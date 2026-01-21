『初音ミク』『鏡音リン』『鏡音レン』『巡音ルカ』『MEIKO』『KAITO』新作グッズがCOSPAより一挙登場！【株式会社コスパ】

『初音ミク』『鏡音リン』『鏡音レン』『巡音ルカ』『MEIKO』『KAITO』新作グッズがCOSPAより一挙登場！

『初音ミク』『鏡音リン』『鏡音レン』『巡音ルカ』『MEIKO』『KAITO』新作グッズがCOSPAより発売決定。

様々なクリエイターたちによる『初音ミク』『鏡音リン』『鏡音レン』『巡音ルカ』『MEIKO』『KAITO』たちがアパレル、グッズになって一挙ラインナップ。

さらに、一部のアイテムを除き、2026年2月7日（土）・8日（日）に開催される〈SNOW MIKU 2026〉のコスパブースでの先行販売も決定いたしました。お土産にもおすすめのアクリルブロックフィギュアなどたくさんのアイテムが揃います。イベントへ参加の際には、ぜひコスパブースへお立ち寄りくださいませ。

◆COSPA（コスパ）／〈SNOW MIKU 2026〉販売情報

https://www.cospa.com/cospa/event/id/27134

一般販売は2026年4月中旬予定。〈コスパ オンラインショップ〉ほかにて予約受付中。

◆COSPA（コスパ）／『初音ミク』『鏡音リン』『鏡音レン』『巡音ルカ』『MEIKO』『KAITO』商品情報はこちら

https://www.cospa.com/cospa/event/id/27291

◆商品情報

『初音ミク』

初音ミク 袖リブロングスリーブTシャツ 湊しおり Ver.\4,290(税込)

初音ミク Tシャツ RIA Ver.\3,300(税込)

初音ミク ラージトート 波風ぼん Ver.\1,980(税込)

初音ミク アクリルスタンド 淡井 ウタ Ver.\1,650(税込)

初音ミク クリーナークロス 大和 Ver.\660(税込)

初音ミク アクリルブロックフィギュア 小梅64 Ver.\880(税込)

『鏡音リン』

鏡音リン ショルダートート うにう Ver.\2,200(税込)

鏡音リン ショルダートート もく かれん Ver.\2,200(税込)

鏡音リン アクリルスタンド うにう Ver.\1,650(税込)

鏡音リン アクリルスタンド もく かれん Ver.\1,650(税込)

鏡音リン アクリルブロックフィギュア 小梅64 Ver.\880(税込)

『鏡音レン』

鏡音レン Tシャツ 片栗いと Ver.\3,300(税込)

鏡音レン ショルダートート 片栗いと Ver.\2,200(税込)

鏡音レン アクリルアートスタンド 二足類 Ver.\2,420(税込)

鏡音レン アクリルブロックフィギュア 小梅64 Ver.\880(税込)

『巡音ルカ』

巡音ルカ Tシャツ ひなた水色 Ver.\3,300(税込)

巡音ルカ Tシャツ 。 Ver.\3,300(税込)

巡音ルカ ショルダートート ひなた水色 Ver.\2,200(税込)

巡音ルカ ラージトート 畔蒜いづも Ver.\1,980(税込)

巡音ルカ アクリルブロックフィギュア 小梅64 Ver.\880(税込)

『MEIKO』

MEIKO Tシャツ 夜明ほしこ Ver.\3,300(税込)

MEIKO アクリルスタンド さくま Ver.\1,650(税込)

MEIKO アクリルスタンド nAmu Ver.\1,650(税込)

MEIKO アクリルマルチキーホルダー ナガシロ Ver.\880(税込)

MEIKO アクリルブロックフィギュア 小梅64 Ver.\880(税込)

『KAITO』

KAITO Tシャツ 畔蒜いづも Ver.\3,300(税込)

KAITO アクリルアートスタンド Linch Ver.\2,420(税込)

KAITO アクリルマルチキーホルダー ナガシロ Ver.\880(税込)

KAITO アクリルブロックフィギュア 小梅64 Ver.\880(税込)

▼『ピアプロ』とは──

『ピアプロ』は、ネットに分散しているクリエイター同士がお互いの得意なコンテンツ（音楽、歌詞、イラストなど）を投稿し合い、協業して、新たなコンテンツを生むための“創造の場”を提供するサイトです。

piaproと各作品の利用のルールを守れば、投稿された作品を使ってみんなで自由にコラボレーションが楽しめる“創作の場”となっています！

タグ付けしたり、ブックマークやコメントで応援したりするだけでもOK！

みんなで得意な分野を持ち寄って、創作を楽しもう♪

https://piapro.jp/

発売元：株式会社コスパ

ブランド：COSPA（コスパ）

┗ 「HOBBYを着て街に出よう！」作品やキャラクターへの愛を表現できるグッズやアパレルを展開。Tシャツを中心に、幅広い世代に向けて多彩な商品を提供しています。

