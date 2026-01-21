ジャン・リンホー×ジン・ティエンのファンタジーロマンス時代劇！中国ドラマ『四海重明～恋が光となる、その時まで～』をU-NEXTで独占先行配信決定！

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2026年2月4日（水）より『四海重明～恋が光となる、その時まで～』を独占で先行配信開始いたします。

『四海重明～恋が光となる、その時まで～』は無実の罪で逃亡中の帝君と薬の研究をしている少女のファンタジーロマンス時代劇です。

弟子を皆殺しにした罪を着せられ追われる身となった帝君・嵇煬を『寧安如夢 ～宮廷にふたたび舞い降りる愛～』のジャン・リンホーが、毒薬作りの名手で毒婦とあだ名される少女・南顔を『楽游原』のジン・ティエンが演じます。

窮地を救われた南顔と嵇煬は惹かれ合うが、彼は彼女を守るため死地へ。3年後、魔道に堕ち記憶を失った彼と再会するものの…。過酷な宿命に翻弄される二人の、運命の行方に注目です。



U-NEXTでは本作を2月4日（水）12時より独占で配信いたします。ぜひ、お楽しみください。



『四海重明～恋が光となる、その時まで～』＜全36話＞

【価格】各220円（税込）／3日間

【STORY】

弟子殺しの罪を着せられ追われる身となった、天下一の宗門・道生天の帝君・嵇煬（けいよう）は、封じられた過去の真実と、ある”救い”を求めて、魔を浄化できる秘法「七浮造業書」を追っていた。一方、仰月宗の弟子・南顔（なんがん）は、母の病を治すために薬の研究に心血を注いでいた。ある日、争いを目撃したため命を狙われた南顔を嵇煬が救うが、その直後嵇煬は倒れてしまう。彼が母と同じ病を患っていることを知った南顔と、「七浮造業書」の手掛かりが南顔にあると知った嵇煬は、薬を完成させるため、一緒に暮らし始めることに。しかし、母は薬の完成を待たず、2人に“霊犀印”--恋人の生死契約を施し亡くなってしまう。その瞬間から、2人の運命の歯車が静かに、そして激しく回り始める。やがて互いに惹かれ合う2人だったが、嵇煬は南顔を守るため死地に赴くことに。

--そして3年後。記憶を失い、魔道に堕ちた彼が帰ってくる。それでもなお、解けぬ宿命は2人を引き寄せ、運命が2人の再会へと導く…

(C)BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

