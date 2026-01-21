「アイドルマスター シャイニーカラーズ」衣装展を3月大丸東京店にて開催！入場チケットの販売が1月21日(水)12時よりスタート！

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、2026年3月13日（金）～3月24日（火）に大丸東京店 11階催事場にて、「アイドルマスター シャイニーカラーズ」2度目の衣装展となる「283PRODUCTION COSTUME G＠LLERY ～MY F＠VORITE COLLECTION～」を開催致します。

本日、1月21日(水)12時より、入場チケットの販売開始、現地グッズ販売の情報を公開致しました。

今回の衣装展の目玉企画として、28人分の"My Songs Collection"衣装を新規で制作し、展示予定となります。

28名分のソロ衣装だけではなく、これまでに制作した全体衣装・ユニット衣装も展示されますので、

衣装でぜひシャニマスの世界をお楽しみください。

◆開催概要

イベント名：「283PRODUCTION COSTUME G＠LLERY ～MY F＠VORITE COLLECTION～」

会期：2026年3月13日（金）～3月24日（火）

会期前半：3月13日（金）→18日（水）

会期後半：3月19日（木）→24日（火）

※会期前後半で衣装の入れ替えがございます。

入場時間：午前10時→午後7時半まで（午後8時閉場）

※3月18日（水）は午後4時半まで（午後5時閉場）

※最終日3月24日（火）は午後5時半まで（午後6時閉場）

場所：大丸東京店 11階催事場

コンセプト：『アイドルたちの「個性」をより感じられる衣装展』

★イベント公式サイト：https://idolmaster-official.jp/live_event/283_costumegallery_tokyo/(https://idolmaster-official.jp/live_event/283_costumegallery_tokyo/)

★権利表記

THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

「“MY F＠VORITE COLLECTION”」と題して283プロダクションに所属する

28名のアイドル個々の衣装にスポットを当てた衣装展となります。

2023年7月に開催した、SOLO PERFORMANCE LIVE「我儘なまま」で着用した衣装26点が会期の前半に、「My Songs Collection」のソロ衣装28点を会期後半で展示致します。

全体衣装＆各ユニット衣装については、「7th UNIT LIVE TOUR」の衣装まで展示され、

シャニマスライブで制作された合計250着以上の衣装が展示予定となります。

チケット情報

入場チケットのお申し込み1月21日(水)12:00から開始致しました。

◆入場料＜税込＞

一般・大学生 3,000円

中学生・高校生 2,000円

小学生 1,000円

◆券種

日時指定券

☆本展覧会は、お客様の混雑緩和・安全対策等のため、下記の日程を数量限定の「日時指定制」とさせていただきます。

また、入場は整理番号順の入場となります。整理番号により集合時間は分かれております。詳しくはチケットに記載された整理番号と集合時間をご確認下さい。

【日時指定入場区分】

3月13日（金）終日

3月14日（土）、3月15日（日）、3月19日（木）、3月20日（金・祝日）、

3月21日（土）、3月22日（日）

【10時～10時30分】【10時30分～11時】【11時～11時30分】【11時30分～12時】

【12時～12時30分】【12時30分～13時】

期間内有効券

会期中、日時指定制の日程以外いつでもご入場いただけます。

当日券

会期中は、プレイガイドおよび会場にて当日券を販売いたします。

ただし、日時指定の時間帯の販売はございません。

◆購入方法

前売券・当日券など入場チケットは、イープラスにて販売いたします。

・イープラス

https://eplus.jp/283_costumegallery_tokyo/

◆来場者特典

・トレーディングイラストカード（全８種）

会場物販情報

「283PRODUCTION COSTUME G＠LLERY ～MY F＠VORITE COLLECTION～」の会場限定グッズを販売致します。

会場物販は、 大丸東京店 11階催事場 衣装展内物販コーナーと、大丸東京店11階JR側エレベーター前特設会場の2か所で実施致します。それぞれの販売会場で取り扱うアイテムが異なりますので、詳しくは公式サイトをご確認ください。

◆アウトドアブランド「OUTDOOR」別注デザイン商品

アウトドアブランド「OUTDOOR」と小宮 果穂・芹沢 あさひの別注デザイン商品の発売が決定致しました。

◆アイドルプロデュースアパレル商品のリミテッドカラー

大丸東京店での衣装展開催を盛り上げる企画として、八宮めぐるがプロデュースしたスタジャン、

三峰結華がプロデュースしたダブルボタンジャケット、樋口円香がプロデュースしたシャギーカーディガンの3種類の別注カラーを販売致します。

◆「オサレカンパニー」プロデュースチェックシャツ

『アイドルマスター シャイニーカラーズ』のライブ衣装制作を担当しているオサレカンパニーがプロデュースした、チェックシャツを発売致します。

「オサレカンパニー」の象徴ともいえるチェック柄をあしらい、衣装製作で有名なデデザイナー・茅野しのぶ氏が、本アイテムのためにセレクトしたチェック生地をメイン素材として使用しております。

背中と胸元には存在感のあるチェーンステッチ刺繍を配置。

刺繍ならではの立体感と思わず目を惹く翼のデザインで遊び心をプラス。

シルエットやディテールにもこだわり、トレンド感のあるデザインに仕上げました。

◆購入特典

・トレーディングブロマイド（全28種）

衣装展内物販コーナーもしくは大丸東京店11階JR側エレベーター前特設会場にて、

グッズを1会計につき合計5,000円(税込)お買い上げ毎に特典グッズ「283PRODUCTION COSTUME G＠LLERY MY F＠VORITE COLLECTIONグッズ購入特典 トレーディングブロマイド(全28種)」をランダムで1枚お渡し致します。

★詳細は公式サイトをご確認ください。

