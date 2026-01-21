『おかあさんといっしょ』のファンイベント開催決定！「おかあさんといっしょ ファンファンフェス2026」2026年4月24日（金）～5月6日（水・振休）

おかあさんといっしょ ファンファンフェス実行委員会(C)NHK (C)NHK・NED

1959年の放送開始以来、親子で楽しまれているテレビ番組「おかあさんといっしょ」のイベント『おかあさんといっしょ ファンファンフェス2026』を、2026年4月24日（金）～5月6日（水・振休）の期間、サンシャインシティ（東京・池袋）で初開催します。

本イベントでは、現在放送中の人形劇「ファンターネ！（2022年～）」だけでなく、「ガラピコぷ～（2016年～2022年）」「ポコポッテイト（2011年～2016年）」「ぐ～チョコランタン（2000年～2009年）」の仲間たちも登場し、世代を超えて家族で楽しめる一大ファンイベントとなっております。

長きにわたり親しまれてきた「おかあさんといっしょ」の世界を、ステージショーやフォトスポット、遊べるエリアなどを通じてぜひお楽しみください。

チケット販売は2月下旬を予定しております。

その他、イベント詳細は改めてお知らせいたします！

開催概要

イベント名：おかあさんといっしょ ファンファンフェス2026

開催場所：東京都豊島区東池袋3-1 サンシャインシティ 文化会館ビル4F 展示ホールB

開催期間：2026年4月24日（金）～5月6日（水・振休）

料 金：有料

公式HP：https://okaitsu-funfes.com/

公式X：@funfun_fes

『おかあさんといっしょ』 について

２歳ごろから楽しめる教育エンターテインメント番組。歌・体操・人形劇・アニメなど楽しいコーナーがいっぱい！幼児の情緒や表現、言葉や身体の成長を応援します。

放送：NHK Eテレ 毎週月曜～土曜 午前7時45分

再放送 毎週月曜～金曜 午後6時・毎週土曜 午後5時

NHK ONEで１週間見逃し配信中。

【人形劇】キャラクターの紹介

ファンターネ！ ：ルチータ、みもも、やころ （写真・左下から右）

ガラピコぷ～ ：チョロミー、ガラピコ、ムームー（写真・右上から左）

ポコポッテイト ：ムテ吉、ミーニャ、メーコブ（写真・左上から下）

ぐ～チョコランタン：スプー、ズズ、アネム、ジャコビ（写真・右上から下）

※状況により、内容・スケジュール・営業時間が変更になる場合がございます。

※画像はイメージです。