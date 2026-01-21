『黒子のバスケ Street Rivals』にて新選手「灰崎祥吾」が参戦！

株式会社ファイブクロス

株式会社ファイブクロスは、アニメ『黒子のバスケ』の3Dバスケゲーム『黒子のバスケ Street Rivals』(黒バスSR)において、「灰崎祥吾(SF)」が登場する期間限定イベントを開始したことを発表いたしました。

■一切の容赦を見せず、相手の技を奪う強奪者「灰崎祥吾」が登場！

開催期間：2026年1月21日（水）10:30 ～ 2月11日（水）10:29

新選手「灰崎祥吾」が、限定選手ガチャに登場！

相手の得意技を無情に強奪し、傲慢なプレイスタイルで相手の戦意を打ち砕く叛逆的なSF。複数の技を奪い、それらを改変することで相手を翻弄し、卓越した試合適応力をみせる。

■灰崎祥吾 専用スキン「ストリートアッシュ」を実装

全てを灰燼に帰す、無粋の美学！

灰崎祥吾の登場にあわせ、期間限定専用スキン「ストリートアッシュ」が獲得できるスキンガチャ、専用の育成素材が手に入る育成ガチャ、さらには豊富な報酬がもらえる「灰崎祥吾の試練」など、さまざまな期間限定イベントが開催中です。どうぞお見逃しなく！

■ゲーム概要

タイトル名：黒子のバスケ Street Rivals

ゲームジャンル：3Dバスケ対戦ゲーム

対応OS：iOS/Android

リリース日：2023年11月16日

価格：基本無料（アプリ内課金あり）

権利表記：(C)️藤巻忠俊／集英社・黒子のバスケ製作委員会 (C)️FIVECROSS

X（旧Twitter）公式アカウント：https://twitter.com/KRBS_SR

公式サイト：https://kurobas-sr.com/

■『黒子のバスケ』とは

『黒子のバスケ』は、藤巻忠俊が描く高校バスケットボールを舞台とした少年漫画作品であり、国内のみならず、海外でも高い人気を持つ。

コミックスの累計発行部数は3100万部を突破。

また、アニメ作品は、2011年10月3日発売の『週刊少年ジャンプ』43号にてテレビアニメ化が発表され、2012年4月から9月にかけて第1期が、2013年10月から2014年3月にかけて第2期が、2015年1月から6月にかけて第3期が放送されました。