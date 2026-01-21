『ウイスキーコニサークラブ』会員優先販売のオリジナルウイスキー3種類を本日より販売開始！

株式会社ウイスキー文化研究所

株式会社ウイスキー文化研究所（本社：東京都渋谷区、代表：土屋守）は会員組織「ウイスキーコニサークラブ（WCC）」の会員を対象に、先行及び特別価格で、シングルモルトスコッチウイスキー「ストイーシャ(ブナハーブン)2014 10年」「ダルメニャック 2016 9年」「ホーリルード 2021 4年」をウイスキー文化研究所オンラインショップにて発売いたします。

今回発売するのは、ウイスキー評論家で弊社代表の土屋守が、テイスティングを重ね厳選したウイスキーをオリジナルラベルで瓶詰めしたものです。

『シャングリラシリーズ』とは

土屋守が今から50年前の西チベット、ラダック・ザンスカール地方を訪れた際の写真を採用したもので、今後シリーズとして展開いたします。

商品概要

ストイーシャ(ブナハーブン)2014 10年 オロロソオクタブカスク

蒸留：2014年

瓶詰め：2025年

アルコール度数：54.3％

容量：700ml

カスクタイプ：オロロソオクタブカスク

総本数：100本

価格：22,000円（税込・送料別・会員特別価格）

ラベル：『Shangri-La Series 7 ～ザンスカールの子供たち～』

ダルメニャック 2016 9年 オロロソオクタブカスク

蒸留：2016年

瓶詰め：2025年

アルコール度数：53.9％

容量：700ml

カスクタイプ：オロロソオクタブカスク

総本数：96本

価格：15,400円（税込・送料別・会員特別価格）

ラベル：『Shangri-La Series 8 ～婚姻するラダック レーの女性～』

ホーリルード 2021 4年 オロロソオクタブカスク

蒸留：2021年

瓶詰め：2025年

アルコール度数：54.1％

容量：700ml

カスクタイプ：オロロソオクタブカスク

総本数：90本

価格：16,500円（税込・送料別・会員特別価格）

ラベル：『Shangri-La Series 9 ～丘にそびえたつティクセ・ゴンパ～』

商品ページはこちら :https://www.scotchclub-shop.org/categories/5663462

ウイスキーコニサークラブ会員 優先販売期間：2026年1月21日(水)～2月20日(金)

※本オリジナルウイスキーはウイスキーコニサークラブ会員優先で先行および特別価格で発売するものです。

なお、優先販売期間経過後に在庫がある場合には一般販売も行います。

※ウイスキーコニサークラブ会員はウイスキー文化研究所会員、ウイスキー文化研究所オンラインショップ会員とは異なりますのでご注意ください。

「ウイスキーコニサー」 とは

コニサーとは「鑑定家」の意味で、ウイスキー文化研究所が主宰する、世界で唯一のウイスキーに関するあらゆる知識、鑑定能力を問う資格認定制度です。資格には3段階あり、第一段階の「ウイスキーエキスパート」に始まり、「ウイスキープロフェッショナル」、そして最終段階の「マスター・オブ・ウイスキー」と段階を踏んで取得していきます。

ウイスキーコニサーHP：https://whiskyconnoisseur.jp/(https://whiskyconnoisseur.jp/)

「ウイスキーコニサークラブ（WCC）」とは

2004年に始まったウイスキーコニサー資格認定制度が2023年5月のエキスパート試験で第20回目を迎えました。

今までにコニサーに挑んだ方は7,442名。合格者は3,806名で、合格率は51.1%となっています。

20周年を迎えるにあたって、ウイスキー文化研究所では新しい会員組織「ウイスキーコニサークラブ（WCC）」、通称コニサークラブを2023年7月に発足させ、さらなるウイスキー文化の普及を目指すことになりました。

コニサークラブ会員には、会報誌『ウイスキーコニサー倶楽部（年４回発行）』に加えて、ウイスキーフェスティバル招待券や限定ツアー・イベント、限定ウイスキーなどの会員特典をご用意しております。

「ウイスキー文化研究所」 について

ウイスキー文化研究所は、ウイスキー評論家の土屋守が代表を務めるウイスキー文化の普及団体です。2001年3月の発足以来、国内外のウイスキー・酒文化全般を深く学ぶべく研究を重ね、情報の収集および発信を行っています。また業界に関わる方々とともに、ウイスキー愛好家や飲み手の育成、ウイスキー文化の普及を目的とした取り組みを企画・立案、実施してきました。

国内で唯一のウイスキー専門誌『Whisky Galore』の編集・発行、ウイスキーフェスティバルなどのイベントの企画・運営のほか、ウイスキーに関する知識、鑑定能力を問う資格認定制度「ウイスキーコニサー資格認定試験」や、ウイスキーを楽しむための知識を問う「ウイスキー検定」を主催しています。また、2019年より世界のウイスキーおよびスピリッツを審査する、日本で唯一の品評会「東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション（TWSC）」も運営しています。

【会社概要】

社名︓株式会社ウイスキー文化研究所

本社所在地︓〒150-0012 東京都渋谷区広尾1-10-5 テック広尾ビル5F

代表取締役︓土屋 守

事業内容︓ウイスキーガロア編集発行／ウイスキーコニサー資格認定試験教本編集発行／ウイスキー関連書籍執筆、監修／ウイスキーフェスティバル企画・運営／ウイスキーコニサー資格認定試験企画・運営／ウイスキー検定運営／東京ウイスキー&スピリッツコンペティション（TWSC）運営／ウイスキーの製造アドバイス・技術指導

設立︓ 2001年3月

HP︓https://scotchclub.org/

ウイスキー文化研究所代表 土屋守プロフィール

1954年新潟県佐渡生まれ。学習院大学文学部卒。週刊誌記者を経て1987年に渡英。取材で行ったスコットランドで初めてスコッチのシングルモルトと出会い、スコッチにのめり込む。帰国後はウイスキー評論家として活躍し、1998年にはハイランド・ディスティラーズ社より「世界のウイスキーライター５人」の1人に選ばれる。2014年9月から2015年3月に放送されたNHK朝の連続テレビ小説「マッサン」では、ウイスキー考証として監修を務めた。日本唯一のウイスキー専門隔月誌『Whisky Galore』の編集長、東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション実行委員長、ジャパニーズウイスキーの日実行委員長、2024年に発足した一般社団法人日本ウイスキー文化振興協会の代表理事を務める。主な著書・監修書に、『完全版 シングルモルトスコッチ大全』、『ブレンデッドウィスキー大全』、『増補新版 ウイスキー検定公式テキスト』（小学館）、『竹鶴政孝とウイスキー』（東京書籍）、『最新版 ウイスキー完全バイブル』、『ウイスキーを楽しむ教科書』（ナツメ社）、『ビジネス教養としてのウイスキー なぜ今、高級ウイスキーが２億円で売れるのか』（KADOKAWA）、『ビジネスに効く教養としてのジャパニーズウイスキー』（祥伝社）、『土屋守のウイスキー千夜一夜（1～5巻）』、『ジャパニーズウイスキーイヤーブック（日本蒸留所年鑑）』（ウイスキー文化研究所）などがある。