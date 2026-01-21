【TV・配信制作者必見】LIVE MULTI STUDIO TouchDesignerプラグインを実践形式で紹介！プラグインの導入で広がるLMSの可能性

株式会社WOWOW

LIVE MULTI STUDIOセミナー第3回の今回は、お待ちかねのTouchDesigner回！

LMSのもう一歩進んだ使い方や可能性に興味がある方へ、TouchDesignerプラグインについて実践形式でご紹介していきます。

TouchDesignerを活用することで、映像・音声伝送だけではないLMSのさらなる魅力が引き出せます。

LMS公式サイト：https://livemulti.jp/studio/

お申込みはこちら :https://tbs-lms-web3.peatix.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=newsrelease※外部サイト(Peatix)へ遷移します

【こんな方におすすめ】

- ライブ映像制作の効率化を検討している放送局、配信事業者、映像制作会社の方

- コスト削減や少人数での映像制作運用を実現したい方

- スマートフォンやタブレットを活用した柔軟な制作手法に興味がある方

- 具体的な事例を基に、導入効果を検討したい方

- ずっとLMSが気になっていたが、具体的な使い方のイメージが湧いていない方

- 普段からTouchDesignerを使用されている方

【開催概要】

開催日：2026年2月6日(金) 13:00～14:30

参加費：無料

視聴方法：オンライン配信（Zoom）

イベント開始1週間前を目途に、ご登録いただいた方へ視聴用URLを共有いたします。

【登壇者紹介】

甲斐裕彬

（WOWOWエンタテインメント株式会社 プロダクション推進本部 技術推進部）

2024年WOWOWエンタテインメントに入社。

TouchDesignerを用いたテロップ送出システムやリプレイシステム等の映像関連システムの開発・構築を担当。

現在はLIVE MULTI STUDIO事業に従事。

本ウェビナーは、効率化とコスト削減を実現したいライブ映像制作に携わるすべての方必見の内容です。ぜひご参加ください！

お申込みはこちら :https://tbs-lms-web3.peatix.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=newsrelease※外部サイト（Peatix）へ遷移します

＜Live Multi Studio(LMS)とは＞

TBSとWOWOWが共同で開発した独自プロトコルによる映像伝送ソフトウェアです。放送現場の要求水準を満たす品質の高さにより、リモートプロダクションをはじめとする映像制作分野で多くの利用実績を重ねています。

【導入メリット】

・中継車や専用回線コストを丸ごとカット

・急な災害や事件等でもすぐに中継対応

・ケーブル引き回し不要でカメラ位置自由

・専用知識不要＝専門人材のコスト削減

・中継用の専用機材の購入費用も不要

・特番など一時的な映像伝送需要の急増にも応えられる



【公式サイト】https://livemulti.jp/studio/

【公式紹介動画】https://youtu.be/_1o4fQOmHwA

【受賞情報】

2024年日本民間放送連盟賞 技術部門 最優秀

第1回テクニカルディレクションアワード デジタルサービス部門 銀賞（SILVER）

映像情報メディア学会 第52回・2024年度 技術振興賞 進歩開発賞（現場運用部門）

第51回放送文化基金賞 放送技術部門