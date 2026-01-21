Webアプリケーションセキュリティのあらゆる側面を概説『実践理解！Webアプリケーション セキュリティ』、発売

株式会社マイナビ出版

株式会社マイナビ出版（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：角竹輝紀）はこのたび、『実践理解！Webアプリケーション セキュリティ』を、2026年1月21日に発売します。

攻撃からアプリケーションを保護するために。すべてのエンジニア必読！

本書『実践理解！Webアプリケーションセキュリティ』は、“Grokking Web Application Security”（Manning Publishing 刊）の日本語版です。

今日のWebアプリケーションは、ほぼすべてのユーザーにとっての最初の情報、世界の入口であり重要な情報をやりとりすることが多く行われています。残念なことに通信やソフトウェア脆弱性を利用した乗っ取りが試みられたり、意図しない悪意あるサイトに誘導しようとしたりすることが頻繁に行われており、Webアプリケーションを開発するエンジニアは常にセキュリティを意識して取り組むことが必須です。





インターネット上には多くのセキュリティに関する情報が溢れかえっていますが、現役のプログラマーよりもサイバーセキュリティの専門家向けのものが多いのが現状です。本書はWebアプリケーション開発者向けを意識し、直面する可能性のある主要なセキュリティ脆弱性をすべて網羅しました。具体的で実践的なアドバイスをわかりやすくイラスト図解を多く含み、時間がないエンジニアが本来の開発に集中できるようによりシンプルに・わかりやすくを心がけて執筆されています。

・本書に記載されていることはすべて知っておくべきことです。

・楽しいイラストと最低限のコード事例で、視覚的かつ直感的に理解できるように構成されています。

・翻訳にあたっては、日本の開発者・セキュリティ実務者の読者が自然に読み進められるよう細心の注意を払いました。

セキュリティの基礎を体系的に押さえつつ、実践的な視点も兼ね備えた内容は、これからセキュリティを学ぶ人にも、すでに現場で活躍する技術者にも多くの気づきや学びをもたらしてくれます。

CONTENTS

Part 1

第1章 敵を知れ

第2章 ブラウザのセキュリティ

第3章 暗号化の原則

第4章 Webサーバーのセキュリティ

第5章 プロセスとしてのセキュリティ

Part 2

第6章 ブラウザの脆弱性

第7章 ネットワークの脆弱性

第8章 認証の脆弱性

第9章 セッションの脆弱性

第10章 認可の脆弱性

第11章 ペイロードの脆弱性

第12章 インジェクションの脆弱性

第13章 サードパーティコードの脆弱性

第14章 知らぬ間に加担者となる

第15章 ハッキングされた場合の対処

著者情報

Malcolm McDonald（マルコム・マクドナルド）

20年の経験を持つWeb開発者でありセキュアなコーディング手法を教える人気サイト、Hacksplaining.com の創設者。

書誌情報

実践理解！Webアプリケーション セキュリティ

著作者名：Malcolm McDonald

翻訳者名：Kazuhiko Yagami

書籍：3,828円（税込）

電子版：3,828円（税込）

判型：B5変

ページ数：312ページ

ISBN：978-4-8399-90305

発売日：2026年01月21日

備考：EPUB［リフロー版］は2026年2月21日頃に発売予定です。

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4839990301

マイナビブックス：https://book.mynavi.jp/ec/products/detail/id=149289

※流通の都合により、ストアによって発売日が異なる場合がございます。

