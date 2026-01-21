「スポーツ観戦」×「合同企業説明会」スポーツの熱狂の場が“地元就職”の入口に。福井県内初、プロスポーツ会場で合同企業説明会を福井ブローウィンズホーム戦にて開催。

株式会社ALL CONNECT

「社会をにぎやかに！」を企業理念に、通信インフラ事業と地域振興事業を手掛ける株式会社ALL CONNECT（オールコネクト、代表取締役社長：岩井 宏太、本社：福井県福井市）は、子会社である「株式会社福井ブローウィンズ」を通じて、2026年1月31日（土）にセーレン・ドリームアリーナ（福井県営体育館）にて開催される「りそなグループB.LEAGUE2025-26 シーズン」第18節GAME1 vs 鹿児島レブナイズの試合会場において、福井県内の企業に参加いただき、就職活動中の学生を対象とした合同企業説明会を開催いたします。本企画は、福井の県内企業と学生が、スポーツ観戦をきっかけに出会う新しい形の採用支援イベントです。

開催に至った背景・経緯

日頃より、福井ブローウィンズのスポンサー企業様とコミュニケーションを重ねる中で、「採用に苦戦している」「学生と接点を持つ機会が少ない」といった声を多くお聞きしてきました。 一方、福井ブローウィンズのホームゲームは、1試合あたり約4,000人が来場するスポーツ興行であり、地域に対して強い発信力と集客力を持つ場でもあります。「この場を、地域や企業の課題解決にもっと有効活用できないか」という意向もあり、試合前の時間帯を活用した新たな取り組みとして、企業説明会の実施が検討されました。

また、福井県においては、若年層・学生の県外流出が課題とされています。そうした中で、福井ブローウィンズは、学生にとっては県内企業を知るきっかけとなり、企業にとっては学生と直接出会える場を創出することで、地域に根ざしたクラブとしての役割を果たしていきたいと考えています。これらの背景が重なり、オーナー企業である株式会社ALL CONNECTも運営に協力し、「スポーツ観戦×合同企業説明会」という新しい形のイベント開催を実現しました。

本合同企業説明会について

従来の合同企業説明会との違い、 全参加学生が全参加企業と接点を持てるプログラム設計にしています。全企業が全学生に対し、プレゼン方式で順番に会社説明、ローテーション形式の座談会も実施し、全学生に企業ごとの個別アプローチも可能な設計にすることで、近年の売り手市場が進む採用現場の中でも、学生と確実に接点を持てる機会を創出。 また、参加する人事担当は全員ブローウィンズパーカーを着用。会社ごとの雰囲気の差をならすことで、企業名や担当者の印象に左右されず、学生が“企業の本質”をフラットに見てもらえる環境を実現します。

開催概要

日時：2026年1月31日（土）

11:30~11:50 受付

12:00~14:00 合同企業説明会

15:05~ 試合開始（観戦）

会場：セーレン・ドリームアリーナ 会議室３

対象：大学生・大学院生・短大生（文理、学年不問）

定員：30名程度

参加費：無料

参加特典：１.説明会後の試合チケット/２.ペンライト2025-26(先着20名)

参加企業：福井コンピュータホールディングス株式会社/井上商事株式会社/ オフロム株式会社/

JA共済連 福井/株式会社ALL CONNECT

主催：福井ブローウィンズ / 運営：株式会社ALL CONNECT



参加申し込みフォームはこちら(https://www.career-cloud.asia/27/form/entryb/select/c0d5692fd7eb2e11ac1639c990ae3b17)

本合同企業説明会について：福井ブローウィンズ公式HP(https://www.fukuiblowinds.com/news/detail/id=48551)

今後の展望

今後もオールコネクトは、福井ブローウィンズを通じて、福井県における若者の県外流出など地域課題を解決すべく、プロスポーツクラブの持つ価値を地域へ還元する取り組みを検討してまいります。

会社情報

株式会社福井ブローウィンズ

株式会社 ALL CONNECT（オールコネクト）

