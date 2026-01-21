【2/4 無料セミナー】応用脳科学コンソーシアム主催テクニカルセミナーにアラヤ濱田が登壇。

株式会社アラヤ

株式会社アラヤ（所在地：東京都千代田区、代表取締役:金井良太、以下「アラヤ」）NeuroAI事業部 ペルソナラボチームリーダー 濱田太陽が、2026年2月4日（水）に開催される応用脳科学コンソーシアム主催のFY2025テクニカルセミナーに登壇します。本登壇では、AIシステムを脳の表象・ダイナミクス・人間行動と整合させる「Neuro-aligned AI」の概念を紹介し、現代のAIシステムを神経科学的手法で解剖・解釈する新しいアプローチと、ペルソナシミュレーターによるデジタルツイン応用について解説します。

近年の生成AIモデルの進展により、AIが神経応答を正確に予測できることが示され、脳の機能モデルを多様な用途に利用できる可能性が広がっています。本セミナーでは、AIとニューロテックを融合させた研究開発を推進するアラヤよりNeuroAI事業部 ペルソナラボチームリーダー 濱田が登壇し、「Neuro-aligned AI」という新しい枠組みについて解説します。

本講演では、因果解析、表現幾何学、回路介入といった神経科学的手法をAIシステムに応用する手法、AIを脳モデルとして扱う機械神経科学の枠組み、そして高度なAIシステムと人間の神経系を橋渡しするペルソナシミュレーターとAIエージェント連携の未来について具体的な事例を交えながら紹介します。脳科学とAIの融合、デジタルツイン技術、AIエージェント連携の最新動向にご関心のある方は、ぜひご参加ください。

登壇詳細

登壇タイトル：Neuro-aligned AIを用いた機械神経科学: ペルソナシミュレーションによるデジタルツインへの応用

講演内容：近年の進展により、生成AIモデルが神経応答を正確に予測できることが示され、脳の機能モデルを多岐の用途に利用できる可能性が出てきました。本講演では、AIシステムを脳の表象・ダイナミクス・人間行動と整合させる「Neuro-aligned AI」の概念を紹介します。因果解析、表現幾何学、回路介入といった神経科学的手法を応用し、現代のAIシステムを解剖・解釈する手法について議論します。またAIを脳モデルとして扱うことで、高度なAIシステムと人間の神経系を橋渡しする機械神経科学の枠組みを提案し、開発しているペルソナシミュレーターと連携したAIエージェント連携の未来についても議論します。

講演時間：2026年2月4日（水） 16:30 - 18:00

会場：株式会社NTTデータ経営研究所（千代田区平河町） 9階 プレゼンテーションルーム

※オンラインとのハイブリッド方式で開催



登壇者：

濱田 太陽 Ph.D.

NeuroAI事業部 ペルソナチームリーダー

神経科学者（博士）

沖縄科学技術大学院大学(OIST)科学技術研究科博士課程修了。2022年より、Moonshot R&Dプログラム (目標9)「逆境の中でも前向きに生きられる社会の実現」(山田PMグループ)のPIとして前向き状態に関するモデル化に従事している。研究テーマは、好奇心の神経計算メカニズムの解明やLLMによるデジタルツイン、AIの神経科学。

【株式会社アラヤについて】

株式会社アラヤは、認知神経科学の研究者、金井良太が率いるAIとニューロテックをコア技術としたディープテック企業です。製造業、ヘルスケア、建設、アカデミック・リサーチといった幅広い領域において、AIアルゴリズム開発、エッジAI実装、生成AIを活用した先進的なソリューションやDX支援を推進。また、ニューロテック領域での高度な研究開発支援をご提供することで、皆様から信頼されるソリューションパートナーであり続ける事を目指します。

【一般社団法人応用脳科学コンソーシアムについて】

応用脳科学コンソーシアム（CAN : Consortium for Applied Neuroscience）は、脳科学、心理学、人工知能、行動科学等、応用脳科学の最新の研究知見を基盤に、産学連携を促進し、「研究開発」、「人材育成」、「人材交流及び社会啓発」に取り組むオープンイノベーションモデルのコンソーシアムです。

URL：https://www.can-neuro.org/