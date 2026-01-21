レコチョクが“ブレイクする注目新人アーティスト”「Breakthrough」を発表！2026年1月は「龍宮城」とEggsで注目の「toybee」

株式会社レコチョク

株式会社レコチョク（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：板橋徹、以下レコチョク）は、今後ブレイク必至の注目新人アーティストをレコメンドする取り組みとして毎月2組を「Breakthrough」として選出、2026年1月度の「Breakthrough 2026.1」を公開しました。

■レコチョク「Breakthrough 2026.1」https://recochoku.jp/special/100974

【ブレイクする注目新人アーティスト「Breakthrough」】

「Breakthrough」では毎月、新人アーティスト1組、多くのインディーズや若手アーティストの音楽と出会える無料音楽アプリ「Eggs」登録アーティストから1組の計2組をレコチョクスタッフが選出。レコメンドする楽曲とともに「レコチョク」ダウンロードサイトでの展開や特集ページ、「dヒッツ(R) powered by レコチョク（以下、dヒッツ）」でのプレイリスト展開、SNSを通じて積極的に発信することで、多くの音楽ファンへアーティストの魅力を届けていき、新人アーティストの活動を応援します。

【「Breakthrough 2026.1」アーティストとレコメンド楽曲決定！】

■レコチョク選出：龍宮城「あっかんべ」

龍宮城

龍宮城は、スクール型オーディション企画『0年0組 -アヴちゃんの教室-』から誕生した“オルタナティブ歌謡舞踊集団”。

龍宮城「あっかんべ」

冨田侑暉のドラマ出演などで注目を集める彼らの新曲「あっかんべ」は、シャ乱Qの「ズルい女」をサンプリングし、ジャンルレスなサウンドを実現。Ray、ITARU、齋木春空が作詞に参画し、負の感情をエネルギーに変えるメッセージを伝える内容に仕上がっている。冷笑や欺瞞に立ち向かう強いメッセージと赤一色の新ビジュアルが注目ポイント。革新的な世界観をぜひ体感してほしい。（「レコチョク」スタッフ）

・龍宮城 アーティストページ https://recochoku.jp/artist/2002451909

■Eggs選出：toybee「シモキタ・モーニング・ブルース」

toybee

「誰よりも明るくキャッチーな”TOY ROCK”」を掲げるtoybeeが、バンドの名刺代わりとなる王道アンセムをリリース。

toybee「シモキタ・モーニング・ブルース」

プロデューサーに上田ケンジ（ex.the pillows）、サウンドメイクにakkin（結束バンド、ONE OK ROCK等）を迎え、60-70年代の骨太なロックンロールを現代のフェスシーンで響くサウンドへ昇華させた。 go!go!vanillasやGLIM SPANKY、奥田民生等のファンに刺さる、ルーツ音楽への敬愛と現代的なハイトーンボイスの融合が特徴。「終電を逃した下北沢」から始まる歌詞は、泥臭い夜を超えて新しい朝を迎える全ての人の心を熱くする、ポジティブな応援歌。（「Eggs」スタッフ）

・toybeeレコチョクアーティストページ https://recochoku.jp/artist/2001914592

・toybee Eggsアーティストページ https://eggs.mu/artist/toybee_official

※各アーティストのプロフィールや楽曲は下記ページでご覧いただけます。

■レコチョク「Breakthrough」サイト https://recochoku.jp/special/100974

【選出アーティストのプレイリストをdヒッツで展開】

また、Breakthroughに過去5か月間で選出された10アーティスト（Leina、Suupeas、がらり、ドミノンストップ、UNFAIR RULE、ヨルノピクニック、OddRe:、Qoonelu、龍宮城、toybee）を編成したプレイリストを「dヒッツ」にて展開します。ぜひ、こちらもお楽しみください。

■dヒッツ 「【注目新人アーティスト】Breakthrough Hits」プレイリスト

URL https://dhits.docomo.ne.jp/program/10169151

レコチョクは「音楽市場の最大活性化」をミッションに掲げ、音楽ファンの皆さまに様々な音楽体験を提供してまいりました。「レコチョク」ダウンロードサイトには日々、「好きなアーティストの楽曲を手元に置いておきたい」と考える多くの音楽ファンが訪れています。音楽ファンが集まるサイトで本企画を大きく展開し、また、SNSでも情報発信することで、新人アーティストのブレイクを支援し、音楽市場の最大活性化へ寄与してまいります。

【「レコチョク」ダウンロードサイトについて】

ダウンロードサイト「レコチョク」は国内最大級の配信数を誇る楽曲のなかから、月額登録不要で好きな時に1曲から購入することができる音楽配信サービスです。購入した楽曲は無料で何度でもダウンロードすることができ、機種変更しても大切な楽曲を失う心配はありません。

レコチョクでしか手に入らない特典や、無料クーポンなどが当たるお得なキャンペーンも多数ご用意しています。

スマートフォン、パソコンでご利用いただけます。

「レコチョク」ダウンロードサイト：https://recochoku.jp/

【株式会社エッグスについて】

エッグスは、「アーティストとファンに一つでも多くの出会いを。」というビジョンのもと、「多様な音楽があふれる未来をつくる。」をミッションに掲げ、インディーズを中心とした3万組以上のアーティストと60万人以上のリスナーが登録する国内最大級の無料インディーズ音楽プラットフォーム「Eggs（エッグス）」を運営しています。

さらに、全国のライブハウスとそこで行われるライブ情報を集めたライブプラットフォーム「GIGGS（ギグス）」の提供を開始、Eggsと連携し、ライブシーンの活性化に貢献していきます。

また、個人で活動するアーティストやインディーズ音楽関連企業向けのマネタイズ支援機能として「Eggs Pass（エッグスパス）」を展開し、国内外の主要音楽配信ストア（DSP）へのディストリビューションや動画での楽曲利用の収益化、著作権管理の仲介、CD制作から販売まで、アーティスト活動をトータルにサポートしています。

https://corporate.eggs.mu/