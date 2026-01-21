OTOJIRO presents FUKUOKA MUSIC SUMMIT
3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿²»³ÚÀ©ºî¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¹ñÆâ³°¤ÎÍ¼±¼Ô¤ò·Þ¤¨¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¦¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ÈÊ¡²¬¤Î¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥¤¥È(¡á¶¦Æ±³Ú¶ÊÀ©ºî)³Ú¶Ê¤ÎÈäÏª¡¢Ê¡²¬¤æ¤«¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«ÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤²»³Ú¤Îº×Åµ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖFUKUOKA MUSIC SUMMIT¡×¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä#1
Âè1Éô¡¡OTOJIRO ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à 2026
TALK ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ö¤¤¤Þ¡¢²»³Ú¤Ï·Ú¤¯¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤ë ～ ¥³¥é¥¤¥È¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È²»³ÚÀ©ºî¤ÎÌ¤Íè¡×
Ê¡²¬²»³ÚÅÔ»Ô¶¨µÄ²ñ¤Ï¡¢Ê¡²¬»Ô°è¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤Î³¤³°¿Ê½Ð»Ù±ç¤È¡¢Ê¡²¬¤Î³Ú¶ÊÀ©ºîµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¼çºÅ»ö¶È¡ÖBEYONDERS¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖBEYONDERS¡×¤Ç¤Ï¥³¥é¥¤¥È(Co-Write)¤Î¼êË¡¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¥¿¥¤¡¢ÂæÏÑ¡¢´Ú¹ñ¤Î¼ã¼ê¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤ä¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ÈÊ¡²¬¤Î¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¡£¥³¥é¥¤¥È¤Ï²¤ÊÆ¤Î²»³Ú¥·ー¥ó¤«¤éÃ¼¤òÈ¯¤·¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¥¢¥¸¥¢¤Ç¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¡ÖMUSIC AWARDS JAPAN 2025¡×¤Ë¹ç¤»¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿CEIPA¤ÈTOYOYA GROUP¤Î¶¦ÁÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢¥³¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥¥ã¥ó¥×¡ØSONG BRIDGE 2025¡Ù¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£4ÅÙÌÜ¤Î¼Â»Ü¤È¤Ê¤ë¡ÖBEYONDERS¡×¤Ç¤Ï¡¢±Ñ¹ñ¤È¤Î¥³¥é¥¤¥È¤¬¼Â¸½¡£¸À¸ì¤ä¹ñ¶¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¡¢²»³Ú¤¬²Ì¤¿¤¹Ìò³ä¤È¤Ï²¿¤«¡£Ê¡²¬¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥³¥é¥¤¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¤³¤ì¤«¤é¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖFUKUOKA MUSIC SUMMIT¡×¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä#2
Âè2Éô¡¡OTOJIRO ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó 2026
#1¡¡BEYONDERS vol.4 LIVE ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
¡ý¥¤¥®¥ê¥¹¡ßÊ¡²¬¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¡
Ê¡²¬¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤Î³¤³°¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤ò»Ù±ç¤·¡¢³Ú¶ÊÀ©ºîµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤ÎÊ¡²¬¤ÎÂ¸ºß²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë´ë²è¤µ¤ì¤¿¥³¥é¥¤¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBEYONDERS¡×¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥¿¥¤¡¢ÂæÏÑ¡¢´Ú¹ñ¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥¸¥¢¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î³Ú¶ÊÀ©ºî¤ò¹Ô¤¤¡¢4ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬»ÏÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
Loren Heat
´äºêÅí»Ò
¥íー¥ì¥ó¡¦¥Òー¥È¡ÊLoren Heat¡Ë
¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉËÌÉô¥ß¥É¥ë¥º¥Ö¥é½Ð¿È¤Î¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¡£¥Ó¥êー¡¦¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¡¢¥ì¥Ç¥£ー¡¦¥¬¥¬¡¢Slayyyter¡¢¥Ç¥å¥¢¡¦¥ê¥Ñ¡¢JADE¡¢¥Æ¥¤¥È¡¦¥Þ¥¯¥ìー¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤«¤é±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢2024Ç¯¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¥Ç¥Ó¥åーEP¡ØScarlet Haze¡Ù¤Ï¡¢Spotify¡¢Apple Music¡¢BBC Introducing¡¢Clash¡¢Record of the Day¡¢Notion¡¢Earmark¡¢NARC¤Ê¤É¼çÍ×¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢UK¥Ý¥Ã¥×³¦¤Ë¿·¤¿¤ÊÉ÷¤ò¿á¤¹þ¤àµ¤±Ô¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡£
´äºê Åí»Ò¡ÊMomoko Iwasaki¡Ë
ÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤«¤éËÂ¤¬¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤ò¡¢¶¯¤µ¤È¼å¤µ¤ÎÎ¾Êý¤¬¤æ¤é¤á¤¯¥á¥í¥Ç¥£ー¤ÈÀ¼¤Ë¤Î¤»¤ÆÆÏ¤±¤ë¡£2024Ç¯¤Ë¤ÏÊ¡²¬¤Î¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥ìー¥Ù¥ë Special 10 Records ¤è¤ê7¥¤¥ó¥Á¥ì¥³ー¥É¤ò¥ê¥êー¥¹¡£Æ±Ç¯¡¢¡ÖMUSIC CITY TENJIN 2024¡×¤Î20th ¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ¥¢¥Ê¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¡Ö¤¸¤Ä¤Ï¤Í¡£ feat. ´äºêÅí»Ò¡×¤Ë¥²¥¹¥È¥Üー¥«¥ë¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£2025 Ç¯¤Ë¤Ï´äºêÅí»Ò¤Î¥Ð¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë´äºêÅí»ÒºâÃÄ¤ò»ÏÆ°¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ÖFUKUOKA MUSIC SUMMIT¡×¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä#3
Âè2Éô¡¡OTOJIRO ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó 2026
#2¡¡TALK LIVE ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó ¾¾½Å Ë¡Ö»ä¤Î¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥é¥¤¥Õ¡×
¡ýÇÐÍ¥¡¢¾¾½ÅË¤ËÊ¹¤¤¿¤¤¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥é¥¤¥Õ¤Î¤¹¤¹¤á
Âè1²óÌÜ¤Î¥µ¥ß¥Ã¥È¤«¤é½Ð±é¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÊ¡²¬½Ð¿È¤ÎÇÐÍ¥¡¢¾¾½ÅË»á¤Ëº£¤À¤«¤é¤³¤½Ê¹¤¤¿¤¤²»³Ú¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¹¥¿ー¤òÌ³¤á¤ëFM¥è¥³¥Ï¥Þ¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø¿¼Ìë¤Î²»³Ú¿©Æ²¡Ù¤ò»Ï¤á¡¢¥Ñ¥ó¥¯¤«¤éºÇ¿·¤Î¥Ý¥Ã¥×¥Á¥åー¥ó¤Þ¤ÇÍÌ¾ÌµÌ¾¤òÌä¤ï¤º¥Û¥Ã¥È¤Ê²»³Ú¤òÆÏ¤±Â³¤±¤ë¾¾½Å»á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥é¥¤¥Õ¤È¤ÏÇ¡²¿¤Ë¡£
¾¾½ÅË
¿¼Ä®·òÆóÏº
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡Û
¥¿¥¤¥È¥ë¡§OTOJIRO presents FUKUOKA MUSIC SUMMIT
¼çºÅ¡§Ê¡²¬²»³ÚÅÔ»Ô¶¨µÄ²ñ
¶¦ºÅ¡§°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÊ¡²¬¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー
¶¨»¿¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥é¥Õ¥Æ¥£¥¢¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¤¥µ¥¤¥É¥×¥ì¥¤¥¹ÇîÂ¿¡¢Ê¡²¬¿®ÍÑ¶â¸Ë¡¢¥³¥«¡¦¥³ー¥é¥Ü¥È¥éー¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÊ¡²¬»ÔÌ±¥Ûー¥ë¥µー¥Ó¥¹
¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://forms.gle/qafNqbfwibsH7e4m9
¥é¥¤¥Ö¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://livepocket.jp/e/mccf_summit_3
¡ã¤ªÌä¤¤¹ç¤»¡ä
Ê¡²¬²»³ÚÅÔ»Ô¶¨µÄ²ñ¡¡»öÌ³¶É¡¡Ã´Åö¡§ÉÚÅÄ
¢©812-0027 Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶è²¼ÀîÃ¼Ä®3-1 ¥ê¥Ð¥ì¥¤¥ó¥»¥ó¥¿ー¥Ó¥ë8F¡ÊÊ¡²¬»ÔÊ¸²½·Ý½Ñ¿¶¶½ºâÃÄÆâ¡Ë ¡¡HP: https://mccf.jp¡¡TEL: 080-7980-5383¡¡MAIL¡§info@mccf.jp