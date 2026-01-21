累計販売本数600万本突破記念！RPG「ファイナルファンタジー ピクセルリマスター」シリーズとの書店コラボキャンペーンを2月18日より全国609書店で開催

日本出版販売株式会社

日本出版販売株式会社（代表取締役社長：富樫 建、略称：日販）は、株式会社スクウェア・エニックス（代表取締役社長：桐生 隆司）が手掛けるロールプレイングゲーム（以下RPG）「ファイナルファンタジー ピクセルリマスター」シリーズの全世界累計販売本数600万本突破（※）を記念して、2026年2月18日（水）より全国609書店にて、書店コラボキャンペーンを実施します。

※ダウンロード版・パッケージ版・特装版の累計。

■「ファイナルファンタジー ピクセルリマスター」シリーズ書店コラボキャンペーン概要

株式会社スクウェア・エニックスは2025年12月18日（木）に、RPG「ファイナルファンタジー」の2Dリマスター作品群「ファイナルファンタジー ピクセルリマスター」シリーズの全世界累計販売本数が600万本を突破したことを発表しました。日販はこれを記念し、全国609書店にて書店コラボキャンペーンを開催します。

本キャンペーンでは、本をテーマに描き下ろしたキャラクターイラスト入りのオリジナルカードを特典としてプレゼントするほか、一部店舗でのPOPUP SHOP開催や、オリジナル図書カードなどが当たるXハッシュタグプレゼントキャンペーンを実施します！



＜概要＞

・開催期間：2026年2月18日（水）～3月15日（日）

・開催店舗一覧：https://hon-hikidashi.jp/event/95174/

・キャンペーン内容：

１.【全店共通】商品購入時に「ファイナルファンタジー ピクセルリマスター」シリーズ

描き下ろしオリジナルカードをプレゼント

２.【限定店舗】「ファイナルファンタジー ピクセルリマスター」POPUP SHOP開催

３.「#FFピクリマ書店コラボ」Xハッシュタグプレゼントキャンペーン

・キャンペーン詳細：https://hon-hikidashi.jp/event/95160/

・「ほんのひきだし」公式X：https://x.com/honhikidashi



＜内容＞

１.【全店共通】商品購入時に「ファイナルファンタジー ピクセルリマスター」シリーズ描き下ろしオリジナルカードをプレゼント

キャンペーン期間中、対象書店で商品の購入時に所定の引換画像を提示もしくはレジにてお声掛けいただいた方へ、購入金額1,000円（税込）につき1枚、オリジナルカード（全9種）をランダムでプレゼントします。

オリジナルカードのイラストは、「ファイナルファンタジー」シリーズ初代からドット絵制作に携わり、「ドット絵の匠」として知られる渋谷員子氏による描き下ろしで、「ファイナルファンタジー 」シリーズI～VIに登場するキャラクターが本を手にした様子がドット絵でデザインされています。



※プレゼント対象となる商品は、本・文具・雑貨など店内のすべての商品です。

図書カードを含む金券類等、一部対象外があります。

※1会計での配布枚数に上限はありません。

※オリジナルカードがなくなり次第終了となります。

▼オリジナルカードイメージ

※上記のイメージは、実際のデザインと異なる場合があります。

▼引換画像

※引換画像は「ほんのひきだし」のキャンペーン詳細ページや公式Xにも掲載しています。



２.【限定店舗】「ファイナルファンタジー ピクセルリマスター」シリーズPOPUP SHOP開催

キャンペーン実施書店のうち22店舗では、「ファイナルファンタジー ピクセルリマスター」シリーズのPOPUP SHOPを開催します。POPUP SHOPでは、渋谷員子氏による描き下ろしイラストを使用したグッズや、イラスト素材サイト「いらすとや」を運営する、みふねたかし氏によるイラスト入りアクリルスタンドなどの新商品が発売されます。

・開催期間：2026年2月18日（水）～3月15日（日）

※終了日は店舗によって異なります。

※POPUP SHOPでの購入金額もオリジナルカードの配布対象となります。

・開催店舗：店舗一覧 https://hon-hikidashi.jp/event/95174/



▼POPUP SHOP販売商品

※上記のイメージは、実際のデザイン・仕様と異なる場合があります。



３.「#FFピクリマ書店コラボ」Xハッシュタグプレゼントキャンペーン

対象のアカウントをフォローのうえ、書店で入手したオリジナルカードの写真を「#FFピクリマ書店コラボ」のハッシュタグをつけてXに投稿いただいた方を対象に、抽選でオリジナル図書カードやノベルティコンプリートセットが当たるプレゼントキャンペーンを実施します。

・応募受付期間：2026年2月18日（水）～3月15日（日）

・賞品内容：

オリジナル図書カード 1,000円分 5名様

ノベルティコンプリートセット 5名様

※賞品は選べません。

・応募方法：

１.対象の2アカウントをフォローする。

・FF公式／FINAL FANTASY（@FinalFantasyJP）https://x.com/FinalFantasyJP

・ほんのひきだし（@honhikidashi）https://x.com/honhikidashi

２.キャンペーン開催書店で入手したオリジナルカードの写真を、「#FFピクリマ書店コラボ」

のハッシュタグをつけてXに投稿する。

・キャンペーン詳細：https://hon-hikidashi.jp/event/95160/

※詳細や注意事項については、「ほんのひきだし」掲載の「ファイナルファンタジー ピクセルリマスター」シリーズ書店コラボキャンペーン概要記事をご覧ください。



■「ファイナルファンタジー ピクセルリマスター」とは

「ファイナルファンタジー ピクセルリマスター」は、株式会社スクウェア・エニックスより発売のRPG「ファイナルファンタジー」から「ファイナルファンタジーVI」までの6作品を2Dリマスターした作品群です。各作品のオリジナル版をもとに鮮やかな2Dグラフィックとサウンドで生まれ変わりました。モンスター図鑑やサウンドプレイヤー、イラストギャラリー、各種ブースト機能などを実装し、より幅広い遊び方が可能になっています。

・「ファイナルファンタジー ピクセルリマスター」公式サイト：

https://www.jp.square-enix.com/ff_pixelremaster/

・「ファイナルファンタジー」シリーズ公式X：https://x.com/FinalFantasyJP

(C) SQUARE ENIX

■本件に関するお問い合わせ

日本出版販売株式会社 マーケティング統括本部 企画チーム 担当：片山、高橋、中村

