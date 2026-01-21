「モンスト」×「コトダマン」コラボ第6弾 2026年1月23日（金）より開催　モンストの新キャラクター「リンネ」や「ジュゲム＆ネオ」がコラボ召喚に初登場！

株式会社MIXI 株式会社MIXI（東京都渋谷区、代表取締役社長 上級執行役員 CEO：木村 弘毅）は、スマホアプリの「ことば」で闘う新感覚RPG「共闘ことばRPG コトダマン」（以下コトダマン）において、「モンスターストライク」（以下モンスト）とのコラボ第6弾を、本年1月23日（金）より開催します。

本コラボでは、元日に『モンスト』で初登場となったアニメ「モンスターストライク デッドバースリローデッド」に登場するキャラクター「リンネ」が登場します。加えて、「ジュゲム＆ネオ」「メビウス」「久遠」「ナイトメア」「エル」「マギア」などのキャラクターがコラボ召喚に登場します。

さらに、ヒーローズへの挑戦でモード・シフトが可能になる「レゾナンス・モード・ネオ(獣神化・改)」「天下を沸かす生粋の大泥棒・石川五右衛門(獣神化・改)」をはじめ、「篤キ狂信ノ幻像・フォーサー」「残酷なる劇場の道化師・グランギニョル」「けいウサ」が降臨クエストに登場します。

また、アプリ内でモンストコラボ記念「ジュゲムパック」を購入すると、「デッドエンドブレイカー・ジュゲム」を入手できます。そして、本日1月21日（水）より、コラボ記念スペシャルPVを公開します。そのほかにも、コラボ登場キャラクターの担当声優のサイン色紙が抽選で当たるXキャンペーンを開催します。

なお、本コラボの詳細は、1月22日（木）20：00より、コトダマン公式YouTubeチャンネルで配信するコトダマン公式放送【GODステーション】で発表します。

・コラボ記念スペシャルPV：https://xfl.ag/45gKLdA

・コトダマン公式放送【GODステーション】：https://www.youtube.com/kotodamanpr

・コトダマン公式サイト：https://kotodaman.jp

＜コラボ開催期間＞2026年1月23日（金）16：00～2月10日（火）15：59

■「リンネ」「ジュゲム＆ネオ」などがコラボ召喚に登場！

【コラボ召喚に新登場するキャラクター】※敬称略

闇属性 ★6 六道武装之神巫・リンネ（進化後）CV：市ノ瀬加那

冥属性 ★6 世界使いを追う者達・ジュゲム＆ネオ（進化後）CV：松岡禎丞（ジュゲム）水瀬いのり（ネオ）

火属性 ★6 夢世界の「便利屋」・メビウス（進化後）CV：梶裕貴

水属性 ★6 死神＜シロフォニスト＞・久遠（進化後）CV：伊藤美来＆山口令悟

木属性 ★6 ドリームスタイル・ナイトメア（進化後）CV：斎藤千和

光属性 ★6 堕天モード・エル（進化後）CV：雨宮天

闇属性 ★6 純白の魔法少女・マギア（進化後）CV：南條愛乃

【モード・シフト追加キャラクター】※敬称略

水属性 ★6 レゾナンス・モード・ネオ(獣神化・改) CV：水瀬いのり

木属性 ★6 天下を沸かす生粋の大泥棒・石川五右衛門(獣神化・改) CV：坂本真綾

【コラボクエスト登場キャラクター】※敬称略

闇属性 ★6 空虚の世界使い・ノーウェア CV：河西健吾

光属性 ★6 篤キ狂信ノ幻像・フォーサー CV：末柄里恵

光属性 ★6 残酷なる劇場の道化師・グランギニョル CV：湯浅かえで

闇属性 ★6 けいウサ CV：円くるみ

■モンストコラボ第6弾記念パックが登場！

本コラボでは、モンストコラボ記念「ジュゲムパック」を販売します。購入すると「デッドエンドブレイカー・ジュゲム」を入手できます。なお、本コラボ期間中は一部を除くコラボクエストにおいて、「ジュゲム」をリーダーにすると満福時※と同じ報酬を獲得できます。

※クエストクリア後の獲得報酬で、リーダーに編成しているコトダマンの「福」の数に応じた確率で「福ボーナス」がもらえます。

満福（★6の福99）の場合、必ず「福ボーナス」を2個獲得することができます。

光属性 ★6 デッドエンドブレイカー・ジュゲム CV：松岡禎丞

■声優サイン色紙プレゼントキャンペーンを開催！[表: https://prtimes.jp/data/corp/25121/table/760_1_28e38b76ed9ce321c2d22c9edc578f64.jpg?v=202601210321 ]

キャンペーンの応募規約・参加条件・賞品などの詳細は、コトダマン公式お知らせをご確認ください。

※キャンペーンお知らせURL：https://xfl.ag/4bhK6fG

■モンスターストライク< https://www.monster-strike.com >

スマートフォンの特性を活用した、誰でも簡単に楽しめる爽快アクションRPGです。自分のモンスターを指で引っぱって弾き、敵のモンスターに当てて倒していくターン制のゲームで、壁やモンスターへの“跳ね返り”や“ぶつかり”をうまく活用することで、クエストを攻略していきます。一緒にいる友だちと最大4人まで同時に遊べる協力プレイ（マルチプレイ）が特徴です。2013年10月の提供開始より多くのユーザーの皆さまにご利用いただき、2025年12月時点では世界累計利用者数が6,500万人を突破しました。

■共闘ことばRPG コトダマン< https://kotodaman.jp >

スマートフォンで遊べる「ことば」で闘う新感覚RPGです。文字の精霊「コトダマン」を組み合わせて「ことば」をつくり、ステージクリアを目指します。つくった「ことば」の長さや数で敵に与えるダメージが変化し、最大4人で協力しながら遊ぶマルチプレイでは、友だちや家族とワイワイ盛り上がりながら、それぞれの知識を出し合って「ことば」づくりを楽しむことが可能です。生き物、食べ物、地名、歴史上の人物から、流行のあの「ことば」まで、29万語以上に対応。「ことば」は日々追加しており、無限に楽しみが広がる、究極のことば遊びゲームです。2025年10月時点で、累計利用者数600万人を突破しています。

■アプリ概要

ゲーム名 共闘ことばRPG コトダマン

カテゴリ ゲーム（ことば合わせRPG）

プレイ料金 無料（一部有料／アイテム課金あり）

対応機種（OS）【iOS】iOS16.0以降

【Android(TM)】Android 7.0以降

利用方法 ・各ストアで「コトダマン」を検索

・ゲームダウンロードURL：

https://xfl.ag/kotodaman

■株式会社MIXI< https://mixi.co.jp/ >

MIXIは、「豊かなコミュニケーションを広げ、世界を幸せな驚きで包む。」というパーパス（存在意義）のもと、「mixi」や「モンスターストライク」、「家族アルバム みてね」、「TIPSTAR」など、友人や家族間で一緒に楽しむコミュニケーションサービスを提供しています。私たちが大切にしている"ユーザーサプライズファースト"の精神のもと、当社のミッションである、ただつながるのではなく、濃く深い、より豊かなコミュニケーションを生む「心もつながる」場と機会を創造し続けることで、感情豊かな心の通い合う社会の実現に貢献してまいります。

※MIXIおよびコトダマンの名称、これらに関連する商標およびロゴは、株式会社MIXIの商標および登録商標です。