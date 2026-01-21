別府温泉 杉乃井ホテル × 大分県立芸術文化短期大学 新プロジェクションマッピングを1月22日(木)より上映

オリックス・ホテルマネジメント株式会社

別府温泉 杉乃井ホテル（所在地：大分県別府市、総支配人：鞍馬 達也、以下「杉乃井ホテル」)は、2026年1月22日（木）より大分県立芸術文化短期大学との共同制作によるプロジェクションマッピングの上映を開始します。

巨大水槽で大きなクジラが泳ぐシーン（イメージ）

杉乃井ホテルは、地域の方々とともに新たな魅力を創出し、その地域ならではの「体験」を提供する「地域共創プロジェクト」を推進しております。この一環として、全天候型アミューズメントプール「アクアビート」全長約58メートルの屋外壁面をスクリーンにしたプロジェクションマッピングを、大分県立芸術文化短期大学美術科デザイン専攻メディアデザインコースの学生および講師と共同で制作しました。学生たちは映像表現・CG制作・立体投影の知識を活かし、別府の自然・温泉・鬼伝承をテーマに、建物形状に合わせた演出やキャラクター「ゆげまる」を取り入れて作品を完成させました。本作品は第一部が学生作品「別府×鬼文化」、第二部が講師（Sunnana inc.）作品「Suginoi Cosmos」の二部構成となっております。全編を通して使用する楽曲は、サンナナがオリジナルで制作しました。映像と音楽が一体となることで緊迫感と感動を鮮やかに引き出し、観る方を物語の世界へと誘います。学生の発想と講師の表現が融合した本プロジェクションマッピングによって、杉乃井ホテルの夜は「何度も記憶がよみがえる楽しい思い出の場所」として演出されます。

■第一部「別府×鬼文化」

別府の温泉や自然、鬼伝承をテーマに、杉乃井ホテルと学生が共に練り上げたプロジェクションマッピング作品です。オリジナルキャラクター「ゆげまる」の案内により、鬼が守護の存在へと変わっていく物語が、建物の立体感と重なり合いながら3DCGで描かれています。学生たちは声優にも挑戦し、ヒアリングや映像表現の試行錯誤を重ねた創意工夫が、地域の魅力を温かく楽しく伝える作品となっています。

鬼の里・温泉のシーン（イメージ）鬼と一寸法師のバトルシーン（イメージ）

MCキャラクター：ゆげまる

ゆげまるは、別府の土地を守る小さな鬼の守護神。元気で粘り強く、ショーの案内役としてゲストをワクワクの世界へ導く存在であり、湯けむりのようにふわっと包み込んでみんなを笑顔にする温泉の精霊的キャラクター。別府ならではの文化と土地のあたたかさを感じてもらい、子どもから大人まで親しみやすい存在としてショー体験をより特別なものにすることを目的としている。

制作に携わった学生 小濱蒼也さん、中澤渚翔さん、佐藤舞利香さん

大分県立芸術文化短期大学

大分県立芸術文化短期大学は、芸術系と人文系を併せ持つ全国で唯一の公立短期大学です。芸術系学科は２年専攻科を設けているため、芸術を４年間学ぶことも可能としております。このユニークな学科構成や公立短大ならではの安心感と低廉な授業料、令和２年に工事が完了した新しい施設を背景に、全国から学生が集い、約900名の学生が大分駅近くのキャンパスで学んでおります。今年で創立64年となり卒業生は18,000名を超えました。今後も更なる教育、研究を通じて、芸術の創造、文化の進展及び地域社会の発展に寄与してまいります。（同大学）

■第二部「Suginoi Cosmos」

虹を渡り、星を巡り、宇宙を越えて。少女の旅は、あなた自身の心と重なります。家族や友と笑った時間、そのひとつひとつが人生を彩る宝物。観終わったあと、心に温かな微笑みが灯る物語が、今はじまります。今回の作品は主人公である少女を中心に、虹、星、宙それぞれの思い出をたどりながら、大切な誰かと一緒に過ごした杉乃井ホテルでの幸せな時間を、いつまでも覚えていて欲しい。そんな願いを込めて作りました。

水中の虹が天へ伸び、記憶へ導くシーン（イメージ）星空の下で思い出がよみがえるシーン（イメージ）

宙で大切な思い出を振り返るシーン（イメージ）

楽曲に込めた想い

「君と、しあわせ。」を核に、一人の少女が成長し、母となり、パートナーと穏やかな夕陽を見つめるまでの「愛の軌跡」を音楽で表現しました。幼い頃の青い空、夢を追った青春の夜、命を抱いた瞬間の温もり――人生の節目にある大切なシーンには、いつも杉乃井ホテルでの思い出が寄り添います。映像の「虹・星・宙」の旅路と重なりながら、世代を超えて受け継がれる家族の絆や、大切な記憶を呼び覚ます一曲です。

講師（Sunnana inc.）

サンナナは九州 熊本を拠点に活動するデザイナー×ミュージシャン×プログラマーがコラボレーションして生まれたクリエイター集団。美しい素数である『37』この唯一無二のナンバーのように、サンナナだけが表現できる先進的且つ叙情的な美しい表現を追求しマルチに活動中。現在は、数多くのデザイン/映像/作曲・編曲/Webの提供や大手メーカーとのタイアップ等、活動の幅を広げている。

■上映概要

期間：2026年1月22日（木）～終了日未定

時間：19:15～、20:15～、21:15～（約12分間）

※20:15回のみ、前作の武蔵野美術大学映像学科による作品を上映します。

場所：「杉乃井パレス」2階「PRONTO」前広場

料金：無料

別府温泉 杉乃井ホテルについて：

ORIX HOTELS & RESORTS のグループホテルである「別府温泉 杉乃井ホテル」は、別府八湯のひとつ観海寺温泉に位置し、山は鶴見岳の景観を仰ぎ、晴れた日には遠く四国・佐田岬までを望む、圧倒的スケールの温泉リゾートです。自慢の大展望露天風呂「棚湯」や、天空の露天風呂「宙湯」のほか、四季を通じてシェフたちの厳選メニューをお楽しみいただける3つのビュッフェレストランをご用意しています。さらに、敷地内には全天候型プール「アクアビート」（夏季限定営業）、屋外型温泉「アクアガーデン」、「SUGINOI BOWL & PARK」などエンターテインメントも充実しています。2025年1月に、大規模リニューアルのフィナーレとなる「星館」を開業し、新生杉乃井ホテルとしてスタートしました。

ORIX HOTELS & RESORTS（オリックス ホテルズ＆リゾーツ）について：

ORIX HOTELS & RESORTSは、オリックス・ホテルマネジメント株式会社の旅館・ホテルの運営事業ブランドです。ラグジュアリーからカジュアルまで、旅館とホテルを両軸に幅広いカテゴリーを有し、「また行きたい、と思っていただける場所。」をご提供するべく、お越しいただく皆さまのさまざまなライフステージに合わせた体験をお届けしています。2026年夏には「クロススイーツ東京浅草」を新規開業予定で、北は北海道から南は福岡、大分まで計6ブランドにて15の旅館・ホテルを展開してまいります。

