【喜多方ラーメン坂内】 『喜多方ラーメン坂内 富里店』2026年1月27日(火) グランドオープン

株式会社麺食

「喜多方ラーメン坂内」をはじめ国内外で多様なジャンルの飲食店事業を手掛ける株式会社麺食(本社：東京都品川区、代表取締役社長：中原 誠) は、2026年1月27日(火)に『喜多方ラーメン坂内 富里店』をグランドオープンいたします。

「喜多方ラーメン坂内」は、喜多方ラーメンの御三家といわれる福島県喜多方市の「坂内食堂」の食文化を受け継ぐ全国チェーンです。1988年の創業以来、”手作り”と“出来立て”にこだわり、麺、焼豚、スープの三位一体の伝統の味を守り続け、国内外に展開しております。

富里店は、おひとり様でも気軽にご利用いただけるカウンター席と、ご友人やご家族での利用に最適なテーブル席をご用意し、シチュエーションを気にせず使い勝手の良い店内です。駐車場も広く完備されていますので、気軽にお立ち寄りいただけます。

「毎日食べても飽きない味」をコンセプトに、あっさりしながらもコク深いスープ、茹でる前に手もみをし、独特のちぢれを出して食感が良い太めの平打ちちぢれ麺、そして自家製のトロ旨焼豚（チャーシュー）など、創業当初から大切にしている「お腹いっぱいになっていただきたい」という想いを込めてご提供いたします。心も身体も満足できる、”ほっと一息つける”味わいを、ぜひ当店でご堪能ください。

■店舗情報

・店名 ：喜多方ラーメン坂内 富里店

・住所 ：〒286-0221 千葉県富里市七栄440－4

・席数 ：44席(テーブル 32席 / カウンター 12席)

・オープン日：2026年1月27日（火）

・営業時間 ：11：00～21：00 (ラストオーダー 20：30)

・URL ：https://ban-nai.com/tomisato/

・定休日 ：年中無休

■坂内のこだわり

麺は独自配合の小麦粉に多くの水分を含ませた多加水麺を使用し、もちもちとした食感に。熟成を経て独特の”ちぢれ”を加え、スープをしっかりと絡ませることで噛む度に至福の味わいが広がります。焼豚は坂内の自信作。長年の試行錯誤を経て完成された自家製の焼豚は、トロける脂身とジューシーな肉の旨味がスープに溶け込み、絶妙な厚さに切り分けることで、食べた瞬間に豊かな幸福感と満足感を感じさせます。そして、透明でコクのあるスープは、麺と焼豚を一つにまとめる重要な土台。豚ガラのみを使い雑味のない透明なスープは、シンプルながらも熟練の技と愛情が詰まっています。坂内のラーメンは麺、焼豚、スープの絶妙な調和により最高の一杯に仕上がります。

■おすすめメニュー

焼豚ラーメン

麺が見えないように盛った丼いっぱいの手作りトロ旨焼豚(チャーシュー)が堪らない、不動のNo.1メニュー！

ねぎラーメン

特製ピリ辛ダレを絡めた細切りねぎがスープに合います。「坂内食堂」に逆輸入された人気商品。

和風冷やしラーメン

会津ならでは！

冷たい喜多方ラーメンと言えばこれ。かつおだしの冷たいスープが人気。

■喜多方ラーメン坂内

喜多方ラーメン坂内のルーツとなった「坂内食堂」喜多方ラーメン

”喜多方ラーメン”は、日本三大ご当地ラーメンのひとつといわれ、「喜多方ラーメン坂内」は福島県喜多方市にある老舗「坂内食堂」をルーツに持つ喜多方ラーメンチェーンです。

会津盆地の気候と風土に育まれ守られてきた喜多方ラーメンの味を伝えるべく、麺、スープ、焼豚の素材にこだわり、一杯一杯を丁寧に作っています。素材にこだわり、日常食であるラーメンで“手作りの美味しさ”を日々ご提供しております。ラーメンを通じて気持ちの温もりを伝えることで、多くのお客様が心から笑顔になれるよう、今後も努めてまいります。

■会社概要

■会社名：株式会社麺食

■代表者：代表取締役社長 中原 誠

■本社所在地：東京都品川区東大井2-13-8 ケイヒン東大井ビル10階

■URL：https://mensyoku.co.jp/

■事業内容：

・飲食店開発、運営※2026年1月中旬時点

「喜多方ラーメン坂内」国内74店舗、海外10店舗

「８８亞細亞」国内2店舗

「ヴェトナム・アリス」国内1店舗

「そば処 笑庵（しょうあん）」国内1店舗

「Bar de Ollaria（バル デ オジャリア）」国内1店舗

「Tokyo Katsu Curry」米国１店舗

「いろは」独国１店舗

・外国人人財紹介、支援事業

・卸売事業

【株式会社麺食】

『「食を通じた気持ちの温もり」を伝えることで世界中の人々を笑顔にする』という理念のもと、祖業である「喜多方ラーメン坂内」を筆頭に、アジア各国料理の多彩な店舗展開や、現地で厳選し調達した豚肉をはじめとする食材と自社開発商品の卸事業、外国人人財の紹介、事業再生への取り組みを行っています。日本が生み出す食のコンテンツの可能性を信じ、飲食に関連する幅広い事業をグローバルに展開しています。