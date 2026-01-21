スープはるさめプラス　ごま豆乳味　新発売

エースコック株式会社

「スープはるさめ」から初の機能性表示食品が誕生！

イヌリン配合で乾燥する季節に気になる肌の悩みに寄り添う一杯！

【発売日・発売地区】2026年2月16日（月）・全国

エースコック株式会社（本社：大阪府吹田市 代表取締役社長：村岡寛人）は、2026年2月16日より、「スープはるさめプラス ごま豆乳味」を新発売します。

＜本商品のポイント＞

１. 「スープはるさめ」から初の機能性表示食品が誕生！

２. 水溶性食物繊維の一種である「イヌリン」を配合したスープはるさめ！

３. ちゅるんと食感のはるさめにコクのあるごま豆乳スープを合わせた、豆乳の風味がほのかに香る、優しい味わいの一杯！

■商品名：スープはるさめプラス ごま豆乳味

■発売日：2026年2月16日（月）

■発売地区：全国

■希望小売価格：210円（税抜）

本商品は、水溶性食物繊維の一種である「イヌリン」を配合したスープはるさめです。イヌリンは肌の保湿力（バリア機能）を高め、肌の弾力を維持することで、肌の健康を守るのを助ける機能があることが報告されています。

ちゅるんと食感のはるさめにコクのあるごま豆乳スープを合わせた、だしの旨みとごまの風味を利かせた優しいおいしさに仕上げた新商品です。

【本品の届出内容】

■届出番号：J1524

■届出表示：本品にはイヌリンが含まれます。イヌリンは肌の保湿力（バリア機能）を高め、肌の弾力を維持することで、肌の健康を守るのを助ける機能があることが報告されています。

機能性関与成分：イヌリン4.5g配合 イヌリンは水溶性食物繊維の一種です。

・食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

・本品は、特定保健用食品と異なり、機能性及び安全性について国による評価を受けたものではありません。

・医薬品とは異なり、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。

【商品特長】

■商品名：スープはるさめプラス ごま豆乳味

■めん：滑らかで、ちゅるんとした食感のはるさめです。スープとの相性の良さにこだわりました。(湯戻し時間:3分)

■スープ：豆乳パウダーをベースにチキンや椎茸を利かせた豆乳味のスープです。豆乳の風味がほのかに香り、ごまと相性の良い一杯に仕上げました。

■かやく：香ばしいごま、食感の良い大豆加工品、彩りの良いチンゲン菜を加えて仕上げました。

■パッケージ：スープはるさめブランドの安心感とおいしさを表現しながら、機能性表示食品としてのポイントをしっかりと帯で訴求しました。