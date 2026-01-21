『N響大河ドラマ＆名曲コンサート supported by SGC』 大宮、所沢公演にて「当日リハーサル見学」ご招待決定！

株式会社サンライズプロモーション

2026年3月6日(金)ソニックシティ大ホール(埼玉/大宮)、3月7日(土)所沢市民文化センターミューズ アークホール(埼玉/所沢)にて開催する、「N響大河ドラマ＆名曲コンサート supported by SGC」の当日リハーサル見学の実施が決定いたしました。

本番当日のホールには、音楽が完成する直前の、特別な時間があります。N響埼玉公演では、チケット購入者の中から抽選で30名様をリハーサルにご招待いたします。

演奏が生まれる瞬間を体験することで、音楽の聴こえ方は少し変わります。幻の作品の復活演奏と豪華コラボで贈るN響創立100年を祝う特別な公演のリハーサル見学という貴重な体験をぜひお見逃しなく！

また、3月の公演に向けて、指揮・沖澤のどか、NHK交響楽団よりコメントが到着しました。

応募詳細

「N響大河ドラマ＆名曲コンサート supported by SGC」の当日リハーサル見学の実施に際して、フォロー&リポストキャンペーンを開催中です。

チケット購入者の中から該当ポストをリポスト、公式アカウントをフォローすることで、「当日リハーサル招待券」を抽選で15組30名様にプレゼントいたします！

▼文化日和CAG公式Xアカウント

https://x.com/cag_sunrise(https://x.com/cag_sunrise?s=20)

※キャンペーンの応募にはXアカウントが必要となります。

※抽選時にアカウントが非公開・凍結・削除されている場合、または当アカウントのフォローを解除されている場合は抽選対象外とさせていただきます。

※リポストのみを対象とするキャンペーンの場合は設定を「フォロー以外のユーザーからのDMも許可する」に変更をお願いいたします。

※応募はお一人様おひとつのアカウントに限らせていただきます。

※当選者の方へはXのダイレクトメッセージで連絡いたします。当選者以外への連絡はございません。

※お受け取り手続きには、チケットの購入情報が必要となります。詳細は当選者へのご連絡時にご案内いたします。

※お受け取り手続きは、ダイレクトメッセージ送信から1週間以内に行ってください。期間内にお手続きいただけなかった場合、誠に勝手ながら当選権利を放棄したものとさせていただきます。予めご了承ください。

※当選に関するお問い合わせへの回答は致しかねます。ご了承ください。

＜当日リハーサル スケジュール(予定)＞

大宮公演：3/6（金） 16：30～

所沢公演：3/7（土） 12：30～

※リハーサル見学は30分程度を予定しております。

※集合は各回見学開始15分前を予定しております。

※スケジュールは変更になる場合がございます。

※集合時間に遅れた場合は、当日見学のご参加をお断りする場合がございます。

指揮・沖澤のどか コメント

大河ドラマ「秀吉」を夢中で観ていた小学生の頃、将来自分が指揮者になってその音楽をNHK交響楽団と演奏できる日が来るなんて、夢にも思いませんでした。それぞれのドラマがおよそ2分半という時間に凝縮されたテーマ音楽の傑作を贅沢に並べた前半は、日本のテレビ文化史を振り返るとともに、日本を代表する作曲家のガラコンサートという視点からもお楽しみいただけると思います。後半は川にちなんだクラシックの名作で、ヨーロッパの風景へいざないます。私にとっては埼玉デビューとなる大宮・所沢コンサートで、皆さまと素晴らしい音楽を共有できることを心から楽しみにしています。

NHK交響楽団 コメント

60年以上続くNHKの看板番組「大河ドラマ」。歴代のテーマ音楽の作曲家たちは、主人公たちの激動の生涯や、彼らが生きた時代のエネルギーを、わずか2分半という限られた時間で描き切りました。放送が始まって以来、ほぼ全てのテーマ音楽を演奏してきたのが、2026年に創立100年を迎えるNHK交響楽団です。このコンサートでは、「風林火山」「秀吉」「利家とまつ」のような人気曲に加え、失われた楽譜の復活蘇演にも取り組む予定です。

おなじみの「モルダウ」など、“大河”にちなんだクラシック音楽の名曲とともに、“本家本元”の迫力ある演奏を存分にお楽しみ下さい。

出演者プロフィール

指揮・沖澤のどか

青森県出身。幼少よりピアノ、チェロ、オーボエを学ぶ。東京藝術大学およびハンス・アイスラー音楽大学ベルリン修士課程修了。2018年、東京国際音楽コンクール＜指揮＞で優勝。2019年にはブザンソン国際指揮者コンクールでも優勝、併せてオーケストラ賞・聴衆賞を受賞した。その後、ベルリン・フィルのカラヤン・アカデミーでキリル・ペトレンコのアシスタントを務める。現在、京都市交響楽団常任指揮者、セイジ・オザワ松本フェスティバル首席客演指揮者。ベルリンに拠点を置きながら、日本とヨーロッパのオーケストラに精力的な客演を続けている。Ｎ響とは2020年8月に初共演し、2024年6月には定期公演デビューを果たした。今回が5度目の共演となる。

司会・田添菜穂子

福岡県出身、イギリス・ノッティンガム大学留学を経て横浜国立大学経済学部卒業。

東北放送アナウンサーを務めた後フリーに。クラシックをこよなく愛し全国各地にてオーケストラ・室内楽コンサートの司会や朗読共演などを行う。音楽で子どもたちの生きる力を育む「エル・システマジャパン」の事業にも参画。趣味はフルート。イギリス・マンチェスター大学グローバルMBAコース在学中。

2013年～2018年までNHK-FM「DJクラシック」を担当。2024年4月～NHK-FM「クラシックの庭」出演中。

NHK交響楽団

1926年創立。年間54回の定期公演をはじめ、全国各地で行われる約120回のコンサートで世界一流の指揮者・ソリストたちと共演を重ねている。ザルツブルク音楽祭など世界最高峰の舞台でも活躍し、2025年5月には「マーラー・フェスティバル」（アムステルダム・コンセルトヘボウ）などへの招待に合わせ、ヨーロッパでツアーを行った。また社会貢献として、全国の学校を訪問する「NHKこども音楽クラブ」、被災地や病院に安らぎと元気を届ける室内楽コンサートなど、多彩な活動を行っている。

首席指揮者：ファビオ・ルイージ。

■公演概要

タイトル N響大河ドラマ＆名曲コンサート supported by SGC

埼玉/大宮公演、所沢公演

＜出演者＞

指揮 沖澤のどか

トランペット 菊本和昭（N響首席トランペット奏者）

薩摩琵琶 友吉鶴心

龍笛 稲葉明徳

龍笛 纐纈拓也

龍笛 岩崎達也

シンセサイザー 篠田元一

司会 田添菜穂子

管弦楽 NHK交響楽団

＜予定曲目＞

【第1部 大河ドラマ編】

風林火山（2007／千住 明）

豊臣兄弟！（2026／木村秀彬）

秀吉（1996／小六禮次郎）

峠の群像（1982／池辺晋一郎）

元禄繚乱（1999／池辺晋一郎）

源義経（1966／武満 徹［坂田晃一編］）

夢千代日記（1981／武満 徹） ※NHK「ドラマ人間模様」から

竜馬がゆく（1968／間宮芳生）

利家とまつ ～加賀百万石物語～（2002／渡辺俊幸）

天地人（2009／大島ミチル）

【第2部 「大河」にちなんだクラシック名曲選】

ワーグナー（フンパーディンク編）／楽劇「神々のたそがれ」―「夜明けとジークフリートのラインの旅」

イヴァノヴィチ／ワルツ「ドナウ川のさざ波」

スメタナ／交響詩「モルダウ」

＜公演日・会場＞

大宮公演:2026年3月6日(金)開演19:00（開場18:15）

会場:ソニックシティ大ホール

所沢公演:2026年3月7日(土)開演14:00（開場13:15）

会場:所沢市民文化センターミューズ アークホール

主催 サンライズプロモーション

特別協賛 SGC

共催 プエルタ・デル・ソル/公益財団法人所沢市文化振興事業団(所沢公演)

後援 埼玉県吹奏楽連盟

お問合せ サンライズプロモーション0570-00-3337（平日12:00～15:00）

大宮公演https://sunrisetokyo.com/detail/29622/

所沢公演https://sunrisetokyo.com/detail/29624/

＜チケット情報＞

S席/車椅子席(同伴者席) \12,000

A席 \10,000、B席 \8,000、P席7,000円(所沢公演のみ) ※全席指定／税込

一般発売日2025年9月7日(日)午前10時

プレイガイド

チケットぴあPコード：298-020（共通）

e+（イープラス）

ローソンチケットLコード：35034（大宮公演）35072（所沢公演）

ミューズチケットカウンター※所沢公演のみ04-2998-7777（休館日は除く10:00～18:00）

※所沢公演の車椅子席・同伴者席はミューズチケットカウンターのみの取り扱い

※所沢公演は託児サービス有（有料・要予約TEL:0120-788-222）

詳しくは「イベント託児・マザーズ」 https://mothers-inc.co.jp/

文化庁による子供文化芸術活動支援事業（令和7年度劇場・音楽堂等における子供舞台芸術鑑賞体験支援事業）対象公演となり、「平成19年（2007年）4月2日以降に生まれた」ご来場時18歳以下の中学・高校生を対象に無料でご招待いたします。詳しくはサンライズプロモーションのホームページをご確認ください。