西武所沢S.C.「冬の生活応援大市＆ギフト処分セール」
西武所沢S.C.では、1月23日（金）から1月26日（月）までの4日間、「冬の生活応援大市＆ギフト処分セール」を開催いたします。
物価高が続く今、ニーズ高まる 半期に一度の人気セール
近年の物価高や食品価格の上昇を背景に、年2回実施しているギフト処分セールは、年々お客さまからのニーズが高まっております。本セールでは、食料品を中心としたギフト商品や生活雑貨を、半期に一度の特別価格でご提供いたします。
食品から生活雑貨まで幅広い品ぞろえ
会場では、ギフト処分品をはじめ、日常使いにも適した商品を豊富に取りそろえています。
主な取扱商品は、食品各種（ギフト処分品、調味料、飲料、菓子、乾物、鰹節、梅干し、お茶 ほか）
生活雑貨（タオル各種 ほか）など。
ご自宅用としてはもちろん、まとめ買いにもおすすめの内容となっています。
【ウエッジウッド】
ワイルドストロベリーティーバッグ
（4種×各12袋入） 1,620円
【にんべん】
本枯鰹節物語
（2g×30袋） 1,350円
【なかざと】
深むし掛川茶（金） 3本セット
(100g×3本 1セット） 2,268円
【カゴメ】
野菜生活100 国産プレミアム YP-50S
（125mL×22本）2,700円
［セット内容］
・白桃ミックス 125mL×5
・メロンミックス 125mL×5
・佐藤錦ミックス 125mL×3
・ラ・フランスミックス 125mL×3
・巨峰ミックス 125mL×3
・シャインマスカットミックス 125mL×3
【ケンコーハイチ】
国産 アカシヤ蜜
（150g） 1,264円
【チェントンツェ】
オーガニックエキストラ・バージン・オリーブオイル
（92g）864円
【ジョージスチュアートティ】
オレンジブロッサム
（30g）864円
【開催概要】冬の生活応援大市＆ギフト処分セール ※最終日は当会場のみ午後６時閉場
会期：2026年1月23日（金）～26日（月） 会場：西武所沢S.C. 8階 特設会場
内容：食品・ギフト処分品および生活雑貨の特別販売
ＵＲＬ：https://www.sogo-seibu.jp/tokorozawa/topics/202601-giftsyobun
＜西武所沢S.C. 営業時間＞午前１０時～午後８時
※やむを得ない事情により、営業日・営業時間、また各種催しやサービスについて一部変更などが発生する場合がございます。
くわしくは各店のホームページをご確認ください。