「SNOW MIKU 2026」GiGOグループのお店限定景品登場のお知らせ

株式会社GENDA GiGO Entertainment

株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)は、GiGOグループのお店において、2026年2月4日(水)より、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社(本社：北海道札幌市 代表取締役：伊藤博之)が開催する、「雪ミク(初音ミク)」が北海道を応援するフェスティバル「SNOW MIKU 2026」とコラボレーションした、GiGOグループのお店限定景品の展開を開始いたします。

GiGOグループのお店限定景品

■展開期間：2026年2月4日(水)より順次登場予定

■展開店舗：全国のGiGOグループのお店、オンラインクレーンゲーム「GiGO ONLINE CRANE」

■展開店舗一覧：https://tempo.gendagigo.jp/gigo-prize.html

▲SNOW MIKU 2026 アクリルボード～GiGO限定～(全2種)▲SNOW MIKU 2026 ビッグクッション～GiGO限定～(全2種)

※数量限定。なくなり次第、終了となります。

※対象店舗はGiGOグループのお店情報サイトをご確認ください。

※画像・イラストはすべてイメージです。

『SNOW MIKU 2026』について

「SNOW MIKU」は、北海道を応援するキャラクターとして2010年に誕生した「雪ミク(初音ミク)」が、北海道を盛り上げるフェスティバルです。2026年で17回目の開催となる今回のテーマは“しあわせパティスリー”。公募によって選ばれたデザインの衣装を身にまとった「雪ミク」が、ペットキャラクターの「ラビット・ユキネ」とともに北海道を盛り上げます。

■SNOW MIKU 2026公式サイト：https://snowmiku.com/2026/

■雪ミクポータルサイト：https://snowmiku.com/

■雪ミク公式X：https://x.com/cfm_snowmiku

『初音ミク』とは

「初音ミク」は、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発した、歌詞とメロディーを入力して誰でも歌を歌わせることができる「ソフトウェア」です。大勢のクリエイターが「初音ミク」で音楽を作り、インターネット上に投稿したことで一躍ムーブメントとなりました。「キャラクター」としても注目を集め、今ではバーチャルシンガーとしてグッズ展開やライブを行うなど多方面で活躍するようになり、人気は世界に拡がっています。

■初音ミクポータルサイト：https://piapro.net/

著作権表記

Art by ぶーた / KEI / 雪ミク2026 (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

(C)GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved.