西武所沢S.C.「冬の生活応援大市＆ギフト処分セール」

株式会社そごう・西武

西武所沢S.C.では、1月23日（金）から1月26日（月）までの4日間、「冬の生活応援大市＆ギフト処分セール」を開催いたします。



物価高が続く今、ニーズ高まる　半期に一度の人気セール


近年の物価高や食品価格の上昇を背景に、年2回実施しているギフト処分セールは、年々お客さまからのニーズが高まっております。本セールでは、食料品を中心としたギフト商品や生活雑貨を、半期に一度の特別価格でご提供いたします。



食品から生活雑貨まで幅広い品ぞろえ


会場では、ギフト処分品をはじめ、日常使いにも適した商品を豊富に取りそろえています。


主な取扱商品は、食品各種（ギフト処分品、調味料、飲料、菓子、乾物、鰹節、梅干し、お茶 ほか）


生活雑貨（タオル各種 ほか）など。


ご自宅用としてはもちろん、まとめ買いにもおすすめの内容となっています。




【ウエッジウッド】


ワイルドストロベリーティーバッグ


（4種×各12袋入） 1,620円






【にんべん】


本枯鰹節物語


（2g×30袋） 1,350円






【なかざと】


深むし掛川茶（金） 3本セット


(100g×3本 1セット） 2,268円






【カゴメ】


野菜生活100 国産プレミアム YP-50S


（125mL×22本）2,700円


［セット内容］


・白桃ミックス 125mL×5


・メロンミックス 125mL×5


・佐藤錦ミックス 125mL×3


・ラ・フランスミックス 125mL×3


・巨峰ミックス 125mL×3


・シャインマスカットミックス 125mL×3






【ケンコーハイチ】


国産 アカシヤ蜜


（150g） 1,264円






【チェントンツェ】


オーガニックエキストラ・バージン・オリーブオイル


（92g）864円






【ジョージスチュアートティ】


オレンジブロッサム


（30g）864円





【開催概要】冬の生活応援大市＆ギフト処分セール　※最終日は当会場のみ午後６時閉場


会期：2026年1月23日（金）～26日（月）　会場：西武所沢S.C. 8階 特設会場


内容：食品・ギフト処分品および生活雑貨の特別販売


ＵＲＬ：https://www.sogo-seibu.jp/tokorozawa/topics/202601-giftsyobun



＜西武所沢S.C.　営業時間＞午前１０時～午後８時


