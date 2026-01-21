2026 ZEROBASEONE WORLD TOUR [HERE&NOW] ENCORE IN KANAGAWALIVE VIEWING ＆ DELAY VIEWING 開催決定！

ライブ・ビューイング・ジャパン

ZEROBASEONEの大規模ワールドツアー！

K-Arena Yokohamaで行われるアンコールコンサートを、

全国各地の映画館に生中継＆ディレイ中継！

2026年2月19日（木）にK-Arena Yokohama（神奈川県）で開催する「2026 ZEROBASEONE WORLD TOUR [HERE&NOW] ENCORE IN KANAGAWA」の模様を、全国各地の映画館でライブ・ビューイング、そして、2月23日（月・祝）にディレイ・ビューイングすることが決定した。



ZEROBASEONEは、9名で構成されたグローバルボーイズグループで、デビュー直後に数々の授賞式で新人賞を獲得し、デビューアルバムから6作連続ミリオンセラーを達成するなど今のK-POPを代表する人気ボーイズグループだ。

2025年にワールドツアー[HERE&NOW]を、世界7地域で計12公演開催。各地の公演でチケットの完売が相次ぎ、10月29日、30日にさいたまスーパーアリーナ(スタジアムモード)で行われた日本公演でも注釈付指定席が追加販売されるなど世界中で高い支持を集め、ツアーは大盛況のうちに幕を閉じた。



そして今回、ファンの熱い声援に応える形で[HERE&NOW]のアンコールコンサートの実施が決定。エネルギッシュな音楽とパフォーマンスを通じて、より成熟した“愛”をステージ上で表現した[HERE&NOW]の熱気をそのままに、さらなる進化を遂げたZEROBASEONEの特別なステージにファンからの期待も高まっている。



アンコールコンサートでしか体験できないスペシャルパフォーマンスも予定されているこの公演を、全国の映画館にお届け！さらに、ディレイ・ビューイング上映日限定で、直筆メッセージの公開も予定している。

ZEROBASEONEが、ファン「ZEROSE（ゼロズ）」への感謝と愛を届ける迫力のステージを映画館の大スクリーンで堪能しよう。

■ZEROBASEONE Japan Official Site：https://zerobaseone.jp/(https://zerobaseone.jp/)

■2026 ZEROBASEONE WORLD TOUR [HERE&NOW] ENCORE IN KANAGAWA：

https://zerobaseone.jp/feature/2026zwt_herenow(https://zerobaseone.jp/feature/2026zwt_herenow)

【実施概要】

＜タイトル＞

2026 ZEROBASEONE WORLD TOUR [HERE&NOW] ENCORE IN KANAGAWA

＜日 時＞

◆ライブ・ビューイング：2026年2月19日（木）17:00開演

◆ディレイ・ビューイング：2026年2月23日（月・祝）11:00開演

＜会 場＞

・映画館はライブ・ビューイング情報サイト

（https://liveviewing.jp/2026zerobaseone_here_now/(https://liveviewing.jp/2026zerobaseone_here_now/)）にて後日発表

※開場時間は映画館によって異なります。

※2月19日(木)ライブ・ビューイングは、青少年保護育成条例により、16歳未満の方は入場制限がある地域がございます。

＜料 金＞

4,500円（税込／全席指定）

※3歳以上有料／3歳未満で座席をご使用の場合は有料

※プレイガイドでチケットをご購入の際は、チケット代以外に各種手数料がかかります。

＜チケットスケジュール／お申込み＞

＜2月19日（木）ライブ・ビューイング＞

【FC先行（抽選）】

2026年1月30日（金）12:00 ～ 2月3日（火）12:00

◎対象：ZEROBASEONE Official Fanclub 'ZEROSE JAPAN'年額会員、

ZEROBASEONE Official Fanclub 'ZEROSE JAPAN'月額会員

https://cf.zerobaseone.jp/feature/2026zwt_herenow(https://cf.zerobaseone.jp/feature/2026zwt_herenow)

※お申込みは、おひとり様につき4枚までとなります。

※プレリクエストと同じ受付期間となっておりますが、FC 先行へお申し込みの方を優先的に当選とさせていただきます。ただし、当選をお約束するものではございませんので、予めご了承ください。

※第3希望までの選択をおすすめいたします。

※当落発表： 2月14日（土）12:00頃予定

【プレリクエスト（抽選）】

2026年1月30日（金）12:00 ～ 2月3日（火）12:00

◎ローソンチケット：https://l-tike.com/zerobaseone-lv2026/(https://l-tike.com/zerobaseone-lv2026/)

※お申込みは、おひとり様につき4枚までとなります。

※第3希望までの選択をおすすめいたします。

※当落発表： 2月14日（土）12:00頃予定

【一般発売（先着）】

2026年2月14日（土）13:00 ～ 2月19日（木）17:00

◎ローソンチケット： https://l-tike.com/zerobaseone-lv2026/(https://l-tike.com/zerobaseone-lv2026/)

◎ローソン、ミニストップ店内の端末「Loppi」

※お申込みは、おひとり様につき4枚までとなります。

※一般発売は先着順となりますので、予定枚数に達し次第受付を終了いたします。

※【ライブ・ビューイング】の映画館販売はございません。2月19日（木）開演時間までの一般発売をご利用ください。

＜2月23日（月・祝）ディレイ・ビューイング＞

【FC先行（抽選）】

2026年1月30日（金）12:00 ～ 2月3日（火）12:00

◎対象：ZEROBASEONE Official Fanclub 'ZEROSE JAPAN'年額会員、

ZEROBASEONE Official Fanclub 'ZEROSE JAPAN'月額会員

https://cf.zerobaseone.jp/feature/2026zwt_herenow(https://cf.zerobaseone.jp/feature/2026zwt_herenow)/

※お申込みは、おひとり様につき4枚までとなります。

※プレリクエストと同じ受付期間となっておりますが、FC 先行へお申し込みの方を優先的に当選とさせていただきます。ただし、当選をお約束するものではございませんので、予めご了承ください。

※第3希望までの選択をおすすめいたします。

※当落発表： 2月14日（土）12:00頃予定

【プレリクエスト（抽選）】

2026年1月30日（金）12:00 ～ 2月3日（火）12:00

◎ローソンチケット：https://l-tike.com/zerobaseone-dv2026/(https://l-tike.com/zerobaseone-dv2026/)

※お申込みは、おひとり様につき4枚までとなります。

※第3希望までの選択をおすすめいたします。

※当落発表： 2月14日（土）12:00頃予定

【一般発売（先着）】

2026年2月14日（土）13:00 ～ 2月20日（金）12:00

◎ローソンチケット：https://l-tike.com/zerobaseone-dv2026/(https://l-tike.com/zerobaseone-dv2026/)

◎ローソン、ミニストップ店内の端末「Loppi」

※お申込みは、おひとり様につき4枚までとなります。

※一般発売は先着順となりますので、予定枚数に達し次第受付を終了いたします。



《チケットに関する注意事項》

※先行（抽選）受付期間終了後は、抽選結果確認期間前であっても、変更・取消しはできません。

※チケット購入後はチケットの発券の有無に関わらず、上映中止等の案内事項を除き、お客様都合による変更・取消し・払戻しはできません。

※未成年のお客様は、必ず保護者の承諾を得てから、チケットのご購入とご来場をお願いいたします。

※営利を目的としたチケットの購入、譲渡・転売行為は、いかなる場合も固くお断りしております。転売されたチケットは無効となり入場をお断りさせていただく場合がございます。

※チケットはいかなる場合（紛失・盗難・破損・持ち忘れ等）でも再発行いたしません。また、ご入場前に半券を切り離したチケットは無効となる場合がございます。管理・保管には十分にご注意ください。

《プレイガイドチケットに関するお問い合わせ》

◎ローソンチケットインフォメーション https://l-tike.com/contact/

※インターネットでのお申込みには、事前にプレイガイドの会員登録（無料）が必要になります。

※プレイガイドでは、システムメンテナンスのため、お申込み・お支払い・お受取り等の手続きをご利用いただけない時間がございます。詳しくはプレイガイドのホームページにてご確認ください。

==========

主催・企画：CJ ENM, WAKEONE, LAPONE ENTERTAINMENT

配給：ライブ・ビューイング・ジャパン

==========

【注意事項】

※本公演につきまして、 出演者等は急遽変更になる場合がございます。出演者の変更によるチケット代金等の返金、キャンセル等はいたしません。

※発表内容は状況に応じて、予告なく変更となる場合がございます。

《上映について》

※通常の公演と同様に、お客様に楽しんでいただく上映です。場合によっては、拍手などが起こる場合もございますので、ご理解の上、チケットをご購入ください。

※配信中継イベントのため、映像・音声の乱れが生じる場合がございます。

※カメラや携帯などのいかなる機器においてもスクリーンの録音/録画/撮影を禁止しております。また、インターネット上などに無断転載・共有を行っ

た場合、法的責任に問われる場合がございます。なお、映画館でこのような行為が行われた場合は、記録された内容を削除の上ご退場いただきま

す。その際のチケット代金などの払い戻しは一切いたしません。

※地震発生時や災害警報等を受信した場合、安全確保のため、上映を中断させていただく場合がございます。

《映画館について》

※各映画館で表示されている上映時間は前後する可能性がございます。また、公演が予定終了時間を大幅に超える場合、公演途中でも上映を終了する場合がございます。

※映画館に、記録や取材のための撮影が入る場合がございます。また撮影した映像や写真はメディア等にて使用する可能性がございます。予めご了承ください。

《座席について》

※映画館の座席配置によって、お客様同士の席が離れる場合がございます。

《車いすについて》

※車いすをご利用のお客様は車いすスペースでのご鑑賞となります。車いすスペースには限りがありますので、チケット発券後、ご鑑賞予定の映画館へご連絡をお願いいたします。



※映画館にご来場予定の方は、HP記載の＜映画館鑑賞マナーのお願い＞をご確認・ご了承の上、チケットご購入・ご参加をお願いいたします。