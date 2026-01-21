Web小説サイト「カクヨム」発！京都出身の女性2人が不思議な家を巡るホラー『不動産奇譚 神憑み之函』発売

株式会社マイナビ出版

株式会社マイナビ出版（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：角竹輝紀）はこのたび、『不動産奇譚 神憑み之函』を2026年1月21日に発売します。本書は、Web小説サイト「カクヨム」で発表されていた『不動産奇譚・京都編』に加筆修正をした1冊。不動産屋で勤務している友人に振り回されながら「わたし」が奇妙な家を巡る全15話を収録した家系ホラーです。

あらすじ

ウチに遊びに来ませんか？

友人の茅ヶ崎恵は不動産屋で働いている。

わたしは彼女に誘われるまま、さまざまな家へ立ち入ることとなる。

住人が失踪した貸家と、空っぽの家に残されたぬいぐるみ。窓が塞がれた家と偽者の両親。箱が詰まった家と金盃。

不可思議な家には不可思議なモノが残されていて──。

そして、まるで同調するように恵は「家」に不可思議なものを集め始める。

カクヨム発、京女ふたりが巡る家系ホラー。

「こわいことは、なにも、おこりません」

絶賛の声多数！

右袖のない子ども服の話、怖い……急須の茶葉に立つ縫い針も怖い。理性的な語り口で綴られる怪談が、淡々としているのに圧倒的にリアル。怪談はこうでなくては。

［『記憶屋』『彼女はそこにいる』（KADOKAWA）著・織守きょうや］

生々しくも精緻な描写に、建物の奥へといざなわれる。この本を閉じた時、そこに箱はありますか。聴こえるはずのない鈴の音がしませんか。本当に箱は見当たりませんか。あなたがいるのは、箱の内側ではないですか。

［『撮ってはいけない家』（講談社）著・矢樹純］

担当編集のおすすめポイント

怪談アンソロジーを発表する同人サークルを運営される藍内友紀先生のホラー連作短編集。Web小説サイト「カクヨム」で発表されていたものを加筆修正していただき、わたしと友人の物語に再編集していただいた1冊です。とにかく不気味！いろいろな家の奇妙さに向き合いながら、積みあがる居心地の悪さ。そしてそれが爆発するように現れるもの。

なにか、おおきなものが、ついてくるような1冊です。

書籍100ページ越の試し読み公開中

マイナビ出版 文芸・小説noteにて、5話をまるまる公開！

https://note.com/mpent_book/n/ne85784a089a1

著者情報

藍内 友紀（あいうち ゆき）

2012年にササクラ名義で、講談社主催の第五回BOX-AiR 新人賞を受賞し『緋色のスプーク』にてデビュー。2017年の第五回ハヤカワSFコンテストにて、藍内友紀の名義で「スターダスト・レイン」を応募。同作が最終候補作となり、改題し『星を墜とすボクに降る、ましろの雨』としてハヤカワ文庫JA から刊行。著書に『アジュアの死神』（講談社）、『芥子はミツバチを抱き』（KADOKAWA）、『天使と石ころ』（早川書房）がある。

書誌情報

不動産奇譚

著作者名：藍内友紀

イラスト：ギギギガガガ

書籍：1,793円（税込）

電子版：1,793円（税込）

判型：四六

ページ数：344ページ

ISBN：978-4-8399-90114

発売日：2026年01月21日

シリーズ名：MPエンタテイメント

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4839990115

マイナビBOOKS：https://book.mynavi.jp/ec/products/detail/id=149106

※流通の都合により、ストアによって発売日が異なる場合がございます。

マイナビ出版について

株式会社マイナビ出版は、経営理念「知と学び、体験、ビジネスを通じて、あなたの明日をともに描く」を掲げ、従来の書籍や情報発信にとどまらず、学びを実践できる体験や、読者同士のコミュニケーションの場の提供など、みなさま一人ひとりの仕事とプライベートをともに支えるパブリッシャーです。

【会社概要】

2015年10月に、株式会社マイナビの出版事業本部を分社化し、株式会社マイナビ出版として出発しました。大手取次との契約以来45年続けてきた出版事業で培ったノウハウを核に、IT、将棋、世界遺産、ライフスタイルなどのジャンルで、みなさまの仕事と生活の充実と課題解決に寄り添える会社を目指します。

本社：東京都千代田区一ツ橋2丁目6番3号

代表取締役 社長執行役員：角竹輝紀

公式HP：https://pub.mynavi.jp/