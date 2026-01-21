アジアのフードテックと日本企業を繋ぐ「Sustainable Food Camp」がマレーシアで4月14日に第4回開催決定

Sustainable Food Asia株式会社Sustainable Food Camp 2025 集合写真

Sustainable Food Asia株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：海野慧、以下SFA）は、食に関する世界的な課題をビジネスで解決するイベント第4回「Sustainable Food Camp（以下SFC） 2026」を2025年4月14日、マレーシア・クアラルンプール近郊で開催が決定し、参加者の募集を開始しました。4月13日にはご希望者の方向けにマレーシアの最先端の食関連施設を見学できるプレイベントも開催予定です。

SFC2026では、「Co-Creation for the Future Food Ecosystem」をテーマに、東南アジアのフードテック企業、研究者、ベンチャーキャピタル含む金融機関、そして日本の食品関連の事業会社が一堂に会し、世界規模の課題解決に向けた革新的なプロジェクトの創出を目指します。

イベント最終部では、チームごとにアイデア発表のピッチを行います。ここでは、協働と共創の可能性に焦点を当てながら、チームによる新規プロジェクト創出の実現に向けて動きます。

優勝者には賞金と、パートナーとの協業機会を推進するミーティングなどが設定され、アイデアの実現と加速が支援されます。

過去3回のSFCでは既にシンガポール、韓国、トルコ、マレーシア、中国、台湾の企業と、日本とアジア各国におけるアグリ・フードテック領域の次世代イノベーターの支援を強化し、共創を推進するためのMoU（基本合意書）を締結して協力関係を深めてきました。また9カ国97社191名が参加した前回のSFC2025のビジネスピッチでは、食の未来に向けた革新的なアイデアと技術を有する6チームが受賞し、実際にこれらのチームを対象に共創およびプロトタイプ開発フェーズが開始されています。

SFC2026での重点課題は「サーキュラーエコノミー」「糖尿病」「栄養課題」の3つで、同課題を中心にパネルディスカッションやラウンドテーブルを実施します。

中でも「糖尿病」に関しては、SFAは既にロート製薬株式会社と共に、SFC開催国であるマレーシアにおける深刻な糖尿病課題の解決を目指すプロジェクトを推進しています。今後ますます共創を強化すべく議論を深めていく予定です。

SFA公式note ロート製薬株式会社との取り組みについて

https://note.com/sfaofficial/n/n55790dae1e6e

SFC2025開会セレモニー、四方敬之 駐マレーシア日本国特命全権大使による挨拶、ビジネスピッチ、出展ブースの様子

SFAは、「CREATE THE NEW STANDARD OF FOODS」を理念に掲げ、東南アジアのフードテック企業と日本企業を結び、持続可能な食のイノベーション創出に取り組んでおり、SFCも2023年よりその一環で主催しています。今後も引き続きサステナブルフードの概念を広げていくためのプラットフォームを構築しています。

SFC2026へのご参加のご希望に加え、少しでもご興味のある方はぜひお気軽にお問い合わせください。

報道関係の皆様からのSFC2026並びに参加企業への取材や資料送付希望等のご希望も受け付けています。

最新情報は公式ウェブサイトまたはSFAのSNSをご確認ください。

*過去に開催したSFCの様子は下記をご覧ください。

プレスリリース（SFC2025開催レポート）(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000035.000097540.html)

SFA公式note マガジン「Sustainable Food CAMP」(https://note.com/sfaofficial/m/m6545b9f6d827)

SFC2025動画レポート(https://youtu.be/0sQpAL22HJE)



■イベント開催概要

イベント名：Sustainable Food Camp 2026（SFC2026）

主催：Sustainable Food Asia株式会社

共催：リバネス・マレーシア

開催日：2026年4月14日

会場：マレーシア・クアラルンプール近郊（お申込みいただいた皆様には、会場詳細が確定次第お知らせいたします）

テーマ：Co-Creation for the Future Food Ecosystem

重要課題：「サーキュラーエコノミー」「糖尿病」「栄養課題」

公式サイト：https://sustainablefood.camp/2026/

SNS：

Facebook https://www.facebook.com/sustainablefoodasia

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/sustainablefoodasia

X https://twitter.com/SusFoodAsia

Instagram https://www.instagram.com/sustainable.food.museum/

■プログラム内容（予定）

4月14日：

オープニングセレモニー

パネルセッション

ラウンドテーブル

展示・試食会・ネットワーキングタイム

グループ発表・表彰式

ディナー

4月13日（プレイベント・参加希望者のみ）：

詳細は未定

昨年度は、ドローン農業を展開するAerodyne社の農場、プラントベース食品やレトルト加工技術を 有するNanka社のハラル認証工場等を視察しました。

SFA公式note （SFC2025前日ツアーレポート）(https://note.com/sfaofficial/n/n92a1bc456bd4)

※プログラムは変更される可能性があります。最新情報は直接お問い合わせください。

■参加申し込み・お問い合わせ

SFC2026へのご参加のご希望に加え、少しでもご興味のある方はぜひお気軽にお問い合わせください。報道関係の皆様からのSFC2025並びに参加企業への取材や資料送付希望等のご希望も受け付けています。

SFCに関するお問い合わせはこちらから：

https://share.hsforms.com/1m57yfdvMRdKbG0hCS7CCpAr9rs4

※「About Sustainable Food Camp / カンファレンス事業について」をご選択ください

メールでのお問い合わせはこちら：info@sustainablefoodasia.com

■SFC2025から進んでいる取り組みについて

前回開催のSFC2025のビジネスピッチでは6チームが受賞しました。これらのチームを対象に、共創およびプロトタイプ開発フェーズが開始され、その中からPoC（概念実証）段階まで到達し、実際に展示・発表できるものがあるチームとして選抜された3チームが、Genting Sustainbizにて開催されたピッチイベント「Future Forward: Sustainable Innovation Challenge」へ参加しました。

そのうち「IMYORASA」と「Triple A」の2チームは、それぞれの専門性を活かした共創を進めながら、条件付きでの商業化に向けた取り組みを進行中です。

「IMYORASA」はシンガポール、インドネシア、日本の国境を越えた3社で構成され、ターメリックとパイナップルを使用したノンアルコール飲料の開発が行われています。

「Triple A」はSFC2025で優勝したチームですでにプロトタイプ開発は完了しています。本プロジェクトでは、藻類パウダーと味の素マレーシアの食材を組み合わせることで栄養価を高めた、藻類強化型の栄養食品シリーズの開発に取り組んでいます。

＜会社概要＞

「新しい食のスタンダードを創造する」をVisionとし、ビジネスで社会課題解決を目指し新規事業開発・アライアンス支援を行うIMA株式会社（旧会社名：CarpeDiem株式会社）と株式会社リバネスのジョイントベンチャーとして設立。日本や東南アジアの企業と協力し、サステナブルな食材の研究開発・製造・輸入並びにアライアンス支援等を行う。2022年11月には「ジャックフルーツ」から生まれた新食材「フルーツミート」を使ったメニューを日本で初めて開発し、販売開始する。サステナブルな食の研究開発やPR支援を行いながら、虎ノ門に位置するSustainable Food Museumにて様々なサステナブルフードを展開する企業や商品を展示・紹介する。

2023年より、アジアからグローバルのサステナブルフードの創造と拡大を議論するSustainable Food Campを開催。2024年2月開催時にはマレーシアにて9ヵ国113社が集まり、サステナブルフードの概念を広げていくためのプラットフォームを構築している。

社名： Sustainable Food Asia株式会社

(Sustainable Food Asia.Inc)

本社所在地： 東京都港区西新橋１丁目２０-１０ サンライズ山西ビル Sustainable Food Lab 4階

マレーシア支社所在地：G-B, Block 2330, Century Square, Jalan Usahawan,Off Persiaran Multimedia, 63000 Cyberjaya, Selangor

代表者： 代表取締役CEO 海野 慧（うみの さとし）

設立年月日： 2022年1月17日

主要株主： IMA株式会社、株式会社リバネス

URL： https://www.sustainablefoodasia.com/(https://www.sustainablefoodasia.com/)

※Sustainable Food Asia株式会社の取り組みについてのお問い合わせは下記より受け付けています。

https://share.hsforms.com/1m57yfdvMRdKbG0hCS7CCpAr9rs4(https://share.hsforms.com/1m57yfdvMRdKbG0hCS7CCpAr9rs4)