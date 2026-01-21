渋谷の街を舞台に展開する都市型ゲームフェス「SHIBUYA GAMES WEEK 2026」開催決定！

株式会社パルコ

株式会社パルコ（本部：東京都渋谷区）のゲームレーベル・PARCO GAMESは「SHIBUYA GAMES WEEK Project」として、東急不動産株式会社・神ゲー創造主エボリューション（株式会社NHKエンタープライズ）・404 Not Found（一般社団法人渋谷あそびば制作委員）・株式会社Skeleton Crew Studio・株式会社tokenとともに、ゲームの魅力と可能性を体験・共有する都市型ゲームフェス「SHIBUYA GAMES WEEK 2026」（略称：SGW2026）を初開催いたします。

SHIBUYA GAMES WEEK Projectは、国内最大級のインディーゲームイベント主催、ゲームコンテスト主催、インディーゲームのパブリッシング・開発支援、インディークリエイター支援施設の運営、ゲーム関連番組の制作など「ゲームクリエイターのインキュベーション」を信念に活動する様々なメンバーが集結。才能ある人材や作品を見出し、育て、世に届けることに情熱を注いでいます。それぞれの専門性を掛け合わせ、次世代のカルチャーを創り出すプロジェクトチームとして発足しました。

SGW2026では、多様な人々や文化が交わり、新たな流行を生み出し続ける街・渋谷を舞台に、ジャンルや世代の垣根を超えて「ゲームとの新しい出会い」を提供していきます。ゲームをただの娯楽ではなくカルチャーとして、コミュニケーションツールとして、そして創造の源としてとらえ「プレイする」「見る」だけにとどまらない「感じる、考える、つながる、作る、集まる」といった、ゲームが本来持つ多様な魅力と可能性を、遊ぶ人も、作る人も、一緒になって体験し共有するイベントです。多層的なゲームの価値を発信する取り組みを目指し、この度2026年2月に初開催いたします。

『SHIBUYA GAMES WEEK 2026（シブヤゲームズウィーク 2026）』

■開催期間 ：2026年2月6日（金）～2月15日（日）

■開催エリア：渋谷エリア

■入場料 ：無料 ※一部イベントは有料

■特設サイト：https://shibuya-games-week.com

■公式SNS ：（X）@sgw_shibuya(https://x.com/sgw_shibuya) （Instagram）@sgw_shibuya(https://www.instagram.com/sgw_shibuya)

■主催 ：SHIBUYA GAMES WEEK Project

■後援・協賛：文化庁（後援）、株式会社大丸松坂屋百貨店（協賛）、株式会社Luup（協賛）

渋谷の街全体を舞台に、約30拠点（※）が参加！

※未発表スポットを含む

■参加店舗/スポット/コンテンツ：

【渋谷サクラステージ】

404ゲームセンター、エキマエゲームパーク、勝利の女神：NIKKE～春探しの旅～、高田村交易所、CHEEAT TOKYO、TSUTAYA BOOKSTORE、SQUARE ENIX GARDEN

【渋谷ストリームホール】

神ゲー創造主エボリューション×ゲームクリエイター甲子園 合同発表展示会、神エボ・アラカルト

【渋谷PARCO】

PARCO GAME CENTER、ROMEO IS A PARCO MAN

アニメイト渋谷、AndGAMER渋谷、CATARATAS BOTTLE SHOP、GAME BOY with COFFEE＠Coffee Supreme、shibuya-san、JELLY JELLY CAFE 渋谷宮益坂店・渋谷本店、SCARZ OPEN OFFICE in Shibuya、REAL [UN]REAL ESTATE@FabCafe、リアル脱出ゲーム、DIG SHIBUYA 2026

...and more!

※期間中、通して参加する店舗/スポットのほか、単日・数日間のみ開催するイベントもございます。

※追加・変更となる場合がございます。最新情報はSHIBUYA GAMES WEEK公式HP・SNSをご確認ください。

★期間中、スタンプラリーを開催いたします。詳細は後日発表いたします。

【EVENT】PARCO GAMES「PARCO GAME CENTER」

パルコのゲームレーベル・PARCO GAMESがプロデュースする、

“ゲームカルチャーを遊べる”ゲームセンターが期間限定で渋谷PARCOにオープン！

■開催期間：2月6日（金）～3月2日（月）11:00～21:00 ※最終日は18:00閉場

■開催場所：PARCO MUSEUM TOKYO（渋谷PARCO 4F）

■入場料：無料

■コンテンツ：

ゲーム試遊／ゲームアート・レトロゲームの展示／ゲームグッズ販売／ライブイベント／カードゲーム大会／限定商品・コラボアイテム販売

...and more!

※詳細は特設サイトおよび個別リリースをご覧ください。

■CONCEPT：

-Press Start-



パルコのゲームレーベル・PARCO GAMESは、

ゲームを「プレイするもの」だけでなく、

そのまわりのカルチャー、そして都市や人の営みまでも

“ひとつのゲーム”として捉えます。



ファッション、音楽、アート、映像、展示、ライブ、マーケットなど、

さまざまな表現や体験が交差し、反応し合う。

その“遊び＝ゲーム”の集積が、PARCO GAME CENTERです。



ゲームの多くがオンラインで完結できる今、

PARCO GAMESは、リアルな場にも可能性を感じています。



そこでは、言葉にならないコミュニケーションや、

思いがけない偶然の出会いが生まれる。

そんな瞬間から、あたらしい“遊び”がはじまる。

■空間イメージ：

海外ファッションブランドとのコラボレーション実績もあるデザイナー・KID ROSEが全体デザインを担当。空間演出ディレクター・久山ドナルド宗成とのタッグにより、ゲームをプレイするだけでは味わえない、様々なカルチャー要素が詰まった唯一無二の遊び場を創り上げます。

PARCO GAME CENTERの開催を記念し、PARCO GAMES コラボアイテムを販売！

■PARCO GAMES（PARCO GAME CENTER）× KID ROSE

Long Sleeve T-shirt 7,700円／T-shirt 6,600円／Cap 7,150円／Sticker Pack 1,500円

■PARCO GAMES（パブリッシングタイトル）

「南極計画」 「Constance」 「The Berlin Apartment」

Long Sleeve T-shirt 各7,150円／Tote Bag 各2,750円

詳細・最新情報は特設サイトから :https://games.parco.jp/page/pgc

※税込価格 ※画像はイメージです。 ※内容は予告なく変更となる場合がございます。

【EVENT】404ゲームセンター／これはゲームなのか？展／トークイベント

国内インディーゲームの最新潮流を牽引する BitSummit 13th アワードタイトルを中心に、ゲームアート作品など多角的に紹介！



■開催期間：

１.404ゲームセンター：2月 6日（金）～ 2月 15日（日）11:00～19:00

２.これはゲームなのか？展3：2月 11日（水祝）～2月 14日（土）

３.トークイベント：2月 6日（金）、8日（日）、15日（日）

※２.３.の開催時間は各日異なる

■開催場所：404 Not Found（渋谷サクラステージ SHIBUYA SIDE 4F）

■入場料：無料 ※一部ドリンク購入必須

■コンテンツ：

BITSUMMIT 13th アワードタイトル展示／ars●bit作品展示／トークイベント

※詳細は公式HPおよび個別リリースをご覧ください。

■公式HP：https://www.404shibuya.tokyo/event/sgw2025-404gamecenter/

【EVENT】神ゲー創造主エボリューション×ゲームクリエイター甲子園 合同発表展示会

斬新なアイデアと情熱が交わる、インディーゲームを主軸とした2つのコンテストが合同開催により、これまでにない規模の協働の場が生まれます。



■開催期間：2月10日（火）～2月11日（水祝）

■開催場所：渋谷ストリームホール

■入場料：無料

■コンテンツ：

・神ゲー創造主エボリューション「GAME PRIZE OF JAPAN」発表・表彰式

・ゲームクリエイター甲子園2025 総合大賞・U-18総合大賞・各賞の発表・表彰式

・神ゲー創造主エボリューション/ゲームクリエイター甲子園のファイナリスト作品や各コンテストエントリー作品展示ブース

ほか

※詳細は特設サイトおよび個別リリースをご覧ください。

■神ゲー創造主エボリューション公式HP：https://kamigame-evo.com/

■ゲームクリエイター甲子園公式HP：https://game.creators-guild.com/gck/

■無料チケットはこちら：https://peatix.com/event/4595288

【EVENT】エキマエゲームパーク

ゲームを“文化”として楽しみ、愛し、そして創り出す人々のために――

渋谷駅前に「ゲーム愛の集まる公園」を開きます。



■開催期間：

2月6日（金）13:00～18:00

2月7日（土）10:00～19:00

2月8日（日）10:00～17:00

■開催場所：渋谷サクラステージ SHIBUYA SIDE 3F ブルームゲートzoneA,B

■入場料：無料

■コンテンツ：

※詳細は公式HPおよび個別リリースをご覧ください。

■公式HP：https://www.404shibuya.tokyo/event/sgw2025-ekimaegamepark/

SHIBUYA GAMES WEEK Project メンバーについて

株式会社パルコ / PARCO GAMES

株式会社パルコのゲームレーベル・PARCO GAMESは、開発支援からパブリッシング、マーケティング、二次展開までを一貫して手掛け、オンラインと実店舗を融合させた独自のプロモーションやメディアミックス展開を推進しております。特にパブリッシング事業ではインディーゲーム領域に注力し、クリエイターの個性を尊重しながら新たなゲームカルチャーの創出を目指します。

また、PARCO GAMESはパブリッシングのみならず、ゲームカルチャーに関連する取り組みを総合的かつ多様に発展させながら、事業の推進およびブランド全体としての成長を目指しています。

東急不動産株式会社

東急不動産は、広域渋谷圏において様々なコンテンツ開発を通じた「まちのにぎわいづくり」を推進しています。その中で、株式会社Skeleton Crew Studioと共同でインディーゲームクリエイターの支援・育成プロジェクト「Game Creator Finding（GCF）」を立ち上げ、制作資金の提供や渋谷サクラステージ内「404 Not Found」等の拠点を活用したコミュニティ形成を行っています。これまでに、渋谷を舞台とした実写アドベンチャーゲーム『シブヤスクランブルストーリーズ』など制作中含め計4作品の開発を支援。

多様なクリエイターが集う渋谷から、新たなIP創出とゲーム文化の醸成を目指しています。

神ゲー創造主エボリューション

本プロジェクトは、「ゲームは進化(Evolve)する」をテーマに、新世代のゲームクリエイターを育成するプログラムです。コンテストやフィードバックイベントなどを通じて、クリエイターたちの才能を発掘し育てていきます。クリエイターには複数のフィードバックを得る機会が与えられ、多くの学びを得ながらゲームをブラッシュアップさせていくことができます。本大会では、3回の審査会を勝ち抜いた8組のクリエイターの作品から、「最も“ゲームの枠組みを広げる革新性”を持った作品」を選出します。

また、一般投票によって決定される賞、協賛賞、審査員特別賞もあります。

【主催】株式会社NHKエンタープライズ

一般社団法人渋谷あそびば制作委員 / 404 Not Found

渋谷サクラステージ4Fに2024年7月25日にオープンしたインディクリエイターのためのクリエイション拠点です。ゲーム、アート、音楽、フードなど様々なカルチャー領域で活動するインディクリエイターの聖地を目指し、展示イベントやワークショップ、音楽ライブや期間限定レストランなど、多様な企画を開催する中で、クリエイターの創作活動の支援やクリエイター同⼠の共創の機会を創出していきます。約150平方メートル のフロアには幅10m超のLEDが設置されたイベントスペース、物販・カフェスペース、キッチン＆レストランスペース、配信スタジオが展開され、クリエイターのジャンルにとらわれない創作活動を実現していきます。

株式会社Skeleton Crew Studio

私たちは京都を拠点とするクリエイティブスタジオです。ゲームの開発や日本最大級のインディーゲームフェスBitSummitの運営、西日本最大級のインターナショナルアートフェアUNKNOWN ASIAの運営協力、自治体連携プログラムなど通じてクリエイターを支援しています。

渋谷のクリエイティブ拠点「404 Not Found」ではゲーム・音楽・アート・食など分野を横断した交流を促進し、日本独自の創造性を世界へ発信できるようインディークリエイターの成長を後押ししています。

株式会社token

2022年よりアマチュアゲームコンテスト「神ゲー創造主エボリューション」をNHKエンタープライズと制作。

コンテストを含むイベント部分と、NHK総合で放送される番組部分を担当。