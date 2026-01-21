2月2日はクレープの日!!　ラトリエ ドゥ ジョエル・ロブションで味わう『クレープシュゼット』　フランスの春の訪れを祝う伝統行事「Chandeleur（シャンデレール）」

株式会社フォーシーズ

株式会社フォーシーズ（東京都港区南青山 代表取締役会長兼CEO：淺野幸子）が運営するフレンチレストラン「ラトリエ ドゥ ジョエル・ロブション」(六本木ヒルズ内)では、フランスの春の訪れを祝う伝統行事「Chandeleur（シャンデレール）」をクレープの日として、2026年2月2日（月）より1週間限定で『クレープシュゼット グランマルニエでフランベし マダガスカル産ヴァニラのグラスを添えて』を提供いたします。

クレープの日「シャンデレール（Chandeleur）」とは

フランスでは、2月2日の「シャンデレール」と呼ばれる日にクレープを家族や友人たちと食べる習慣があります。シャンデレールは聖燭祭とも言い、イエス・キリストが生後40日目に聖母マリアとともに神殿を訪れた日を祝う行事です。

なぜクレープを食べることになったのかは諸説あり、太陽のように黄色く真ん丸いクレープは、寒く厳しい冬の終わりを告げる象徴となったとも言われており、近年では 「シャンデレール」は春の訪れを祝う日として親しまれています。

●クレープの日を記念して、ラトリエ ドゥ ジョエル・ロブションでご用意する『クレープシュゼット グランマルニエでフランベし マダガスカル産ヴァニラのグラスを添えて』は、1枚1枚焼き上げたクレープを、バターとオレンジ果汁などのソースと共に火にかけ、オレンジリキュール「グランマルニエ」でフランベして仕上げます。オープンキッチンでパティシエがフランベする際に立ちのぼる、華やかな香りもあわせてお楽しみください。温かいクレープと冷たいマダガスカル産ヴァニラのグラスが織りなす、至福のデザートです。

●ランチ、ディナーのプリフィックスコースのデザートとして、お選びいただけますので、是非お楽しみください。

●さらに2月2日（月）より1週間限定でティータイムを特別営業いたします。

平日のみ1日20皿に限り事前予約を承ります。*土日はご来店のみでのお受付となります。

是非、春の訪れと幸せを願い、ご家族、ご友人とラトリエ ドゥ ジョエル・ロブションのこだわりの『クレープシュゼット』を味わうひと時をお過ごしください。

【展開概要】

販売店舗：ラトリエ ドゥ ジョエル・ロブション

所在地：東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ ヒルサイド 2Ｆ

販売期間：2026年2月2日（月）～2月8日（日） ランチ・ティータイム・ディナー

営業時間：ランチ 12:00～14:00 最終入店 （16:00クローズ）

ティータイム 14:00～15:00 最終入店 （16:00クローズ）

ディナー 18:00～20:00 最終入店 (22:00クローズ）

メニュー名：

『クレープシュゼット グランマルニエでフランベし マダガスカル産ヴァニラのグラスを添えて』

価格（税込)：

＜ランチ、ディナータイム＞ プリフィックスコースに＋2,000円でご用意いたします。

＜ティータイム＞ 4,000円（カフェ付）

※参考プリフィックスコース価格： 6,500円 / 10,000円 / 13,800円

※6,500円はランチタイムのみのご提供です

※価格は全て税込、サービス料10%別です

ティータイムについて：

平日のみ1日20皿に限り事前予約を承ります。ご予約はお電話のみでお受付いたします。

※ティータイムは「クレープシュゼット」のみのご提供となります。

その他のデザートのご用意はございませんので、予めご了承ください。

ご予約・問い合わせ：03-5772-7500（受付時間 11:00～21:00）

ランチ、ディナーオンライン予約：

https://www.tablecheck.com/ja/shops/robuchon-latelier/reserve

詳細URL：https://www.robuchon.jp/topics/24759.html