前4-3-15 東京セントラル表参道519

メール：ouji_pr@ouji.com

電話：03-6812-9278