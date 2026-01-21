【創業77年の老舗 すし丸】2026年 節分「恵方巻」の予約受付を開始

株式会社三福ホールディングス

愛媛県松山市で長く親しまれている老舗寿司店「すし丸」（本店：愛媛県松山市二番町）は、2026年2月3日（火）の節分に向けた特製「恵方巻」の予約受付を正式に開始いたしました。

今年の恵方は「南南東」。すし丸では、瀬戸内の新鮮な海の幸や、創業以来受け継がれてきた伝統の具材を贅沢に使用し、熟練の職人が一本ずつ丁寧に巻き上げた至高の恵方巻をご用意いたします。

■2026年 すし丸の恵方巻ラインナップ（一例）

特巻

穴子・玉子たっぷりの特製巻き

価格：1,080円（ハーフ540円）

太巻

すし丸の定番太巻

価格：648円（ハーフ324円）

恵方巻セット

太巻+牛サラダ巻+海老フライ巻

価格：648円（ハーフ324円）

■すし丸の恵方巻「3つのこだわり」

１．職人による「手巻き」へのこだわり

大量生産では決して味わえない、シャリのふんわりとした食感と具材の一体感を追求。職人が一本ずつ、食べる方の幸せを願いながら巻き上げます。

２．厳選された「瀬戸内の幸」

地元松山の市場から直送される新鮮な魚介を使用。老舗寿司店だからこそ仕入れられる、質の高い素材を惜しみなく使用しています。

３．門外不出の「伝承の味」

ほんのり甘めの玉子焼や、じっくりと煮含めた穴子、椎茸など、長年愛されてきた「すし丸」の伝統的な味付けをそのまま恵方巻に封じ込めました。

■ご予約・販売詳細

予約締切日： 2026年1月29日（木）まで

※予定数に達し次第、受付を終了する場合がございます。お早めのご予約をお勧めします。

お渡し日： 2026年2月2日（月）・3日（火）11:00～14:00、16:30～20:00

お渡し場所： すし丸 本店（愛媛県松山市二番町２丁目３－２）

予約方法： 店頭、お電話、または公式サイトの専用フォームより承ります。

公式サイト：http://www.sushimaru.co.jp/ehomaki/

※総額5,000円以上で配達も承ります。詳細はお問い合わせください。

【ご予約・お問い合わせ先】

日本料理 すし丸 本店

愛媛県松山市二番町２丁目３－２

フリーダイヤル 0120-28-0032

URL: http://www.sushimaru.co.jp/