「エルフのとりま集合ラジオ！」 番組オリジナルグッズ発売決定！ はる直筆のオリジナル猫グッズ、荒川直筆の格言キーホルダーも

株式会社ジャパンエフエムネットワーク

株式会社ジャパンエフエムネットワーク（以下、JFNC）が制作するお笑いコンビ・エルフの冠ポッドキャスト番組「エルフのとりま集合ラジオ！」が2026年1月21日(水)18時、FANY Mall Order Made (ファニーモールオーダーメイド)にて番組初のオリジナルグッズを発売します。



■とりまよろしくにゃ～Tシャツ / トートバッグ

番組コーナーから生まれたキャッチフレーズ「よろしくにゃ～」猫をエルフ・はるが直筆でデザイン。



■「ギャーチェの格言」アクリルキーホルダー

ギャルニーチェ、「ギャーチェ」の原点となった格言を荒川直筆でデザイン。



■とりま集合Tシャツ / スウェット / トートバッグ / ミラー / ステッカー

エルフ2人をモチーフにしたハート型のキュートなデザインをあしらった、とりま集合するためのグッズ。

＜エルフからのコメント＞

はる「よろしくにゃー！の猫がイラストになりました！ここでしか描かない猫を是非手に取ってください！！」

荒川「原価ギリギリです！！チーム一同全力でよろしくお願いします！！！！！笑」

■FANY Mall Order Made 「とりまみにきて～ショップ」

https://mall-om.fany.lol/info.php?type=user&id=692e570829aac(https://mall-om.fany.lol/info.php?type=user&id=692e570829aac)

是非お手に取って頂けたら嬉しいです！

■番組からのお知らせ

番組は、Spotify・Amazon Music・Apple Podcast・YouTube(podcast)・radiko(podcast)などの各プラットフォームにて配信中。現在募集中のメッセージは番組公式XやInstagramに掲載しています。

毎週水曜日18時配信。#とりま集合ラジオ で感想もお待ちしています！

気になった方は是非チェックしてみてください。

https://linktr.ee/elf.shugoradio



■番組概要■

番組名： エルフのとりま集合ラジオ！

番組概要：週の真ん中水曜日18時にとりま集合！1996年生まれの女性お笑いコンビ、エルフの2人が同世代と話したい恋・仕事・友情・子育て・日常のあれこれについてリスナーやゲストとともに語っていくトークプログラムです。

配信先：各Podcastリンク：https://linktr.ee/elf.shugoradio

番組X：@elf_shugoradio https://x.com/elf_shugoradio

番組Instagram：@elf.shugoradio https://www.instagram.com/elf.shugoradio/

公式LINE：https://lin.ee/UoiU3hz

メッセ―ジフォーム：https://form.audee.jp/elfshugo/message

出演者：エルフ 荒川 はる

■パーソナリティ：エルフ プロフィール

NSC大阪校38期生の荒川（写真左）とはる（写真右）によって2016年4月に結成。よしもと漫才劇場を拠点に活動し、荒川のギャルキャラと、はるの的確なツッコミが織りなすテンポの良い漫才で人気を集めている。2017年には「第18回 新人お笑い尼崎大賞」漫才・コント等の部で奨励賞を受賞。さらに「女芸人No.1決定戦 THE W」では4年連続で決勝に進出。