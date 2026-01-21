【ABC-MART】【突然の降雪にも安心】雪国旅行・イベントにおすすめな新作雪対策シューズ

株式会社エービーシー・マート

1月～2月にかけて各地で行われる雪まつりや、大自然が作った天然の積雪オブジェが見れる雪国観光など、冬にしか楽しめないイベントや見どころが各メディアで取り上げられ足を運ぶ方が増えるこの時期。足元やアウターも寒さ対策や滑りにくさをしっかりカバーしたアイテムを用意して現地に向かいたいもの。そこでABC-MARTから雪対策にばっちりの防水や保温性を採用した、突然の降雪でも安心して雪道を歩くことができる新作シューズを多数ご紹介いたします。

■まず押さえたい基本スペックと機能は？

日中でも氷点下になる場合が多く、ライトアップイベント等が行われる夜間はさらに冷え込むことが予想されます。靴の中が濡れてしまっては体温は一気に奪われてしまうため「防水機能」はマストだと言えます。数時間までは一定の深さまで濡れていても浸水がない、縫い目にも防水シール加工がある等スペックは様々です。お出掛け先の環境に合わせて選ぶ必要があります。また市街がある程度、除雪されていても夜は路面が凍るため暗い夜道での歩行をサポートするためにも「防滑機能」も重要な機能といえます。出先の急な悪天候でも、この二つの機能があれば快適、安全に雪を楽しむことが出来るはずです。

■現地で体感した、あって良かった大事な機能

先述の他に、氷点下を体感する機会が少ない地域だと感じなかった足の冷え対策も重要です。

靴の内側にウールやボア、中綿素材などの保温素材を使用したもので足首辺りまで覆うシューズは

氷点下になる気温のなかでも快適に過ごすことが出来ます。

梅雨や台風と違い、「防水/防滑機能」があっても「保温性」がないと寒い地域へのお出かけでは

快適に過ごすことができない、大事な機能になります。

■シューズをアップデートして得る、カスタマイズな快適性

お出掛けに用意したシューズを、より自分好みに履きやすく歩き心地を楽にするのがインソールです。

もともとシューズに付属しているインソールの下に敷いてクッション性をさらに向上させることで、長く歩いたり、履き替えたりが出来ないご旅行のシーンでも疲れを軽減してくれる効果があります。

また、防水機能があっても表面の汚れは防ぐことができません。水と一緒にしみ込んだ汚れはなかなか取れないため、事前に防水スプレーも使用すると汚れ対策としてシューズを汚れから守えることができます。

雪対策、冷え対策のシューズを紹介■高機能防水、グリップ抜群で滑りに強い新作シューズ6選

DANNER

グレイシア HONEY

20,900円（税込）23.0cm~29.0cm（0.5cm刻み）

https://www.abc-mart.net/shop/g/g6671810006016/

MERRELL

サーモスノーグリップミッド WP BLACK

27,500円（税込）25.0cm~29.0cm（0.5cm刻み）

https://www.abc-mart.net/shop/g/g7036070001019/

MERRELL

W サーモスノーグリップミッド WP BLACK

27,500円（税込）22.5cm~25.0cm（0.5cm刻み）

https://www.abc-mart.net/shop/g/g7036120001016/

MERRELL

コールドパック3サーモミッドウォータープルーフ EARTH

30,250円（税込）25.0cm~30.0cm（0.5cm刻み）

https://www.abc-mart.net/shop/g/g6723160001020/

DANNER

クラウド キャップ COYOTE

26,400円（税込）25cm~29cm（1cm刻み）

https://www.abc-mart.net/shop/g/g6629500001019/

HAWKINS

グリップモック4cm4時間防水 N/TAUPE

9,350円（税込）25.0cm~29.0cm（0.5cm刻み）

https://www.abc-mart.net/shop/g/g6973580002019/

■普段から履けるデザイン性と機能性がおススメなウィメンズシューズ4選

HUNTER

U HUNTER GRIP SHORT SNOW BOOT WHITE/GUMBLACK

34,100円（税込）23cm~26cm（1cm刻み）

https://www.abc-mart.net/shop/g/g6892420003045/

DANNER

コーヌコピア MOCHA MIST

24,200円（税込）23cm~26cm（1cm刻み）

https://www.abc-mart.net/shop/g/g6982780001015/

DESCENTE

DTRACE UNC MID AGAT BKGY

23,100円（税込）23cm~29cm（1cm刻み）

https://www.abc-mart.net/shop/g/g6862420001045/

BOGS

SNOW DAY MID CHARCOAL

23,100円（税込）23cm~25cm（1cm刻み）

https://www.abc-mart.net/shop/g/g6237200006045/

■男女お揃いで合わせて履ける防水、保温シューズ3選

MERRELL

コールドパック3ゼロサーモトールウォータープルーフ BLACK

29,700円（税込）22.5cm~29.0cm（0.5cm刻み）

https://www.abc-mart.net/shop/g/g6861590001014/

DANNER

フレッドMS KHAKI

19,800円（税込）23cm~29cm（1cm刻み）

https://www.abc-mart.net/shop/g/g6295110002015/

DANNER

フレッド ロー GREEN CAMO

18,800円（税込）23cm~29cm（1cm刻み）

https://www.abc-mart.net/shop/g/g6651040004015/

■準備しておけば安心!! 通勤時の急な雪でも負けない防水防滑シューズ3選

HAWKINS

防水・防滑 ストレートチップ BLACK

15,400円（税込）24.0cm~30.0cm（0.5cm刻み）

https://www.abc-mart.net/shop/g/g6967150001017/

HAWKINS

防水・防滑 スリップオン BROWN

13,200円（税込）24.5cm~29.0cm（0.5cm刻み）

https://www.abc-mart.net/shop/g/g6154700002019/

HAWKINS

タクミモックアイティ BLACK

13,200円（税込）24.5cm~29.0cm（0.5cm刻み）

https://www.abc-mart.net/shop/g/g6824160001018/

■シューズと合わせて押さえたい快適性を上げるケアアイテム

ZAMST

ZAMST ASSIST STEP GREEN

3,300円（税込）22cm~28cm

https://www.abc-mart.net/shop/g/g6375700001043/

SORBO

インソール BLUE/RED

3,300円（税込）22cm~28cm

https://www.abc-mart.net/shop/g/g6917670001043/

JEWEL

ダブルクッションインソール ブラック

1,980円（税込）XS~XXL

https://www.abc-mart.net/shop/g/g6015050001002/

JEWEL

靴用防水スプレー 330ml カラーレス

2,200円（税込）

https://www.abc-mart.net/shop/g/g6007650001099/

JEWEL

防カビ・抗菌+防水・防汚 スプレー COLORLESS

1,760円（税込）

https://www.abc-mart.net/shop/g/g6969330001099/

■安心して冬の見どころを楽しむために

「ちょっと大袈裟すぎるかな」と思う事もあるかもしれませんが、外出先や旅先で後悔するよりは、万全を期して出掛けたいもの。冬の雨や雪の時にその力を発揮する防水機能や保温機能は、普段の悪天候時にも役立つ機能ですので、お持ちだと日常でも使用でき便利な一足になる事でしょう。

いざという時、あなたに快適な一日をご用意する冬のマストアイテムをABC-MARTの店頭やオンラインで探してみてはいかがでしょうか。

ABCマート公式オンラインストア：https://www.abc-mart.net/shop/(https://www.abc-mart.net/shop/)

■企業概要

靴と衣料の輸入販売商社「株式会社国際貿易商事」から1985年にスタート。『世界共通の品質を世界共通の価格で』を創業以来の経営方針として、靴を中心とした商品を直接お客様の手元へお届けするために、靴小売店「ABC-MART」の出店を進め、ABCマートグループとして、現在国内には1081店舗、国外には韓国に316店舗、台湾63店舗、米国8店舗、ベトナム5店舗を展開しています。今後も世界に通用するストアブランドとしての確立を目指していきます。

会社名：株式会社エービーシー・マート

代表者：野口実

所在地：〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー48階

設立 ：1985年6月6日

事業内容：靴・衣料・雑貨などの小売、靴の商品企画、製造及び販売

＜お客様からの問い合わせ先＞

電話：0120-936-610

対応時間：10：00～17：00（平日月曜から木曜）