沖縄の海風、沈む夕日、響く音楽。ビールを片手に心をほどく、特別な時間を。Orion Island Waves　-Beachside Music Festival-第1弾アーティスト＆日割り発表

オリオンビール株式会社

オリオンビール株式会社（本社：沖縄県豊見城市、代表取締役社長 兼 執行役員社長CEO 村野 一）は、リゾーツ琉球株式会社、株式会社イープラス、日本トランスオーシャン航空株式会社とともに設立した「Orion Island Waves 実行委員会」のもと、GREENROOMの制作協力により開催するビーチサイド音楽フェス「Orion Island Waves -Beachside Music Festival-」の第1弾出演アーティストを発表いたします。

Orion Island Waves公式サイト：https://orionislandwaves.jp/(https://orionislandwaves.jp/)

第1弾アーティストと日割りが発表！

4.18 Sat.

ORANGE RANGE

Tommy Guerrero

STUTS

…and more

4.19 Sun.

KREVA

MONKEY MAJIK

Kroi

…and more

Orion Island Waves 第1弾アーティスト

Orion Island Waves 第1弾発表アーティスト(2026年1月21日時点)ORANGE RANGE 【4.18 Sat.】

ジャンルにとらわれない音楽性と、卓越したポピュラリティが話題となり、数々の名曲を送り出している沖縄出身ロックバンド

KREVA 【4.19 Sun.】

心を突き動かすビートとラップ、そして圧倒的なパフォーマンスで、常にHIP HOPシーンに大きな影響を与え、最前線で魅了し続けているアーティスト

MONKEY MAJIK 【4.19 Sun.】

ボーダーレスなサウンドで支持を集め、国境や言語を越えて独自のポジションを築くバンド

Kroi 【4.19 Sun.】

ジャンルを越え、ミクスチャーな音楽性を提示する5人組バンド

Tommy Guerrero 【4.18 Sat.】

スケーターとして世界に影響を与え、オリジナリティ溢れるサウンドで支持をえているミュージシャン

STUTS 【4.18 Sat.】

独自のビートセンスで注目を集め、様々なコラボレーションでも活躍をしているトラックメイカー

Orion Island Waves -Beachside Music Festival-

Orion Island Wavesは、沖縄本島南部・瀬長島そのものをひとつの会場として、音楽、ビール、フード、マーケットが一体となった新しいフェス体験を提供します。海風（ウミカジ）を感じる開放的なロケーションのもと、人気アーティストによるライブパフォーマンスとともに、沖縄ならではの食やカルチャーをお楽しみいただけます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/44607/table/248_1_46604dfa5f135835a602e0307fb04227.jpg?v=202601210321 ]

■Orion Island Waves の運営について

Orion Island Wavesは、GREENROOMの制作協力のもと、オリオンビール株式会社、リゾーツ琉球株式会社、株式会社イープラス、日本トランスオーシャン航空株式会社が参画する「Orion Island Waves 実行委員会」が運営しています。





