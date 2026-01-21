Ｊリーグとの「気候アクションパートナー」契約を更新

株式会社エスプール

株式会社エスプールブルードットグリーン（本社：東京都千代田区、取締役社長：八林公平、以下「当社」）は、公益社団法人日本プロサッカーリーグ（本部：東京都千代田区、チェアマン：野々村芳和、以下「Ｊリーグ」）との「Ｊリーグ気候アクションパートナー契約」を更新しました。

◎背景とこれまでの実績

Ｊリーグは、気候変動問題の解決に向けた取り組みを強化するため、2023年5月に「Ｊリーグ気候アクションパートナー」を設立しました。賛同するパートナー企業とともに、人々の気候変動対策への関心喚起や行動変容の促進に取り組んでいます。

当社は、2024年4月より「Ｊリーグ気候アクションパートナー」契約を締結し、主に「Ｊリーグ地域再生可能エネルギー助成制度の事務局支援」を通じて、持続可能な社会の実現に貢献してきました。

具体的には、助成制度の設計から申請受付、気候アクションに関する専門的な助言まで、一連の運営をサポートしています。これらの助成制度を活用し、2025年度には水戸ホーリーホックおよびガイナーレ鳥取がソーラーシェアリング事業を開始しました。2026年度も引き続き、当社が有するサステナビリティ対応に関する専門的なノウハウを活かし、Ｊリーグが推進する気候アクションの取り組みを支援してまいります。

◎エスプールブルードットグリーンについて

当社は、カーボンニュートラルを目指す企業のパートナーとして、拡大するサステナビリティ情報開示の要請に応える幅広いコンサルティングサービスを提供しています。単なるアドバイスにとどまらず、企業の実務に寄り添った「手を動かす支援」を強みとしており、累計支援社数は700社以上にのぼります。今後も豊富な実績を活かし、企業や地方自治体などへの支援を通じて、持続可能な社会の実現およびサステナビリティ経営の推進に貢献してまいります。

問い合わせ先

株式会社エスプールブルードットグリーン マーケティング課 金子 千紘

Tel：03-6853-9418

Mail：carbonoffset@bluedotgreen.co.jp

HP：https://www.bluedotgreen.co.jp/contact/

会社概要

商 号：株式会社エスプールブルードットグリーン

所 在：東京都千代田区外神田3-12-8 住友不動産秋葉原ビル11階

代表者名：取締役社長 八林 公平

事業内容：サステナビリティ経営コンサルティング

設 立：2011 年 11 月

HP：https://www.bluedotgreen.co.jp/