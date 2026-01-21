リスニング力向上アプリ『シャドテン』とマンガ英語多読アプリ『Langaku』、コラボキャンペーンを開催

株式会社プログリット

英語学習プラットフォームの株式会社プログリット（本社：東京都港区浜松町、代表取締役社長：岡田 祥吾、証券コード：9560）が提供する、リスニング力向上に特化したサブスクリプション型英語学習サービス『シャドテン』は、Mantra株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役：石渡 祥之佑）が提供するマンガ英語多読アプリ『Langaku』とのコラボキャンペーンを2026年1月21日（水）～2026年2月23日（月）に開催いたします。本キャンペーンでは、両サービスの利用者が相互に2週間無料で体験できる機会を提供し、リスニング力向上の効果最大化を支援してまいります。

英語のリスニング力を鍛える上でまず重要なのが、リスニングの構造を知ることです。リスニングは、大きく次の2つのフェーズで構成されます。

・ステップ1：音声知覚（英語の音を正確に聞き取る）

・ステップ2：意味理解（聞き取った音声の意味を理解する）

どちらか一方だけを鍛えても、実際の会話では「音は取れるが意味が追いつかない」「聞き取れれば意味は分かるはずなのに音が拾えない」といったギャップが生じるため、リスニング力を伸ばすには、この2つをバランスよく鍛えることが重要です。

■ シャドーイング×多読の相乗効果でリスニング力を伸ばす

『シャドテン』：シャドーイングで“聞き取れる耳”をつくる

『シャドテン』は、聞こえてきた英語音声を数語遅れて正確に復唱する「シャドーイング」のトレーニングに特化し、音を聞き取る力を集中的に鍛えるサービスです。学習者が録音して提出した音声に対し、英語のプロが毎日添削・フィードバックを実施することで、効率的にリスニングの音声知覚力を上げることができます。

『Langaku』：マンガ多読で“意味理解のスピード”を上げる

『Langaku』は、マンガの物語に没入しながら大量の英語に触れ、意味を素早くつかむ力を鍛えるサービスです。『ONE PIECE』『鬼滅の刃』など集英社公認の80作品以上を英語で読むことができ、楽しみながら英語の処理スピードを高めることができます。

2つの英語学習アプリの相互補完的なトレーニングを組み合わせることで、リスニング学習の効果最大化を実現すべく、この度『シャドテン』×『Langaku』のコラボキャンペーンを実施いたします。

■ キャンペーン概要

・対象期間：2026年1月21日（水）～ 2026年2月23日（月）

・特典内容：両サービス利用者が、相互に2週間無料で体験可能

・対象者：両サービスとも、本日以降新たに利用開始した方を含め、全利用者

■ 利用方法

１. 『シャドテン』利用者→ 『Langaku』を2週間無料で利用

・対象： 『シャドテン』利用者（ただし、『Langaku』有料プランをご契約中の方は対象外となります。）

・特典：『Langaku』で利用できる2週間無料キャンペーンコードを付与

・手順：

1. 『シャドテン』公式LINEでキャンペーンコードを受け取る

※お申込み後、『シャドテン』公式LINEとLINE ID連携が必要です。

2. 『Langaku』アプリをダウンロード

3. アプリ内「設定」＞「プレゼントコードを入力」から特典コードを入力

２.『Langaku』利用者 → 『シャドテン』を2週間無料で利用 & 初月1,000円オフ

・対象：『Langaku』利用者（ただし、『シャドテン』をご利用中の方は対象外となります。）

・特典：『シャドテン』2週間無料体験および 『シャドテン』初月1,000円オフ（※）

※シャドテン月額利用料 税込21,780円から1,000円オフ（20,780円/税込）となります。

・手順：

1. 『Langaku』アプリを起動

2. ホーム上部の「シャドテン×Langaku コラボバナー」からキャンペーンページへ遷移

3. 表示されたページから『シャドテン』2週間無料体験に申し込む

※ 詳細は特設サイトをご確認ください。

■ シャドテンについて

『シャドテン』は、リスニング力向上に効果的な「シャドーイング」に特化した英語学習アプリです。レベルや目的に応じた課題に1日30分程度取り組み、録音した音声を提出すると、英語のプロから毎日フィードバックが届きます。自分では気づきにくい発話の課題を着実に改善し、効率的にリスニング力を伸ばすことができます。

■ Langakuについて

『Langaku』は、マンガで英語多読を実現する学習アプリです。集英社公認の80作品以上を英語で読め、英日切り替え、AI辞書、英文量調整、セリフ読み上げなど、学習を継続しやすい機能を多数搭載。楽しく読み進めるうちに英語処理スピードが向上し、リスニング力の強化にもつながります。

■ 株式会社プログリット 会社概要

「世界で自由に活躍できる人を増やす」をミッションに、本気で英語力を身につけたい方をサポートするサービスを提供。英語コーチングサービス「プログリット（PROGRIT）」を主軸とし、サブスクリプション型英語学習サービスも展開しています。サブスクサービスの現在のラインナップは、リスニング力を上げる「シャドテン（SHADOTEN）」、スピーキング力を上げる「スピフル（SUPIFUL）」、AI英会話「ディアトーク（DiaTalk）」。2022年9月、創業6年で東証グロース市場上場。

・会社名 株式会社プログリット（英語名：PROGRIT Inc.）

・代表者 代表取締役社長 岡田祥吾

・設立 2016年9月6日

・所在地 東京都港区浜松町1-30-5 浜松町スクエア11階

・事業内容 英語コーチングサービスの開発・運営、サブスクリプション型英語学習サービスの開発・運営

■ Mantra株式会社 会社概要

Mantra株式会社は「世界の言葉で、マンガを届ける。」をスローガンに、2020年に設立されました。マンガに特化したAI技術の研究開発、ならびに高速なマンガ翻訳を実現する翻訳ツール『Mantra Engine』、マンガを用いた英語多読学習アプリ『Langaku』などの提供を行っています。

・会社名 Mantra株式会社

・代表者 代表取締役 石渡 祥之佑

・設立 2020年1月28日

・所在地 東京都文京区後楽2-3-21住友不動産飯田橋ビル 2F

・事業内容 マンガに特化した機械翻訳技術の研究開発