舞踊愛好家や指導者に親しまれ愛されている“コロムビア総おどり曲”1月21日にCD発売及び配信スタート。

日本コロムビア株式会社

毎年恒例コロムビア総おどり曲集、令和8年度版は、美空ひばりの名曲「一本の鉛筆」、

米寿を迎えた古賀政男門下「歌謡舞踊」歌手江河愛司の「人生江戸絵巻」「晴れ舞台」、

新内枝幸太夫がレゲエ調に挑戦した「ダンスィング・ゴリラ」、

民謡界からは小野田浩二の「青方石づき唄ロック」、そして都はるみの「相川音頭」の6曲を収録。

バラエティ豊かな内容で、踊りのバリエーションも様々に楽しめる作品となっており、

カラオケも4曲入っている。

これらの楽曲は、コロムビア舞踊研究会の専任講師・講師による振付で1月25日～26日にコロムビア舞踊研究会の令和8年度新年総おどり研修会が行われ、全国の愛好家へ継がれていく。

今年、6月28日(日)に 大阪・吹田メイシアター(関西大会)、9月27日(日) には東京・浅草公会堂(関東大会)にて開催される“コロムビア舞踊大行進”で披露される予定である。

なお、CD解説書には、踊りのおけいこや盆踊りなどに役立つ丁寧でわかりやすい振り図・解説が掲載されている。

是非手元に置いて楽しんでいただきたい。

［江河愛司よりコメント］

私の新曲「人生江戸絵巻／晴れ舞台」が今年度・コロムビア総おどり曲として舞踊愛好家の皆さまに踊って頂けますことは誠にうれしい限りです。

恩師・古賀政男先生のご指導で歌謡舞踊歌手として米寿に至るまで元気に唄い続けてこられましたのも全国の舞踊家の方々が踊り続けてくださったおかげです。

4月から“舞踊と歌謡”がテーマの私の番組も始まりますのでこれからもよろしくお願いします。

江河愛司コロムビアサイト

https://columbia.jp/artist-info/egawaaiji/

商品タイトル：令和8年度 コロムビア総おどり曲集

発売日：2026年1月21日発売

品番：COCJ-42627

価格：\1,700 (税抜価格 \1,545)

【収録曲】

1.一本の鉛筆 美空ひばり

2.人生江戸絵巻 江河愛司

3.晴れ舞台 江河愛司

4.ダンスィング・ゴリラ 新内枝幸太夫

5.青方石づき唄ロック 小野田浩二

6.相川音頭 都はるみ

7.一本の鉛筆（オリジナル・カラオケ）

8.人生江戸絵巻（オリジナル・カラオケ）

9.晴れ舞台（オリジナル・カラオケ）

10.ダンスィング・ゴリラ（オリジナル・カラオケ）

全曲振り解説、カラオケ4曲付

商品情報 https://columbia.jp/prod-info/COCJ-42627/

配信サイトまとめ https://souodori.lnk.to/reiwa8

コロムビア舞踊研究会YouTube再生リスト

https://www.youtube.com/playlist?list=PL8AHg6vdz1U07v92ca7LyGj2yrEO_cmn-