株式会社Opt Fitが法人向け健康支援サービス「アンドエルワーク」を導入

アンドエル株式会社

アンドエル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：古橋 智史、以下「当社」）は、株式会社Opt Fit（本社：愛知県名古屋市、代表取締役CEO：渡邉昂希）に、法人向け健康支援サービス「アンドエルワーク」をご導入いただきました。

導入の背景

株式会社Opt Fitは、GYM DXやKaigo DXなど最新のAI監視技術を主軸に人に依存しない施設運営を実現するソリューションを展開しています。

上場という大きな目標に向かう中で、組織として従業員の心身の健康をサポートできる仕組みを整えたいという思いがあり、何かあったときに会社として従業員をケアできる仕組みについて情報収集をしていた中で、「アンドエルワーク」をご導入いただきました。

また、ガバナンス体制の強化が必要となり、内部通報規程など法的に対応が求められる部分を整えていく中で、外部通報窓口の設置もご一緒に立ち上げさせていただきました。オンライン診療やカウンセリングとの連携も含めて、仕組みを一緒につくっていけそうと感じていただいた点が、導入の決め手となりました。

株式会社Opt Fitの導入事例記事を公開

この度の導入にあたり、株式会社Opt Fit 管理部の吉田様・鈴木様・藤田様に、「アンドエルワーク」導入の背景や導入後に感じている変化についてお話を伺いました。

上場を目指す組織において、先手を打つ健康支援の考え方や利用促進のための取り組みなど、成長企業における健康支援のリアルな声が詰まった内容となっております。詳細は以下の記事をご覧ください。

▼「明確な課題はない」からこそ先手を打つ。成長を見据えた心身の健康と相談体制の早期整備

https://www.and-l.com/work/case/opt-fit

法人向け健康支援サービス「アンドエルワーク」について

「アンドエルワーク」は、従業員の心身の健康を包括的にサポートする法人向けオンライン健康支援サービスです。通院時間の負担をなくすオンライン診療から、専門家によるカウンセリング、組織の課題を可視化するストレスチェックなど、以下のようなサービスをワンパッケージで提供し、企業の健康経営を推進します。

・通院時間を短縮し医療へのアクセスを気軽にする「アンドエルクリニック」

・メンタルヘルスやプライベートな悩みを相談することができる「アンドエル相談室」

・従業員の状態を可視化する「ストレスチェック」

・低価格で導入可能な「アンドエル産業医紹介サービス」 ※

▼サービスサイト

https://www.and-l.com/work

株式会社Opt Fitについて

株式会社Opt Fitは、GYM DXやKaigo DXなど最新のAI監視技術を主軸に人に依存しない施設運営を実現するソリューションを展開しています。AI画像解析を主軸とした各種サービスの提供を通じて、ジム運営や介護施設運営のDXを推進しています。

社名：株式会社Opt Fit

代表取締役：渡邉昂希

本社：〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3丁目2-22 エスカ名駅東ビル401

設立：2020年3月

会社HP：https://optfit.jp/

会社概要

社名 ：アンドエル株式会社

代表取締役 ：古橋 智史

設立日 ：2023年10月17日

所在地 ：〒107-0061 東京都港区北青山1-3-1 アールキューブ青山3階

会社ＨＰ ：https://corp.and-l.com/

主要サービス：

・法人向け健康支援サービス "アンドエルワーク"

https://www.and-l.com/work

・人材紹介サービス "アンドエルキャリア"

※「産業医紹介」は追加オプションとなります。