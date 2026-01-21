卓球のバタフライ　「じぶんだけの節目記念キャンペーン」を実施

株式会社タマス

「バタフライ」ブランドを展開する株式会社タマスは、節目を迎え卓球を始めたいと思っている方々の一歩を応援したいという思いから、「じぶんだけの節目記念キャンペーン」を実施します。

本キャンペーンは、生活リズムの変化、仕事・子育ての一区切りなどさまざまな節目を迎え、「卓球をやってみたい！」「久しぶりに卓球を再開したい！」という思いを持つ方々を応援するキャンペーンです。

本キャンペーンではご応募いただいた方の中から抽選で30名の方に、どのような用具を選んだら良いか分からないという方でも、安心して卓球を始められるおすすめの卓球スターターセットをプレゼントします。「資格試験を終えたら、卓球をやってみたい！」「子育てが落ち着いたら、卓球を再開したいと考えていた」など、「じぶんだけの節目」の内容を添えてご応募いただいた方が対象となります。

スターターセット

バタフライ・ゴールドメダル・アドバイザーの水谷隼(https://www.butterfly.co.jp/players/detail/mizutani-jun.html)氏が入門用用具として推奨(https://www.butterfly.co.jp/publicity/mj-major_rozena/)する『水谷隼 メジャー』『ロゼナ』などが、スターターセットに含まれます。

詳細はバタフライホームページ(https://www.butterfly.co.jp/news/detail/fushime_campaign.html)をご確認ください。

株式会社タマスについて

東京都杉並区の本社ビル

1950年に卓球の全日本チャンピオン田舛彦介が「もっと良い卓球用具を作りたい、自らの手で理想の用具を作りたい」との思いから創業した卓球用品の総合メーカーです。

近年では、卓球用品の製造・販売にとどまらず、Open the Worldを合言葉に「卓球を通じて世界をもっと幸せにする」ため、卓球の普及活動にも力を注ぎ、2025年4月より卓球日本男女代表のオフィシャルサプライヤーを務めています。

ブランド名のバタフライ(https://www.butterfly.co.jp/)には「選手を花にたとえるならば、私たちはその花に仕える蝶でありたい」という思いがこめられ、メイド・イン・ジャパンを体現する品質の高さで198の国や地域に普及し、世界卓球出場選手の半数以上に使用されています。