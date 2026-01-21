【ティファニー】アドリア・アルホナを起用したバレンタイン キャンペーン「1837年から続く愛の物語」発表

ティファニー・アンド・カンパニー・ジャパン・インク

ティファニーは、2026年のバレンタイン キャンペーンを発表いたします。ティファニーの情感豊かなストーリーテリングの伝統のもと、ブランドアンバサダーであるアドリア・アルホナ主演の短編映画が、1837年の創業以来続く愛の物語とその強さを描きます。アドリア・アルホナは、「ティファニー ハードウェア」のグラデュエイテッド ネックレスを煌びやかに纏い、同コレクションのピアス、ブレスレット、「ティファニー(R) セッティング」 エンゲージメント リングで装います。ティファニー ハードウェアの大胆なリンクとグラフィカルなフォルムは、揺るぎない愛の強さを象徴するコレクションのメッセージを映し出しています。

この映画は、思いがけない語り口で紡がれ、一組の夫婦の心温まる軌跡を映し出しています。語り手である夫は、ある一人の女性を想い返し、彼女が持つ強さ、揺るぎない精神、そして優雅さについて語ります。その言葉は当初、別の人物への賛辞のように響きますが、物語の終盤で明かされるのは、彼が語っていた女性こそが、アドリア・アルホナ演じる彼の妻であるという真実です。静かに抱き合い、寄り添う二人の姿を通じて、この物語はひとつの深いメッセージを紡ぎ出します。最も美しい愛の物語とは、特別な出来事ではなく、私たちが日々生きる何気ない日常そのものだということ。本映像は、個人の内面性と普遍的な感情を結びつけ、観る者それぞれに自らの物語を想起させます。

このバレンタイン キャンペーンを通じて、ティファニーは様々な愛を讃える伝統を継承し、世界中で最も心に響く愛の物語を紡いできた約2世紀にわたるブランドの遺産を祝福します。

本キャンペーン「1837年から続く愛の物語」は、1月21日（水）より、ティファニー公式チャネルにて展開されます。

「ティファニー ハードウェア」や「ティファニー ロック」などそのほかのアイテムは、ティファニーのストアおよび公式オンライン ストアにてお求めいただけます。

https://www.tiffany.co.jp/stories/guide/luxury-valentines-day-gift-ideas/