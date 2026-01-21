Webアプリケーションセキュリティのあらゆる側面を概説『実践理解！Webアプリケーション セキュリティ』、発売
株式会社マイナビ出版（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：角竹輝紀）はこのたび、『実践理解！Webアプリケーション セキュリティ』を、2026年1月21日に発売します。
攻撃からアプリケーションを保護するために。すべてのエンジニア必読！
本書『実践理解！Webアプリケーションセキュリティ』は、“Grokking Web Application Security”（Manning Publishing 刊）の日本語版です。
今日のWebアプリケーションは、ほぼすべてのユーザーにとっての最初の情報、世界の入口であり重要な情報をやりとりすることが多く行われています。残念なことに通信やソフトウェア脆弱性を利用した乗っ取りが試みられたり、意図しない悪意あるサイトに誘導しようとしたりすることが頻繁に行われており、Webアプリケーションを開発するエンジニアは常にセキュリティを意識して取り組むことが必須です。
・本書に記載されていることはすべて知っておくべきことです。
・楽しいイラストと最低限のコード事例で、視覚的かつ直感的に理解できるように構成されています。
・翻訳にあたっては、日本の開発者・セキュリティ実務者の読者が自然に読み進められるよう細心の注意を払いました。
セキュリティの基礎を体系的に押さえつつ、実践的な視点も兼ね備えた内容は、これからセキュリティを学ぶ人にも、すでに現場で活躍する技術者にも多くの気づきや学びをもたらしてくれます。
CONTENTS
Part 1
第1章 敵を知れ
第2章 ブラウザのセキュリティ
第3章 暗号化の原則
第4章 Webサーバーのセキュリティ
第5章 プロセスとしてのセキュリティ
Part 2
第6章 ブラウザの脆弱性
第7章 ネットワークの脆弱性
第8章 認証の脆弱性
第9章 セッションの脆弱性
第10章 認可の脆弱性
第11章 ペイロードの脆弱性
第12章 インジェクションの脆弱性
第13章 サードパーティコードの脆弱性
第14章 知らぬ間に加担者となる
第15章 ハッキングされた場合の対処
著者情報
Malcolm McDonald（マルコム・マクドナルド）
20年の経験を持つWeb開発者でありセキュアなコーディング手法を教える人気サイト、Hacksplaining.com の創設者。
書誌情報
実践理解！Webアプリケーション セキュリティ
著作者名：Malcolm McDonald
翻訳者名：Kazuhiko Yagami
書籍：3,828円（税込）
電子版：3,828円（税込）
判型：B5変
ページ数：312ページ
ISBN：978-4-8399-90305
発売日：2026年01月21日
備考：EPUB［リフロー版］は2026年2月21日頃に発売予定です。
Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4839990301
マイナビブックス：https://book.mynavi.jp/ec/products/detail/id=149289
※流通の都合により、ストアによって発売日が異なる場合がございます。
マイナビ出版について
株式会社マイナビ出版は、経営理念「知と学び、体験、ビジネスを通じて、あなたの明日をともに描く」を掲げ、従来の書籍や情報発信にとどまらず、学びを実践できる体験や、読者同士のコミュニケーションの場の提供など、みなさま一人ひとりの仕事とプライベートをともに支えるパブリッシャーです。
【会社概要】
2015年10月に、株式会社マイナビの出版事業本部を分社化し、株式会社マイナビ出版として出発しました。45年続けてきた出版事業で培ったノウハウを核に、IT、将棋、世界遺産、ライフスタイルなどのジャンルで、みなさまの仕事と生活の充実と課題解決に寄り添える会社を目指します。
本社：東京都千代田区一ツ橋2丁目6番3号
代表取締役 社長執行役員：角竹輝紀
公式HP：https://pub.mynavi.jp/