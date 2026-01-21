AIストーム、Alibaba Cloud主催のグローバルパートナーイベントへ参加

AIストーム株式会社

AIストーム株式会社（旧株式会社ジェクシード、本社：東京都千代田区、代表取締役社長 今井俊夫、証券コード：3719）は、Alibaba Cloud（アリババクラウド）が主催するグローバルパートナーイベント「Alibaba Cloud Partner Connect 2026」へ参加することをお知らせいたします。

本イベントは、世界各国のパートナー、エグゼクティブ、技術リーダーが集い、AI時代におけるエコシステム共創をテーマに議論と連携を深める国際的な主要パートナーイベントです。

◆AIストーム×Alibaba Cloudの協働の歩み

AIストームとAlibaba Cloudは、2025年よりAI人材育成・実務実装を軸に協働を進めてまいりました。

具体的には、両社共催によるデザイナー向け生成AIトレーニングプログラムのローンチイベントを実施し、実務直結型の学習設計およびコミュニティ形成に取り組んできました。

さらに同年11月には、AI人材育成を基点に「学習―共創―実装」を軸とする戦略的パートナーシップを締結し、教育機関・産業領域を横断するAI共創モデルの構築に向けた取り組みを開始しています。

こうした一連の実績と連携の進展を踏まえ、今回のイベントへの参加は両社の協働をグローバルなエコシステムの文脈へ接続し、パートナー連携・技術連携の解像度を一段引き上げる重要な機会と捉えています。

◆イベント概要

◆AIストームが本イベントを通じて目指すもの

- イベント名：Alibaba Cloud Partner Connect 2026- 日程：2026年1月21日（水）～23日（金）- 開催地：インドネシア・バリ- テーマ：Grow Together in the AI Rainforest- 主な構成：Plenary Session（1/22）／Technical Deep Dive（1/22）／各パートナー向けSub-forum（1/23）など

AIストームは本イベントへの参加を通じて、AI教育・AIインフラ・生成AI活用を横断した最新の技術動向およびパートナーエコシステムの潮流を把握するとともに、グローバル市場におけるAI活用の実装事例やビジネスモデルについて知見を深め、今後の事業展開に生かしてまいります。

また、世界各国のパートナー企業や技術リーダーとの意見交換を通じ、当社が国内で培ってきたAI人材育成や実務実装の取り組みを、どのように国際的な文脈へ接続していくべきかを検討する機会と位置づけています。

◆今後について

AIストームは、AIを単なる技術導入にとどめるのではなく、「人材育成」「インフラ」「実務実装」を有機的に結び付けることで、社会や産業の現場に根付くAI活用の実現を目指しています。

本イベントへの参加を通じて得られる知見や国際的な視座を今後の事業に生かしながら、国内外の多様なパートナーとともに、AIが価値を生み続ける持続的なエコシステムの構築に取り組んでまいります。



また、当社が掲げる時価総額500億の達成に向け、短期的な成果にとどまらず、中長期的な成長を見据えたAI事業の基盤づくりと、グローバルな連携を深めてまいります。

◆会社概要

会社名：AIストーム株式会社（旧株式会社ジェクシード）

代表取締役：今井 俊夫

所在地：東京都千代田区神田錦町 3-17-11 榮葉ビル 9 階

事業内容：AI 事業、AI 教育、AI プロダクト開発、ERP／HR コンサル、LED ビジョン、トラック販売・リース、アドトラック広告、IT 機器販売 等

企業HP：https://www.ai-storm.co.jp

-----

報道関係者お問い合わせ先

AIストーム株式会社 広報担当

E-mail：press@ai-storm.co.jp

-----