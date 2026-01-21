【2/20無料開催】ジョブズが Google 創業者を叱った日。伝説の写真家・小平尚典氏と紐解く、AI時代の「イノベーション実装論」

イーディーエル株式会社

「スモールDXで10倍成果実現」を推進し、Google 認定パートナーとして多くの中小企業変革を支援するイーディーエル株式会社（本社：茨城県つくば市、代表取締役：平塚知真子）は、2026年2月20日（金）、IT革命の旗手たちを独占取材してきた報道写真家・小平尚典氏を迎え、無料オンラインセミナー「クラウド革新セミナー第8弾」を開催いたします。

■ 開催の背景：DX迷走時代に必要なのは「ツール」ではなく「強烈な意志」

現在、多くの中小企業がデジタル化に取り組んでいますが、現場では「高額なシステムを入れたが使いこなせない」「概念はわかったが、明日何から手を付ければいいかわからない」という「DX迷子」が急増しています。 これは、経営に「哲学（Why）」と「実装手段（How）」の接続が欠けているためです。

今、私たちに必要なのは新しい機能の習得以上に、かつて世界を変えたイノベーターたちが持っていた「未来を自ら創る」という強烈な意志です。

本セミナーは、シリコンバレーの歴史的瞬間に立ち会ってきた証人の「言葉」を「明日使える実務」へと翻訳し、誰もが手軽に扱える最新の「クラウド技術」を掛け合わせることで、参加者の視座を高め、明日からのビジネスを変革するマインドセットを醸成します。

■ 本セミナーの構成：「巨星の哲学」×「Google 活用」で完結する100分

【前半：視座を高める】伝説の写真家・小平尚典氏

テーマ：イノベーターの本質と「真の願い」

ジョブズ、ゲイツ、孫正義など、ITの巨星たちを至近距離で撮影し続けてきた小平氏だからこそ知る、彼らの「肉声」と「現場の熱量」。検索しても出てこないエピソードと写真を通じ、時代が変わっても古びない「変革リーダーのマインドセット」を学びます。

【後半：足元を固める】Google 認定トレーナー・平塚知真子

テーマ：哲学を実務に変える「10X実装術」

「いい話だった」で終わらせません。前半で学んだ哲学を、AI（Gemini）や Google Workspace といった身近なクラウドツールでどう具現化するか。

■ 登壇者プロフィール

- 「知性の拡張」を Google アプリで実践するには？- 中小企業がお金をかけずに「生産性10倍」を出す具体的な設定とは？ITに苦手意識のある企業経営者でも即実践できる、地に足のついた「スモールDX」の手法を実演・解説します。Moment of IT Evolution Photo by Naonori Kohira

○小平 尚典 氏（株式会社コヒラ・パーソンズ・プロジェクト）

報道写真家・メディアプロデューサー

1954 年北九州市小倉北区生まれ。 日本大学芸術学部写真学科卒業後、渡英し社会派写真家としてデビュー。新潮社『FOCUS』創刊メンバー、御巣鷹山 JAL 墜落事故写真集「4/524」を新潮社から出版。1987 年から米国西海岸に移住。ロングインパクトの IT 革命の時代を担う PC ビジョナリーを取材。ビル・ゲイツやジョブスらを中心に新しく生まれたイノベーションを多目的に検証し、「Silicon Road」「e-face」を制作。2021 年スタンフォード大学ライブラリーに全写真作品がセレクト保存された。現在は東京在住。公益社団法人日本写真家協会会員、早稲田大学理工学部非常勤講師。シンギュラリティソサエティ監査役。

○平塚 知真子（イーディーエル株式会社 代表取締役）

Google for Education 認定トレーナー。「テクノロジーで教育と経営の未来を変える」をミッションに活動。企業向けのDX支援に加え、教育機関向けの研修実績も多数。「スモールDXで10倍成果実現」を提唱し、一年で残業3割削減やペーパーレス5割成功など、組織の生産性向上に実績がある。

■ 開催概要

■ 累計参加者820名超！過去の「クラウド革新セミナー」登壇実績（一部抜粋）

- イベント名： 伝説の5人から学ぶイノベーターの本質。ジョブズがラリー・ペイジを叱った日- 日時： 2026年2月20日（金）16:00～17:40- 形式： オンライン開催（Google Meet）- 参加費： 無料（事前申込制・アーカイブ視聴可）- 主催： イーディーエル株式会社- 詳細・お申込み： https://lp.cil.jp/

本シリーズは、各業界のトップランナーをお招きし、回を重ねるごとに大きな反響をいただいております。

- 第1弾：岸 和良 氏（住友生命保険 エグゼクティブ・フェロー デジタル共創オフィサー デジタル&データ本部 事務局長）テーマ：DXの常識を変える「スモールDX」の未来- 第3弾：平山 秀樹 氏（平山建設株式会社 代表取締役社長）テーマ：残業39%削減を実現した、建設業界の「本物のDX」- 第6弾：平井 聡一郎 氏（教育DX専門家・エキスパート）- テーマ：AI時代の教育DXと、組織を強くする方法

※その他、製造業DX、AI実践家、人材育成のプロフェッショナルが多数登壇。

アーカイブ詳細については公式サイトお問い合わせからご連絡ください。

お問い合わせ：https://edl.co.jp/contact/

■ イーディーエル株式会社について

「テクノロジーで教育と経営の未来を変える」をミッションに、Google for Education 認定研修パートナーとして、Google アプリを活用した生産性劇的向上研修やDXコンサルティングを提供しています。

URL： https://www.edl.co.jp

■ 本件に関するお問い合わせ先

イーディーエル株式会社 マーケティング担当

Email：marketing@edl.co.jp