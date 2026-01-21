ミカド珈琲コラボ焼き菓子2品 発売4か月で「5万個突破目前」

株式会社タカチホ画像左側は「軽井沢 ミカド珈琲レーズンサンド」、右側は「軽井沢 ミカド珈琲ラング・ド・シャ」

株式会社タカチホ（長野県・長野市、代表取締役社長：久保田 一臣、以下 タカチホ）は、老舗コーヒーロースターのミカド珈琲とのコラボレーション焼き菓子「ミカド珈琲ラング・ド・シャ」および「ミカド珈琲レーズンサンド」を2025年9月9日に発売しました。発売から約4か月となる2026年1月時点で累計4万6,653個を販売し、同社の他商品と比較しても非常に早いペースで販売数を伸ばしました。両商品は、ミカド珈琲の人気商品「MAJO リキッドコーヒー」 を練り込んだ生地を使用し、その香りと深い味わいを活かした上質な焼菓子・洋菓子として、観光土産や贈答用を中心に、現在累計5万個突破を目前に控えています。この反響を受け、日頃のご愛顧への感謝を込めて、「5万個突破目前キャンペーン」を実施いたします。

プレゼントキャンペーン概要

「ミカド珈琲ラング・ド・シャ／レーズンサンド」累計5万個目前！ 感謝プレゼントキャンペーン

〈応募期間〉

2026年1月23日（金）～2月８日（日）

〈応募方法〉

１. タカチホ公式Instagramアカウント（@takachiho1949）をフォロー

２. キャンペーン投稿に「いいね！」

▶ 投稿して当選確率アップチャンス！

「ミカド珈琲レーズンサンド」または「ミカド珈琲ラング・ド・シャ」のいずれか1点以上をご購入 のうえ、「#たかピヨおやつ便」のハッシュタグを付け、タカチホ公式Instagramアカウント （@takachiho1949）をタグ付けして写真を投稿していただいた方は、当選確率がアップします。

〈プレゼント内容〉

「珈琲タイムに合うタカチホおすすめ菓子詰合せセット」

〈当選人数〉

５名様

〈当選発表〉

当選者の方へのみ、Instagram の DM にてご連絡します。

〈注意事項〉

アカウントが非公開の場合は、抽選対象外となります。

商品概要

「軽井沢 ミカド珈琲ラング・ド・シャ」

◼️軽井沢 ミカド珈琲ラング・ド・シャ

ミカド珈琲の売上No.1「MAJOリキッドコーヒー」 を練り込んだ生地で、ホワイトチョコレートをサンド。軽やかな口どけと豊かな香りが特徴で、旅のひとときを彩る上質な焼き菓子です。

「軽井沢 ミカド珈琲レーズンサンド」

◼️軽井沢 ミカド珈琲レーズンサンド

ミカド珈琲の「MAJOリキッドコーヒー」 を練り込んだクッキー生地に、芳醇なレーズンとコクのあるクリーム をはさんだ、贅沢な味わいの焼き菓子。コーヒータイムや贈答にも最適です。

販売店舗

・販売店舗：軽井沢駅周辺・高速道路SA・道の駅・直営舗（軽井沢ショッピングプラザ内）ほか

・ネット通販：軽井沢ファーマーズギフト（https://www.farmers-gift.com/SHOP/1256.html）

ミカド珈琲とは

1948年に東京・日本橋で創業。1952年に軽井沢へ出店し、旧軽井沢銀座の喫茶店や『ミカド珈琲のモカソフト(R)』で広く知られる老舗コーヒーロースターです。70年以上にわたり観光客や地元住民に愛されてきた存在であり、今回のコラボは軽井沢らしさを大切にしたお菓子づくりを実現するものとなっています。

会社概要

会社名 株式会社タカチホ

代表取締役社長 久保田 一臣

設立年月日 昭和24年2月28日

資本金 10億円

決算期 3月31日（年1回）

主な業務内容 観光みやげ品の製造および卸売業、一般和洋菓子、

アウトドア用品販売、飲食・不動産事業など

本社所在地 〒381-0022

長野県長野市大豆島5888番地

TEL 026-221-6677

FAX 026-221-1346