末廣家監修　横浜豚骨醤油ラーメン　新発売

エースコック株式会社

家系総本山・吉村家直系店「末廣家」監修！

豚骨と鶏ガラを炊きだした濃厚スープに、鶏油が浮かぶこってりとした旨さ！

【発売日・発売地区】2026年2月16日（月）・全国

エースコック株式会社（本社：大阪府吹田市 代表取締役社長：村岡寛人）は、2026年2月16日より、「末廣家監修 横浜豚骨醤油ラーメン」を新発売します。

＜本商品のポイント＞

１. 2013年創業、横浜・六角橋に店を構える家系総本山吉村家直系店「末廣家」の味わいを初カップめん化！

２. ポークの旨みと醤油をしっかり加えた別添液体スープと、店主こだわりの鶏油入り調味油を加えることで末廣家らしい味わいに仕上げた一杯！

■商品名：末廣家監修 横浜豚骨醤油ラーメン

■発売日：2026年2月16日（月）

■発売地区：全国

■希望小売価格：271円（税抜）

行列の絶えない名店「末廣家」の味わいを初めてカップめんで再現しました。豚骨と鶏ガラを炊きだした濃厚スープに、醤油の旨みとたっぷりの鶏油を加えることで、王道の家系ラーメンのコク深い味わいを表現しました。パッケージには店舗と同じようにお好みの味に変えられる調理方法を記載し、お店さながらの臨場感を味わってもらえるようにしました。

【商品特長】

■商品名：末廣家監修 横浜豚骨醤油ラーメン

■めん：適度な弾力と滑らかさを併せ持った、食べごたえのある角刃の太めんです。(湯戻し時間:5分)

■スープ：ポークとチキンをベースに醤油やガーリックのアクセントを加えた豚骨醤油スープです。別添の液体スープを加えることで、鶏油のコクや風味が加わり、末廣家らしい濃厚な味わいの一杯に仕上げました。

■かやく：程良く味付けした焼豚、ほうれん草、ねぎを加えました。

■パッケージ：「家系総本山吉村家直系店」と「末廣家」を前面に大きく訴求することで、王道の家系ラーメンの味わいであることをアピールしたデザインです。