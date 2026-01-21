【寿司といえば、富山】寿司職人チャレンジショップ「寿司挑（すしチャレ）」を開催！【人材育成】

富山県

富山県（知事：新田 八朗）は、令和５年度から「寿司といえば、富山」を合言葉に、「寿司」をフックとした県のブランディング戦略を推進しています。

ブランド認知度の向上に向けた情報発信や、人材育成に向けた環境づくりの中で、寿司の提供体制を維持・強化していくため、「4日間限定」の寿司職人チャレンジショップ「寿司挑（すしチャレ）」を開催します。

開催日程

令和８年２月毎週日曜日 １０時～１５時

（１日（日曜日）・８日（日曜日）・１５日（日曜日）・２２日（日曜日））

開催場所

マリエとやま１階 シェアキッチンまるきち（富山県富山市桜町１丁目１－６１）

参加寿司店・職人

- 【2月1日】粋鮨 高岡店：２名- 【2月8日】四六八ちゃ個室別館、桜木町店：２名- 【2月15日】とやま鮨駅前新館、海富山：３名- 【2月22日】とやま鮨駅前本館、とやま鮨らーめん：３名

※各参加職人がそれぞれメニューを企画しているため、各店によって提供メニューが異なります。

関連資料

【特集記事】寿司職人チャレンジショップ「寿司挑（すしチャレ）」の魅力を深堀り(https://www.info-toyama.com/stories/sushi-challe)

（参考）寿司職人お試し就職支援事業

県では、寿司職人人材確保を目的とし、県内寿司店と県内外若手職人とのマッチング支援を行っております。

本制度を活用し、県外から移住し、本県で修業をしている職人２名も、今回の寿司職人チャレンジショップ「寿司挑」します。

寿司職人お試し就職支援事業(https://www.pref.toyama.jp/102104/zinzaiikusei.html)