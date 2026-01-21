NHKエンタープライズ主催「神ゲー創造主エボリューション」、都市型ゲームフェス「SHIBUYA GAMES WEEK 2026」への参加が決定！

株式会社NHKエンタープライズ

株式会社NHKエンタープライズ（代表取締役社長：有吉 伸人、所在地：東京都渋谷区、以下 NHKエンタープライズ）が主催する、新世代ゲームクリエイターのための育成プロジェクト「神ゲー創造主エボリューション（略称：神エボ）」は、渋谷の街全体を会場に展開する、ゲームの魅力と可能性を体験・共有する都市型ゲームフェス「SHIBUYA GAMES WEEK 2026」（略称：SGW2026）に参加することが決定いたしました。

◆SHIBUYA GAMES WEEKとは

株式会社パルコのゲームレーベル・PARCO GAMES、東急不動産株式会社・神ゲー創造主エボリューション（株式会社NHKエンタープライズ）・404 Not Found（一般社団法人渋谷あそびば制作委員）・株式会社Skeleton Crew Studio・株式会社tokenが、それぞれ主催・制作する複数のゲームイベントを同時期に開催することで、渋谷の街全体でゲームの魅力と可能性を体験し、共有していただくことを目指す都市型ゲームフェスです。

多様な人々や文化が交わり、新たな流行を生み出し続ける街・渋谷を舞台にジャンルや世代の垣根を超え「ゲームとの新しい出会い」を提供します。

SHIBUYA GAMES WEEK Projectには、ゲーム界の才能ある人材や作品を見出し、育て、世に届けることに情熱を注ぐ「ゲームクリエイターのインキュベーション」を信念に活動する様々なメンバーが集結。国内最大級のインディーゲームイベント主催、ゲームコンテスト主催、インディーゲームのパブリッシング・開発支援、インディークリエイター支援施設の運営、ゲーム関連番組の制作などを手がける企業やプロジェクトが、それぞれの専門性を掛け合わせ、次世代のカルチャーを創り出すプロジェクトチームとして発足しました。

SGW2026では、多様な人々や文化が交わり、新たな流行を生み出し続ける街・渋谷を舞台に、ジャンルや世代の垣根を超えて「ゲームとの新しい出会い」を提供します。ゲームをただの娯楽ではなくカルチャーとして、コミュニケーションツールとして、そして創造の源としてとらえ「プレイする」「見る」だけにとどまらない「感じる、考える、つながる、作る、集まる」といった、ゲームが本来持つ多様な魅力と可能性を、遊ぶ人も、作る人も、一緒になって体験し共有するイベントです。多層的なゲームの価値を発信する取り組みを目指し、この度2026年2月に初開催いたします。

『SHIBUYA GAMES WEEK 2026（シブヤゲームズウィーク 2026）』

■開催期間 ：2026年 2月 6日（金）～2月 15日（日）

■開催エリア ：渋谷エリア

■入場料 ：無料 ※一部イベントは有料

■特設サイト ：https://shibuya-games-week.com

■公式SNS ：（X） @sgw_shibuya(https://x.com/sgw_shibuya) （Instagram）@sgw_shibuya(https://www.instagram.com/sgw_shibuya)

■主催 ：SHIBUYA GAMES WEEK Project

『神ゲー創造主エボリューション×ゲームクリエイター甲子園 合同発表展示会』

神ゲー創造主エボリューションは、コンテスト・番組放送・オンラインコミュニティを通じて“革新性”を軸に新しい表現を追求するNHKエンタープライズ主催の取り組みであり、日本ゲーム大賞アマチュア部門等を継承する「ゲームプライズオブジャパン」を中心に展開しています。

今年は、エントリー作品は約430点、参加人数は約2300名の応募がありました。

2月11日（水・祝）に株式会社ゲームクリエイターズギルド（敬称略）が主催する学生ゲームクリエイターコンテスト「ゲームクリエイター甲子園2025」との初の合同イベントとして、結果発表と表彰式を渋谷ストリームにて実施します。斬新なアイデアと情熱が交わる、インディーゲームを主軸とした2つのコンテストが合同開催により、これまでにない規模の協働の場が生まれます。

■開催期間：2月 10日（火）～2月 11日（水祝）

■開催場所：渋谷ストリームホール

■入場料 ：無料

※チケットはこちら：https://peatix.com/event/4595288

■コンテンツ：

・神ゲー創造主エボリューション「GAME PRIZE OF JAPAN」発表・表彰式

・ゲームクリエイター甲子園2025 総合大賞・U-18総合大賞・各賞の発表・表彰式

・神ゲー創造主エボリューション/ゲームクリエイター甲子園のファイナリスト

作品や各コンテストエントリー作品展示ブース ほか

※詳細は特設サイトおよび個別リリースをご覧ください。

■神ゲー創造主エボリューション公式HP：https://kamigame-evo.com/(https://kamigame-evo.com/)

■ゲームクリエイター甲子園公式HP： https://game.creators-guild.com/gck/(https://game.creators-guild.com/gck/)

■関連イベント

・社会課題解決型ゲームアイデアコンテスト「FORTNITE SHIBUYAで、なにして遊ぶ？」

公式HP：https://fortniteshibuya.com/

・ゲーム実況イベント「神エボ・アラカルト」（有料イベント）

チケット販売ページ：https://livepocket.jp/p/jwxmt

■『SHIBUYA GAMES WEEK 2026』イベント内容

“渋谷の街全体を舞台に、約30拠点が参加！”

And more…..

・参加店舗/スポット/コンテンツ

【メインEVENT】

「PARCO GAME CENTER」

パルコのゲームレーベル・PARCO GAMESがプロデュースする、“ゲームカルチャーを遊べる”GAME CENTERが 期間限定で渋谷PARCOにオープン！

■開催期間：2月 6日（金）～ 3月 2日（月）11:00～21:00 ※最終日は18:00閉場

■開催場所：PARCO MUSEUM TOKYO（渋谷PARCO 4F ）

■入場料 ：無料

■コンテンツ：

ゲーム試遊／ゲームアート・レトロゲームの展示／ゲームグッズ販売／ライブイベント／カードゲーム大会／限定商品・コラボアイテム販売 ...and more

※詳細は特設サイトおよび個別リリースをご覧ください。

■公式HP：https://games.parco.jp/page/pgc

「404ゲームセンター／これはゲームなのか展」

国内インディーゲームの最新潮流を牽引する BitSummit 13th アワードタイトルを中心に、ゲームアート作品など多角的に紹介！

■開催期間：

１.404ゲームセンター：2月6日（金）～2月15日（日）11:00～19:00

２.これはゲームなのか？展3：2月11日（水祝）～2月14日（土）

３.トークイベント：2月6日（金）、8日（日）、15日（日）

※２.３.の開催時間は各日異なる

■開催場所：404 Not Found（渋谷サクラステージ SHIBUYA SIDE４F）

■入場料：無料 ※一部ドリンク購入必須

■コンテンツ：

BitSummit 13th アワードタイトル展示／ars●bit作品展示／トークイベント

※詳細は公式HPおよび個別リリースをご覧ください。

■公式HP：https://www.404shibuya.tokyo/event/sgw2025-404gamecenter/

「エキマエゲームパーク」

インディーゲーム作品やガジェットを展示・体験できる“ゲーム愛の集まる公園”が渋谷駅前にオープン。

■開催期間：

2月 6日（金）13:00～18:00

2月 7日（土）10:00～19:00

2月 8日（日）10:00～17:00

■開催場所：サクラステージ 3F ブルームゲートzoneA,B

■入場料 ：無料

【街場拠点】

リアル脱出ゲーム渋谷店、CATARATAS BOTTLE SHOP、JERRY JERRY CAFE 渋谷本店・渋谷宮益坂店、SQUARE ENIX GARDEN、TSUTAYA BOOKSTORE 渋谷サクラステージ、shibuya-san、CHEEAT TOKYO、FabCafe Tokyo、Coffee Supreme、AndGAMER渋谷、勝利の女神：NIKKE～春探しの旅～POPUP＠サクラステージ、高田村交易所

【単発イベント開催】

グラスホッパー・マニファクチュア、SCARZ ...and more

※期間中、通して参加する店舗/スポットのほか、単日・数日間のみ開催するイベントもございます。

※追加・変更となる場合がございます。最新情報はSHIBUYA GAMES WEEK公式HP・SNSをご確認ください。

“まわって集めて、景品が当たるチャンス！スタンプラリー”※画像はイメージです。

期間中、スタンプラリーを開催します。詳細は後日発表します。

■開催期間：2月 6日（金）～ 2月 15日（日）

“SHIBUYA GAMES WEEK Project メンバーについて”

株式会社パルコ / PARCO GAMES

株式会社パルコのゲームレーベル・PARCO GAMESは、開発支援からパブリッシング、マーケティング、二次展開までを一貫して手がけ、オンラインと実店舗を融合させた独自のプロモーションやメディアミックス展開を推進しております。特にパブリッシング事業ではインディーゲーム領域に注力し、クリエイターの個性を尊重しながら新たなゲームカルチャーの創出を目指します。

また、PARCO GAMESはパブリッシングのみならず、ゲームカルチャーに関連する取り組みを総合的かつ多様に発展させながら、事業の推進およびブランド全体としての成長を目指しています。

東急不動産株式会社

東急不動産は、広域渋谷圏において様々なコンテンツ開発を通じた「まちのにぎわいづくり」を推進しています。その中で、株式会社Skeleton Crew Studioと共同でインディーゲームクリエイターの支援・育成プロジェクト「Game Creator Finding（GCF）」を立ち上げ、制作資金の提供や渋谷サクラステージ内「404 Not Found」等の拠点を活用したコミュニティ形成を行っています。これまでに、渋谷を舞台にした実写アドベンチャーゲーム『シブヤスクランブルストーリーズ』など制作中含め計4作品の開発を支援。多様なクリエイターが集う渋谷から、新たなIP創出とゲーム文化の醸成を目指しています。

株式会社Skeleton Crew Studio

ゲーム開発を中心に、ゲームで培った技術をAR・VRなどを産業分野など様々な分野に活用し、日常に浸透させるために挑戦しています。世界各国から才能と技術が集結し、ゲーム開発技術を核に、VRコンテンツ、ARコンテンツ、スマホアプリ、ウェブ、インタラクティブコンテンツ、プロジェクションマッピングなど幅広い分野の開発をしています。2025年11月には3作目となる自社開発ゲーム『Forestrike』を世界同時発売。現在、東急不動産株式会社と共同でインディーゲームクリエイターの支援・育成プロジェクト「Game Creator Finding（GCF）」を立ち上げ、制作資金の提供や渋谷サクラステージ内「404 Not Found」等の拠点を活用したコミュニティ形成を行っています。

一般社団法人渋谷あそびば制作委員/ 404NotFound

渋谷サクラステージ4Fに2024年7月25日にオープンしたインディクリエイターのためのクリエイション拠点です。ゲーム、アート、音楽、フードなど様々なカルチャー領域で活動するインディクリエイターの聖地を目指し、展示イベントやワークショップ、音楽ライブや期間限定レストランなど、多様な企画を開催する中で、クリエイターの創作活動の支援やクリエイター同⼠の共創の機会を創出します。約150平方メートル のフロアには幅10m超のLEDが設置されたイベントスペース、物販・カフェスペース、キッチン＆レストランスペース、配信スタジオが展開され、クリエイターのジャンルにとらわれない創作活動を実現します。

神ゲー創造主エボリューション

本プロジェクトは、「ゲームは進化(Evolve)する」をテーマに、新世代のゲームクリエイターを育成するプログラムです。コンテストやフィードバックイベントなどを通じて、クリエイターたちの才能を発掘し育てていきます。クリエイターには複数のフィードバックを得る機会が与えられ、多くの学びを得ながらゲームをブラッシュアップさせていくことができます。本大会では、3回の審査会を勝ち抜いた8組のクリエイターの作品から、「最も“ゲームの枠組みを広げる革新性”を持った作品」を選出します。また、一般投票によって決定される賞、協賛賞、審査員特別賞もあります。

【主催】株式会社NHKエンタープライズ

株式会社token

2022年よりアマチュアゲームコンテスト「神ゲー創造主エボリューション」をNHKエンタープライズと制作。コンテストを含むイベント部分と、NHK総合で放送される番組部分を担当。

◆本件に関するお問い合わせ先

NHKエンタープライズ 神ゲー創造主エボリューション事務局 吉田・佐藤

Email: kami_evo@nhk-ep.co.jp

※現在、プロジェクト推進のためのスポンサーを募集しております。