セミナー「『勝ちクリエイティブ』なんて、もう探すな。～3日で枯れるAI時代。単発のホームラン狙いを捨て、成果を安定させる『ポートフォリオ運用』の極意～」にMomentum登壇決定！！

Momentum株式会社

Momentum株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：細井康平）は、2026年1月29日（木）に開催されるセミナー「『勝ちクリエイティブ』なんて、もう探すな。 ～3日で枯れるAI時代。単発のホームラン狙いを捨て、成果を安定させる『ポートフォリオ運用』の極意～」（主催：株式会社ガラパゴス）に登壇することをお知らせいたします。

セミナー概要

「苦労して作った動画が、たった3日で効果を失う」。そんな経験はありませんか？

AI自動入札の進化により、人間が一生懸命「会心の一撃」を作ろうとしている間に、AIはそのクリエイティブを数千回テストし、数日で「飽き（摩耗）」させてしまいます。

一発逆転の「神クリエイティブ」を探す時代は終わり、これからのマーケターに必要なのは、クリエイティブを「運用資産（ポートフォリオ）」と捉え、枯れることを前提に次々と新しい手を打ち続ける「システム」を持つことです。

そこで本カンファレンスのテーマは、「一点突破からの脱却」をテーマに、

- AIアルゴリズムを支配する「全体設計（代理店）」- その設計図に基づき、検証素材を送り続ける「高速供給（制作）」- 摩耗の兆候を逃さず検知する「分析基盤（ツール）」

各領域のプロフェッショナルが集結し、AI時代の広告運用を「ギャンブル」から「安定した投資」へと変えるための、新しい分業モデルを提示します。

このような課題をお持ちの方におすすめ

セミナー詳細

- P-MAXや動画広告を始めたが、クリエイティブが3日で摩耗（飽き）してしまい、制作が追いつかない自転車操業に陥っている- CPAは合っているが、特定のバナーに依存しており、それが枯れたら終わるという恐怖感がある- 代理店、制作会社、インハウス... リソースが分散しており、誰が全体の舵取りをしているのか不明確になっている- 開催日時 2026年1月29日(木) 11:00 - 16:00 ※Momentum登壇セッション 15:35 - 15:55- 参加費用 無料- 開催場所 オンライン配信- 主 催 AIR Design（株式会社ガラパゴス）- 定 員 500名

お申し込みはこちら：https://attendee.bizibl.tv/sessions/seZY5ueMaYzE?utm_source=momentum

登壇者紹介

Momentum株式会社 マーケティング＆PRグループ 由井 銀河

大学卒業後、新卒採用支援会社でのSMB向けセールスを経てコクヨグループの企業に入社。

エンタープライズ向けのBPO事業でセールスに従事するかたわら、新領域プロジェクトリーダーやマーケティング業務を兼務。

Momentum株式会社ではセールスを経験後、現在はマーケティングを担当。

新プロダクトのプロモーション～マーケティングまでを務める。

Momentum株式会社について

Momentum株式会社は、「無価値な広告をゼロにする」という理念のもと、国内で初のアドベリフィケーション事業者として創業されました。全方位型で精度の高いアドベリフィケーションソリューションの開発・提供し、インターネット広告環境の健全化を促進します。インターネット広告環境の健全化の取り組みを行うことにより、全てのステークホルダーの長期的な発展を促すだけではなく、デジタルマーケティングに関わるリスク対策のコスト・工数の削減を実現し、ビジネスをより本質的な課題へ向き合わせるためのリソースを創出します。

URL：https://www.m0mentum.co.jp