春の香りに包まれる、心華やぐいちごのアフタヌーンティー『Afternoon Tea -Pink Strawberry-』【ウェスティンホテル仙台】

ウェスティンホテル仙台(仙台市青葉区一番町、総支配人 下重 和之)では、2026年3月14日(土)～5月15日(金)の期間、春の訪れを感じるピンクを基調にした「Afternoon Tea -Pink Strawberry-(アフタヌーンティー ピンク ストロベリー)」を発売します。

春の彩りのピンクをキーカラーに、仙台市の農業家集団である株式会社Punks Farmer(パンクス ファーマー)が育てた、甘く香り豊かな「Punks Berry」をふんだんに使用したスイーツとセイボリーをご用意いたしました。いちごとラズベリーのパフェや、高知県産グアバが香るいちごのムース、桜の風味が広がるタルトなどをご用意。そのほか、ジャスミンが香るいちごのパンナコッタや、いちごと葉わさびを合わせたオペラなど、見た目も可愛らしい7種類のスイーツがティースタンドを華やかに彩ります。

あわせて、宮城県産や旬の食材を活かしたセイボリー6品をラインナップ。イタヤ貝とアボカドのタルタルや、ズワイ蟹とあさりの旨みが溶け込む新たまねぎのフラン、宮城県産の鶏肉の道明寺揚げなど、春らしい軽やかな味わいをお楽しみいただけます。また、週末限定で、宮城県栗原市産黒毛和牛のローストビーフも登場し、より一層上質なひとときをお届けいたします。

桜舞う季節、高層階から街並みを眺めながら、甘い香りと鮮やかな彩りに満ちた至福のティータイムをお過ごしください。

『Afternoon Tea -Pink Strawberry-(アフタヌーンティー ピンク ストロベリー)』について

三段式のティースタンドで提供する厳選されたスイーツやセイボリー。JING TEA(ジン ティー)やRonnefeldt(ロンネフェルト)の紅茶とともに、午後の優雅なひとときをお過ごしいただけます。

【メニュー】＊いちごはPunks Berryを使用

◇ティースタンドスイーツ

いちごとラズベリーのパフェ

いちごのムース 高知県産グアバの香り

いちごのパウンドケーキ

いちごと桜のタルト

いちごと葉わさびのオペラ

いちごとジャスミンのパンナコッタ

いちごと梅のスティックスコーン

◇セイボリー

イタヤ貝とアボカドのタルタル 帆立貝柱のエスプーマ

新たまねぎのフラン ズワイ蟹とアサリのナージュ仕立て

宮城県産森林どりの道明寺揚げ クリームソース

真鯛のフィッシュバーガー

桜海老とヤリイカ、うるいのマリネ

たけのこのグリルと菜花のサラダ

◇ドリンク

オリジナルモクテル、JING TEA

Ronnefeldtティーセレクション

オリジナルコーヒー など16種

◇スペシャリテ(週末のみ提供)

宮城県栗原市産黒毛和牛のローストビーフ クリームチーズとフランボワーズのソース

赤ワインのリダクション

『Afternoon Tea -Pink Strawberry-』の概要

場 所：レストラン シンフォニー(26階)

時 間：14:00～17:00のうち120分間(最終入店15:00 ラストオーダー20分前)

実施日：2026年3月14日(土)～5月15日(金)

料 金：平日 および 4月29日(水・祝) 5,500円

土曜・日曜日 および 3月20日(金・祝)、5月4日(月・祝)～6日(水・祝) 7,000円

※掲載の料金はサービス料・消費税込みの料金です。

※記載の営業時間およびメニュー内容は変更になる場合がございます。

株式会社Punks Farmer(パンクス ファーマー)について

ハイスタンダード(＝高い水準)を次の世代に繋いでいけるよう昨日より今日、今日より明日、今までの手法にとらわれず自己ベストを追求し続ける自立した「農業家」集団。激変する環境に対応するため、品種ごとに最適な肥料分に加え、微生物と月の満ち欠けなどの自然の力を取り入れることで、本来いちごが持つポテンシャルを引き出した栽培管理を実施。Punks Farmerが生み出すいちごは"Punks Berry(パンクスベリー)"と呼ばれています。

