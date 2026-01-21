地域連携による新アクティビティ開始

株式会社ダイブ

全国5,900施設以上の観光施設に特化した人材サービス事業を行う株式会社ダイブ（東京都新宿区 代表取締役社長：庄子潔、証券コード151A、以下ダイブ）が運営するグランピング施設「ザランタン鹿沼」（栃木県鹿沼市）は、鹿沼市内の観光資源を活かした新たな体験価値の創出を目的に、出会いの森いちご園（栃木県鹿沼市）と連携し、宿泊者限定の「いちご狩り体験」を2026年1月より開始いたします。

本取り組みは、冬から春にかけて旬を迎える鹿沼のいちごを、宿泊とあわせて楽しんでいただく季節限定のアクティビティです。ザランタン鹿沼にご宿泊のお客様を対象に、提携先である出会いの森いちご園にて、宿泊者限定の試食体験をご用意いたします。

▼ザランタン鹿沼：公式サイトはこちら(https://glampicks.jp/glamping/g41972/official/?activity_option=1768551324)

■取り組みの背景

ザランタン鹿沼では、地域に根ざした体験を通じて、滞在そのものが思い出になる施設運営を目指しています。今回の連携は、地域の魅力を宿泊者へ届けると同時に、観光回遊の促進や地域活性化に貢献することを目的としたものです。宿泊者と地域のいちご園をつなぐことで、鹿沼ならではの体験機会を広げ、地域に根ざした観光のあり方を追求してまいります。

■旬のいちご狩り体験について

【概要】

・場所：出会いの森いちご園 本店（栃木県鹿沼市酒野谷929-1）

・体験期間：2026年1月～5月中旬（※いちごの生育状況により変動あり）

・体験時間：10:00～15:00（45分間／最終受付15:00）

・料金：大人1名あたり ～2,400円

※時期・時間帯により変動。詳細は公式HPをご確認ください

・公式HP：https://www.kanuma.or.jp/ichigo/index.htm



【特典】

ザランタン鹿沼にご宿泊のお客様限定で、通常は提供していない品種の試食を日替わりでご用意いたします。

その日ならではの味わいをお楽しみいただけます。



【予約方法】※事前予約制（ご希望日の前日・21時までにご連絡ください）

- ザランタン鹿沼で宿泊予約- 当施設の公式LINEへ「いちご狩り希望」と連絡（宿泊予約番号／希望時間帯／氏名／当日連絡可能な電話番号をご一緒にお伝えください。）- 調整後、当施設より予約可否のご連絡- 指定日時に出会いの森いちご園へ来園し体験（支払いは当日、農園にて直接行います）■注意事項- 農園までの移動はお客様ご自身でお願いいたします。- 当施設から車で約30分の距離のため、チェックイン前またはチェックアウト後の利用を推奨しています。- 本体験はいちご園が実施するものであり、当施設は集客および情報提供を行います。- 天候や生育状況により、内容変更または中止となる場合があります。

農園の案内に従ってご利用ください。（ハウス内での持ち込み飲食はご遠慮ください）

【お問い合わせ】

ご不明点は公式LINEにてお問い合わせください。

・ザランタン鹿沼公式LINE：こちら(https://line.me/R/ti/p/@115etgww?ts=01152322&oat_content=url)

ザランタン鹿沼では今後も、地域と連携した体験型コンテンツを通じて、鹿沼ならではの滞在価値を提供してまいります。

【株式会社ダイブ・概要】

会社名 ：株式会社ダイブ

創業 ：2002年3月

代表取締役社長 ：庄子 潔

本社所在地 ：〒160-0022 東京都新宿区新宿2-1-12 PMO新宿御苑前 2F/3F

サイト ：https://dive.design/

ダイブは、日本経済の成長エンジン「観光業」の大課題を解決すべく、事業展開しているベンチャー企業です。

基幹事業である観光施設に特化した人材サービス（リゾートバイト）においては、観光施設の大課題である「人手不足」の解決に寄与しており、年間14,555人の観光従事者を創出。日本人人材と外国人人材あわせて、全国47都道府県の累計5,900施設以上の観光施設と、人材のお取引実績があります。

また、新規事業の地方創生事業では、全国6カ所の非観光地（過疎地・消滅可能性自治体を含む）において、D2Cの観光事業を展開。収益の創出・外貨の獲得はもちろん、地域事業者と連携することでのサステナブルな地域づくりに貢献しております。

その他にも、グランピング施設に特化したWEBメディア「 GLAMPICKS（グランピックス）」の運営をはじめとした宿泊施設に対しての集客支援など、IT領域での事業展開も積極的に行っております。