【大阪メモリアルパーク】「同じお墓に入る人」と生前からつながる。契約者約100名が集う交流イベント「古墳同窓会」を2月1日（日）に開催

大阪メモリアルパーク販売株式会社（本社：大阪府大東市、代表取締役：樋口 光一）は、株式会社前方後円墳（本社：東京都港区、代表取締役：竹田恒泰）と共同で、当霊園の「大阪メモリアルパーク古墳墓」ご契約者様を対象とした交流イベント「古墳同窓会」を、令和8年2月1日（日）にシェラトン都ホテル大阪にて開催いたします。

■ 「古墳同窓会」開催の背景

「古墳同窓会」は、将来同じ古墳型のお墓に入ることを選んだ皆様が、生前のうちから集い語り合う場です。同じ場所に眠るという共通点を持つ方々が顔を合わせ、新たな繋がりを築くことで、人生をより豊かにするサポートや、前向きに終活について考えるきっかけを提供することを目的としています。過去に別会場で開催された際には、「人生の締めくくりを前向きに考えられるようになった」「ここなら安心して任せられる」「お墓を通じて人とつながるのは初めて」といった感動の声が多く寄せられました。

当日は約100名の契約者様が集まり、企画者である竹田恒泰氏も交えて交流を深めます。

■ 開催概要

■ 「大阪メモリアルパーク古墳墓」について

- 名称：大阪メモリアルパーク古墳墓「古墳同窓会」- 日時：2026年2月1日（日） 12:00～14:00- 会場：シェラトン都ホテル大阪 4F 浪速の間（西）（大阪市天王寺区上本町6-1-55）- 対象：大阪メモリアルパーク 古墳墓ご契約者- 内容：契約者様同士の交流会、企画者（竹田恒泰）によるトーク等※ご契約者様のお申し込みは既に締め切っております。

本イベントの対象となる「大阪メモリアルパーク古墳墓」は、生駒山中腹の高台から大阪平野を一望できる、関西でも唯一無二のロケーションに位置しています。「お墓のグランプリ関西1位」に選ばれた実績を持つ当霊園内に、世界的建築家・安藤忠雄氏監修のデザイン空間と、日本の伝統である前方後円墳を融合させた、新しい祈りの聖域です。

昨年12月18日には、関西テレビ『旬感LIVE とれたてっ!』にて現地からの生中継が行われ、そのユニークな形状や圧巻の眺望が紹介され大きな反響を呼びました。

▼ 【墓じまい】「生前にお墓を準備しておきたい」今人気のお墓は古墳？大阪メモリアルパークに誕生した前方後円墳型のお墓「竹田式古墳墓」

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=cD_-E4FK5ew ]

■ 報道関係者様へのお願い（取材のご案内）

本イベントは、近年注目される「墓じまい」や「終活」の新しいスタイルをご取材いただける貴重な機会です。 当日は以下の取材対応が可能です。

【関連情報】現地説明会も開催（1月31日）

- 「古墳同窓会」当日の様子や会場全体の撮影、取材- 企画者（株式会社前方後円墳 代表取締役 竹田恒泰）へのインタビュー- 当社担当者による古墳墓および霊園の企画意図説明- 参加者様へのインタビュー- 後日、大阪メモリアルパーク現地での古墳墓取材も可能です

「古墳同窓会」の前日となる1月31日（土）には、大阪メモリアルパーク現地にて「竹田式古墳墓説明会」を開催します。歴史、デザイン、永代供養、そして眺望が揃った現地を実際にご覧いただける機会です。

【会社概要】 大阪メモリアルパーク販売株式会社

- 日時：1月31日（土） １.10:00～ ２.10:45～ ３.14:00～ ４.14:45～- 場所：大阪メモリアルパーク（大阪府大東市龍間271-8）- 詳細：https://osaka-memorialpark.co.jp/information/3055/説明会詳細を見る :https://osaka-memorialpark.co.jp/information/3055/

代表取締役：樋口 光一

所在地：大阪府大東市龍間271-8

公式HP：https://osaka-memorialpark.co.jp/

古墳墓特設サイト：https://osaka-memorialpark.co.jp/kofun/

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCJ42K0iY_-AKTYtTlmw5gRw

Instagram：https://www.instagram.com/fureaitenku/

【本件に関するお問い合わせ先】

大阪メモリアルパーク販売株式会社

広報担当：田中

TEL：072-869-1111

MAIL：press@osaka-memorialpark.co.jp

（共同企画：株式会社前方後円墳 広報担当 丸茂 TEL: 03-6453-6662 MAIL:marumo@kofun.co.jp）

※データの引用・転載時のお願い

本リリースの調査結果・画像をウェブサイトでご利用いただく際は、（https://osaka-memorialpark.co.jp/ ）へのリンク設置を、SNS等でご利用いただく際はハッシュタグ「#大阪メモリアルパーク」の活用をお願い致します。





