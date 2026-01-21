西武所沢S.C.「冬の生活応援大市＆ギフト処分セール」

株式会社そごう・西武

西武所沢S.C.では、1月23日（金）から1月26日（月）までの4日間、「冬の生活応援大市＆ギフト処分セール」を開催いたします。

物価高が続く今、ニーズ高まる 半期に一度の人気セール

近年の物価高や食品価格の上昇を背景に、年2回実施しているギフト処分セールは、年々お客さまからのニーズが高まっております。本セールでは、食料品を中心としたギフト商品や生活雑貨を、半期に一度の特別価格でご提供いたします。

食品から生活雑貨まで幅広い品ぞろえ

会場では、ギフト処分品をはじめ、日常使いにも適した商品を豊富に取りそろえています。

主な取扱商品は、食品各種（ギフト処分品、調味料、飲料、菓子、乾物、鰹節、梅干し、お茶 ほか）

生活雑貨（タオル各種 ほか）など。

ご自宅用としてはもちろん、まとめ買いにもおすすめの内容となっています。

【ウエッジウッド】

ワイルドストロベリーティーバッグ

（4種×各12袋入） 1,620円

【にんべん】

本枯鰹節物語

（2g×30袋） 1,350円

【なかざと】

深むし掛川茶（金） 3本セット

(100g×3本 1セット） 2,268円

【カゴメ】

野菜生活100 国産プレミアム YP-50S

（125mL×22本）2,700円

［セット内容］

・白桃ミックス 125mL×5

・メロンミックス 125mL×5

・佐藤錦ミックス 125mL×3

・ラ・フランスミックス 125mL×3

・巨峰ミックス 125mL×3

・シャインマスカットミックス 125mL×3

【ケンコーハイチ】

国産 アカシヤ蜜

（150g） 1,264円

【チェントンツェ】

オーガニックエキストラ・バージン・オリーブオイル

（92g）864円

【ジョージスチュアートティ】

オレンジブロッサム

（30g）864円

【開催概要】冬の生活応援大市＆ギフト処分セール ※最終日は当会場のみ午後６時閉場

会期：2026年1月23日（金）～26日（月） 会場：西武所沢S.C. 8階 特設会場

内容：食品・ギフト処分品および生活雑貨の特別販売

ＵＲＬ：https://www.sogo-seibu.jp/tokorozawa/topics/202601-giftsyobun

＜西武所沢S.C. 営業時間＞午前１０時～午後８時

※やむを得ない事情により、営業日・営業時間、また各種催しやサービスについて一部変更などが発生する場合がございます。

くわしくは各店のホームページをご確認ください。