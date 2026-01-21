『Wizardry Variants Daphne』×『ブレイド＆バスタード』新冒険者と新たなストーリーを加えコラボイベントの復刻開催が決定

株式会社ドリコム

株式会社ドリコム（本社：東京都品川区、代表取締役社長：内藤裕紀、以下ドリコム）は、「Wizardry（ウィザードリィ）」シリーズの3DダンジョンRPG『Wizardry Variants Daphne（ウィザードリィ ヴァリアンツ ダフネ）』において、著・蝸牛くもが贈るダークファンタジー『ブレイド＆バスタード』とのコラボイベントの復刻開催が決定したことをお知らせいたします。

また、2026年3月10日（火）発売の『ブレイド&バスタード』小説第6巻とコミックス第8巻の初回出荷特典として、ゲーム内アイテムがもらえる特典コードを封入いたします。





『ブレイド＆バスタード』新冒険者と新たなストーリーを加えコラボイベントの復刻開催決定

『Wizardry Variants Daphne』において、著・蝸牛くもが贈るライトノベル『ブレイド＆バスタード』とのコラボイベントに新冒険者と新たなストーリーを加えた復刻開催が決定いたしました。

詳細は後日発表いたします。続報にご期待ください。





ゲーム内で使用できる特典コードを封入！『ブレイド＆バスタード』小説＆コミックス同時発売

『ブレイド＆バスタード』小説第6巻、コミックス第8巻を2026年3月10日（火）同時発売いたします。

初回出荷分には特典として『Wizardry Variants Daphne』で使えるアイテムコードが付属。本特典コードでは、初回ゲームプレイ開始のタイミングに応じて、以下いずれかのアイテムを受け取ることができます。お早めにご予約ください。

◆特典内容◆

◎DREノベルス

『ブレイド＆バスタード6 -冒険者達の凱歌-』に封入

＜「黒杖魔術師の執念ミッション登録証」＞

・対象： 2026年1月1日 00:00以降にゲームを始められた方

・内容：特別なミッションが解放され、冒険に役立つ「伝説の冒険者の遺骸」などが手に入る

・期間：7日間

＜「 死線を渡る冒険者の旅券」＞

・対象： 2025年12月31日 23:59以前からプレイされている方

・内容：身をすり減らす苦悶を代償に、溢れる魔力を身に宿し、富を引き寄せる商才を得る旅券

・期間：7日間





◎DREコミックス

『ブレイド＆バスタード8』に封入



＜「掃き溜めの意地ミッション登録証＞

・対象： 2026年1月1日 00:00以降にゲームを始められた方

・内容：特別なミッションが解放され、冒険に役立つ「オルグの貴石」が合計2000個手に入る

・期間：7日間

＜「蛮勇を振るう冒険者の旅券」＞

・対象： 2025年12月31日 23:59以前からプレイされている方

・内容：傷を負うリスクを代償に、敵を屠る力を研ぎ澄まし、成長に拍車をかける悟りを得る旅券

・期間：7日間





コード有効期間

2026年3月10日～2027年3月9日 23:59

＜コード注意点＞

・1つのシリアルコードにつき、付与されるアイテムはどちらか1つのみです。

・アカウント作成日時に基づいて自動的に判定されるため、アイテムの種類をお選びいただくことはできません。 あらかじめご了承ください。

＜特典コードに関して＞

※各書籍の特典コードは 1 ユーザーアカウントにつき、それぞれ使用上限 1 つまでとなります。

※特典は紙書籍の初回出荷分、また電子ストアではBOOK☆WALKER限定となります。

※１冊につき特典１コードが封入されています。

※なくなり次第終了となります。

※特典コードは「Wizardry Variants Daphne 公式ショップ」にログインの上、特典コードを入力してください。

※特典コードの入力は1回限りとなります。

※特典コードは、必ず半角英数で入力してください。

※特典コードで提供されるアイテムの内容や仕様は、予告なしに変更される可能性があります。

※対象ゲームのサービス変更や終了により、事前予告なく特典コードの受付が終了する可能性があります。

※特典コードの再発行は行っておりません。

※特典コードの、譲渡・換金・転売・オークションへの出品は禁止しております。

※特典コードは、理由のいかんを問わず、返品・換金・払い戻し等については一切応じられません。

※特典コードの使用に伴う通信費（パケット通信料を含む）は、お客様のご負担となります。

※お問い合わせは『Wizardry Variants Daphne』公式サイトをご利用ください。





▼小説第6巻 ご予約はこちら

https://drecom-media.jp/drenovels/product/180

▼コミックス第8巻 ご予約はこちら

https://drecom-media.jp/drecomics/product/178

『ブレイド&バスタード』とは

名作RPG「Wizardry」の世界観で繰り広げられる、著・蝸牛くも（代表作『ゴブリンスレイヤー』）、イラスト・so-bin（代表作『オーバーロード』）によるダークファンタジーシリーズ。全世界10言語以上で展開され、アニメ化も発表された、いま一番注目されるダンジョン冒険譚。

無料WEBコミックサイト「DREコミックス」にて、楓月 誠（代表作『Re：ゼロから始める異世界生活 第二章 屋敷の一週間編』）によるコミカライズ版も大好評連載中。

◆特設サイト：https://drecom-media.jp/drenovels/series/blade

◆公式X（旧Twitter）：https://x.com/BladeandBastard

『Wizardry Variants Daphne』について

■ストーリー

100年に一度、「奈落」は開く。

それは大地を蝕む死の呪い。

『死』を愛する魔人は、

人や動物を食い尽くし世界は絶望に包まれる。

王は代々、封印の力を継承し、

奈落の呪いから国を護り続けてきた。

しかし今、その国王すら姿を消し、

世界は刻々と、死に蝕まれていく。

抗うことすら、意味をなさない。

我々は、滅ぶしかないのか。

■『Wizardry Variants Daphne』概要

「Wizardry」シリーズ完全新作の3DダンジョンRPGです。オールドスタイルの3DダンジョンRPGのプレイサイクルを踏襲したゲームシステムとなっており、プレイヤーは町での育成や補給とダンジョンでのバトルやアイテム収集を繰り返して「奈落」と呼ばれるダンジョンの奥へと進んでいきます。敵との戦闘はコマンドバトルで進行し、プレイヤーを含めた最大6人の編成で、呪文やスキルを駆使した戦略性の高いバトルを楽しむことができます。

■アプリ基本情報

タイトル：『Wizardry Variants Daphne（ウィザードリィ ヴァリアンツ ダフネ）』

ジャンル：3DダンジョンRPG

対応プラットフォーム：iOS/Android/Steam

◆App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id1663423521

◆Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.drecom.wizardry.daphne

◆Steam：https://store.steampowered.com/app/2379740/

(C)2026 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.

価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）

開発/配信/運営：株式会社ドリコム

配信国：世界配信（日本・海外）

対応言語：日本語/英語/中国語（繁体字/簡体字）/韓国語

著作権表示：(C)Drecom Co., Ltd.

■最新情報はこちらから

◆公式サイト：https://wizardry.info/daphne/

◆公式 X（旧 Twitter）アカウント 日本語：https://x.com/Wizardry_Daphne

◆公式 X（旧 Twitter）アカウント English：https://x.com/Wiz_Daphne_en

◆公式 Facebookアカウント 繁體中文：https://www.facebook.com/wiz.daphne.tw

◆公式 YouTube チャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCdls9RA6g1y4-fbJYSu1P0A



■公式ショップ

https://webstore.wizardry.info/

『ウィザードリィ（Wizardry）』について

「Wizardry」は、1981年にアメリカで発表されたコンピューター用RPGです。パーティー編成、迷宮の探索、モンスターとの戦闘やキャラクター成長などの要素は、後の様々なRPGに多大な影響を与え、RPGの始祖のひとつとされています。今日まで数多くの系列タイトルが発売され、発売開始から40年以上経つ今でも、世界中で根強い人気を誇る不朽の名作です。当社は2020年に「Wizardry」シリーズのうち、『Wizardry6』、『Wizardry7』、『Wizardry8』、『Wizardry Gold』の著作権及び「Wizardry」の国内外の商標権を取得しております。

株式会社ドリコム

株式会社ドリコムは、「with entertainment～人々の期待を超える～」というミッションの下、IP×テクノロジーを軸として、エンターテインメント・コンテンツをグローバルに提供する企業です。ゲームをはじめとしたIPコンテンツビジネスに10年以上の実績を持ち、さらには出版、アニメ、MD（マーチャンダイジング）など、IPを作り、育てる事業を展開しています。大規模なモバイルゲーム開発・運用のノウハウを活かしたBtoB事業、Web3や生成AIなどのテクノロジーの活用によってエンターテインメントの幅を広げ、ユーザーを魅了する新しい価値を提供します。

Wizardry(TM)は株式会社ドリコムの登録商標です。

【会社概要】

名称：株式会社ドリコム

代表：代表取締役社長 内藤裕紀

設立：2001年11月13日

所在地：東京都品川区大崎 2丁目１番１号 ThinkPark Tower 19 階

URL：https://drecom.co.jp/